Horizon Forbidden West: Sony zeigt Gameplay-Videos aus der PS4 Pro-Version

Da aktuell die meisten Blockbuster als Cross Gen-Titel erscheinen, stellt sich immer die Frage, wie stark sich die Versionen unterscheiden. So auch bei Horizon Forbidden West, das zwar nicht ganz so viele Plattformen abdeckt, wie Titel, die auch auf Microsoft-Konsolen erscheinen, aber immerhin doch zwei Sony-Generationen und unterschiedliche Modelle. Neue Videos vermitteln uns nun einen Eindruck davon, was wir auf der PS4 Pro erwarten können.

Gameplay-Videos aus der PS4 Pro-Version

Darum geht es: Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar exklusiv für PlayStation-Konsolen und wer noch keine PS5 ergattern konnte, fragt sich nun sicher, wie Aloys neues Abenteuer auf der Last Gen abschneidet. Im Detail werden wir das natürlich erst wissen, wenn wir das ganze Spiel gezockt haben.

Drei neue Videos, die im PlayStation-Blog veröffentlicht wurden, geben allerdings jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die PS4 Pro-Version - und der kann sich sehen lassen. Screenshots aus der PS4-Version wurden übrigens auch schon veröffentlicht.

Stammesgebiet der Utaru: Im ersten - und ruhigsten - Video schlendert Aloy durch das Stammesgebiet der Utaru. Dabei können wir die ungewöhnliche Bauweise bestaunen. Das Bild beherrschen strohgedeckte, organisch kurvig geformte Hütten, die, wie der Blog-Eintrag verrät, auf Radarschüsseln der alten Welt errichtet sind. Dazu kommen Hängebrücken und weite Panorama-Blicke.

Kampf gegen neue Maschinen: Im zweiten Video erhaschen wir einen Blick darauf, wie Aloy im Wald mit flinken und sprunggewaltigen Robotern kämpft, die auf Englisch den Namen "Clamberjaw" tragen. Dabei geht sie taktisch vor und greift auf vielseitige Waffen zurück.

Mehr zu Horizon Forbidden West:

Hier könnt ihr euch Kollegin Lindas Anspielfazit als Video ansehen:

Auch das dritte Video zeigt eine Kampfszene. Dieses Mal bekommt die Heldin es mit Borstenrücken zu tun, die, wie in der Beschreibung verraten wird, vor allem in Herden gefährlich werden können. Dieses Mal können wir sehen, wie Aloy im Gefecht den Schildflügel, also ihren Gleitschirm, nutzt, um Distanz zu überbrücken. Sie gleitet von einer Erhöhung herunter und auf ein Maschinenwesen zu.

Sony verspricht im Blog-Eintrag außerdem, sichergestellt zu haben, dass Spieler*innen auf jeder Plattform "die beste Erfahrung" haben werden. Bald können wir uns selbst einen Eindruck von den unterschiedlichen Versionen verschaffen.

Wie gefallen euch diese Eindrücke aus der PS4 Pro-Version und werdet ihr Aloys neues Abenteuer auf dieser Konsole zocken?