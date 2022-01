Horizon Forbidden West wird nur ein Ende bieten, doch ihr könnt es auch beeinflussen

Um die Werbetrommel für den Release von Horizon Forbidden West noch einmal kräftig zu rühren, gab Games Narrative Director Benjamin McCaw der italienischen Webseite Everyeye ein Interview zu Guerrillas neustem Action-Adventure. Darin gibt er einige spannende Details zum Spiel preis, unter anderem (spoilerfrei) zum Ende des Titels.

Das Ende von Forbidden West ist flexibel

Wie viele Enden wird es geben? Auch, wenn wir durch einige moralische Entscheidungen Einfluss auf die Geschichte an sich nehmen können, wird es keine multiplen Enden geben. Wie schon im Vorgänger Horizon Zero Dawn wird es in Forbidden West nur ein festes Ende geben. McCaw beschreibt es als „sehr stark und wirkungsvoll“.

Allerdings wird es möglich sein, dass ihr einen leichten Einfluss auf das Ende ausüben könnt. McCaw wurde gefragt, ob ihr euch die NPCs aussuchen könnt, die Aloy auf ihren Missionen zu begleiten. Er verneinte die Frage, betonte jedoch die Wichtigkeit der Begleiter*innen:

Zum Beispiel könnte die Zeit, die ihr mit bestimmten Nebenfiguren verbringt, einen Einfluss auf den Fluss der Geschichte haben, auch wenn dieser nur gering ist. […] Forbidden West wird ein einziges, sehr starkes und wirkungsvolles Ende haben, aber einige Nuancen können sich ändern, je nachdem, welchen Charakteren ihr Raum und Aufmerksamkeit geschenkt habt.

Falls ihr wissen wollt worum es in Forbidden West geht, könnt ihr euch folgenden Trailer zu Gemüte führen, der einiges von der Story verrät:

Weitere Infos zu Horizon Forbidden West im Überblick:

Story-Spoiler sind schon im Umlauf

Solltet ihr empfindlich gegenüber Spoilern sein, müsst ihr von jetzt an bis zum Release von Horizon Forbidden West aufpassen. Einige Spieler*innen sind wohl bereits im Besitz der PS4-Version und posten erste Bilder in den sozialen Medien. Woher die User die Disk-Versionen haben, ist nicht bekannt.

Wann erscheint Horizon Forbidden West? Das heißersehnte Action-Adventure von Guerrilla wird endlich am 17. Februar 2022 für PS4 und PS5 erscheinen.

Seid ihr mit einem leicht veränderbaren Ende zufrieden oder würdet ihr euch lieber multiple Enden wünschen?