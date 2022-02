Horizon Forbidden West-Warnung: Ein Fehler reicht und die Platin ist futsch

Horizon Forbidden West ist ein gigantisches Spiel, das euch eine relativ leichte Platintrophäe spendiert. Damit ist es das nächste Spiel von Sony, in dem ihr das Edel-Achievement ohne große Mühen bekommen könnt.

Doch der erste Blick auf die Trophäenliste täuscht, denn es gibt tatsächlich eine verpassbare Trophäe, die euch zwingen könnte, das gesamte Spiel noch einmal durchzuspielen. Wir geben euch Tipps, wie ihr vermeiden könnt, das Abenteuer ein zweites Mal komplett zocken zu müssen.

So bekommt ihr die Trophäe "Alle Maschinen gescannt"

Auf dem Abenteuer durch den verbotenen Westen bekommt Aloy es mit vielen Maschinen zu tun, die ihr scannen könnt, um euch die Schwächen anzeigen zu lassen. Um die Platin zu erhalten, müsst ihr jede Maschine mindestens einmal gescannt haben. Aber hier gibt es ein Problem, denn es gibt drei Stück, die ihr teilweise nur einmal im Spiel treffen könnt. Habt ihr sie verpasst, müsst ihr das Spiel erneut spielen.

Auf diese Maschinen müsst ihr besonders achten: Während ihr der Hauptgeschichte folgt, müsst ihr euch vielen unterschiedlichen Wesen stellen. Aber die Verbrenner, Phantome und der Endboss (ohne auf Spoiler einzugehen) könnt ihr nur an ganz bestimmten Stellen im Spiel finden. Stellt also sicher, dass ihr diese drei Maschinen wirklich auch einscannt, bevor ihr sie besiegt.

Ein Tod im Kampf setzt den Scan zurück: Wenn ihr eine Maschine eingescannt habt und dann im gleichen Kampf sterben solltet, dann ist der Scaneintrag nicht eingespeichert. Vor allem beim Endboss müsst ihr deshalb sicherstellen, dass ihr bei jedem Versuch noch einmal den Scan abschließt.

Sofern ihr auf diese Tipps achtet, solltet ihr keine Probleme haben. Bisher hat sich Guerrilla Games noch nicht dazu geäußert, ob das Ganze mit einem Patch ausgebessert wird. Bis dahin solltet ihr wachseim sein und die oben genannten Maschinen zur Not öfters einscannen, sofern möglich.

Alle weiteren Infos zur Platin bekommt ihr in unserer eigenen News zum Thema:

Wir konnten bereits in den vergangenen Tagen das neue Abenteuer von Aloy angehen und GamePro-Redakteurin Linda hat sich stundenlang für euch in den verbotenen Westen getraut. Ihre Spielerfahrungen und warum das Spiel gut ist, aber den ersten Teil nicht in allen Belangen übertrumpfen kann, lest ihr in unserer Review.

Werdet ihr die Platin-Trophäe bei Forbidden West angehen?