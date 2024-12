Die 8 Konsolen-Spiele mit der besten Grafik 2024 im Ranking: Unser erster Platz wird wohl ganz lange die Krone aufhaben

Wie hoch es wohl Horizon und Wukong in unserer Liste geschafft haben?

Vier Jahre sind jetzt schon seit dem Release der PlayStation 5 und Xbox Series X|S vergangen, wir befinden uns also etwa mittig im aktuellen Konsolenzyklus. Und das haben wir in diesem Jahr dann auch gemerkt. Während wir im letzten Jahr festgestellt haben, dass Current Gen-Grafik erst so richtig Fahrt aufgenommen hat, gab es 2024 grafische Highlights quasi am laufenden Band.

Dementsprechend schwer ist uns auch die Auswahl unserer Top 8 gefallen. Es gab etliche Titel, die die hohen Plätze nur knapp verpasst haben, etwa das atmosphärische Nobody Wants to Die, das explosive Helldivers 2 oder das finstere Horror-Spiel Still Wakes The Deep.

Letztendlich mussten sie sich jedoch gegen eine Auswahl ziemlich schicker Spiele geschlagen geben, die wiederum ebenfalls technisch nah beieinander liegen. Bis auf eine Ausnahme... Denn unser erster Platz hätte klarer kaum sein können.

So haben wir unsere Favoriten zusammengestellt: Wie jedes Jahr haben wir die grafisch besten Spiele des Jahres vor allem anhand ihrer technischen Umsetzung gekürt und uns auf 3D-Spiele beschränkt. Sofern ein Spiel in einem bestimmten Aspekt außergewöhnlich brilliert hat, haben wir es ebenfalls aufgeführt. Es gibt zwar noch jede Menge Pixel Art- und 2D-Spiele, die mit ihrer künstlerischen Darstellung beeindrucken – etwa ein NEVA – aber wir mussten ein paar Spielregeln festlegen. Dass auch solche Spiele gut aussehen, steht aber natürlich außer Frage. Außerdem haben wir uns für die Platzierungen weitgehend auf die Versionen für die Basis-Konsolen beschränkt, da die PS5 Pro erst frisch erschienen ist und je nach Patch mal mehr, mal weniger überzeugt. Weiter unten im Text sprechen wir sie aber noch einmal gesondert an.

8 – Dragon Age: The Veilguard

2:56 Dragon Age: The Veilguard verrät im neusten Trailer endlich das Release-Datum

Autoplay

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Engine: Frostbite

Frostbite Plattform: PS5 (Pro-optimiert), Xbox Series X|S, PC

Nach vielen Jahren wurde die Dragon Age-Reihe endlich fortgeführt und zwar in einem gänzlich neuen Look. Der traf im Vorfeld nicht den Geschmack aller Spieler*innen, hat aber auch seine Vorteile: BioWare konnte eine abwechslungsreiche Spielwelt mit völlig unterschiedlich gestalteten Arealen erschaffen, etwa das verregnete Minrathous oder der überwucherte Wald von Arlathan.

Auch die Partikeleffekte in den Kämpfen wissen zu überzeugen. Insbesondere, wenn ihr einen magiebegabten Charakter spielt, sprühen die Funken eurer Fähigkeiten in alle Richtungen.

Obendrauf gibt es noch ein äußerst dynamisches Haar-System, das einzelne Locken und Strähnen physikalisch korrekt mit aufziehenden Winden und den Bewegungen der Charaktere mitwippen lässt:

Dragon Age: The Veilguard Neuer Clip zeigt, wie grafisch beeindruckend die Haare unseres Helden sind von Linda Sprenger

Nur die Auflösung könnte ruhig ein bisschen höher ausfallen, denn im Leistungsmodus geht es sogar unter 540p, wodurch das Rollenspiel hin und wieder ganz schön matschig aussieht.

Auf der PS5 Pro fällt die Auflösung zum Glück ein bisschen höher aus, außerdem gibt es echtzeitberechnete Ray-Tracing-Schatten, die auf der Basis-PS5 und der Xbox Series X lediglich dem Qualitätsmodus vorbehalten sind.

7 – Indiana Jones und der Große Kreis

3:02 Der Launch-Trailer von 'Indiana Jones und der Große Kreis' ist da!

Autoplay

Genre: First-Person-Adventure

First-Person-Adventure Engine: Motor (basiert auf id Tech 7)

Motor (basiert auf id Tech 7) Plattform: Xbox Series X|S, PC

Wohl kaum jemand hat erwartet, dass Indy noch einmal ein großes AAA-Spiele-Comeback feiern wird, aber wir haben es tatsächlich bekommen. Die Shooter-Genies von MachineGames (bekannt unter anderem durch die moderne Wolfenstein-Reihe) haben ihre eigentliche Expertise einmal ruhen lassen und ein action-reiches Abenteuerspiel mit Puzzle-Elementen gebaut, das grafisch auch noch äußerst schick umgesetzt ist.

In groß angelegten Arealen schleicht sich der Archäologie-Professor an Wehrmachtsoldaten vorbei, öffnet Gräber auf der Jagd nach mythischen Artefakten und infiltriert den Vatikan. Die Umgebungen sind richtig schick ausmodelliert und vor allem raumfüllend ausgeleuchtet, was an der Verwendung von Ray-Tracing für diffuse Lichtreflexionen liegt.

Lobenswert ist außerdem die Performance des Titels, denn im Gegensatz zum Gros aktueller "Grafik-Bomben" mit niedrigen Auflösungen und ruckelnden Framerates läuft der Titel stets absolut flüssig bei 60 fps und erreicht gestochen scharfe 1800p. So sollte Optimierung heutzutage aussehen!

6 – Astro Bot

2:01 Astro Bot-Launch-Trailer zeigt eindrucksvoll, warum wir uns so sehr auf das PS5-Spiel freuen

Autoplay

Genre: Jump 'n' Run

Jump 'n' Run Engine: Eigenentwicklung von Team Asobi

Eigenentwicklung von Team Asobi Plattform: PS5

Huch! Astro Bot? Aber sowas von! Der knuffige Plattformer hat es ebenfalls in unsere Bestenliste geschafft. Die Grafik des Spiels ist Astro-typisch wieder richtig schick geraten, vor allem metallische Reflexionen beherrscht der quirlige Titel wie kaum ein Zweiter.

Eine Sache hat es uns jedoch ganz besonders angetan und das wird von nahezu allen anderen Titel sträflich ignoriert: Physik-Spielereien.

Große Teile der Spielwelt sind interaktiv, so lassen sich beispielsweise Unmengen an Süßigkeiten durch die Gegend schlagen und ihr könnt sogar Holz mit Laser-Strahlen zerschneiden:

0:17 Astro Bot beherrscht einige Physik-Effekte, so könnt ihr etwa Hölzer zerschneiden

Das sieht nicht einfach nur gut aus, sondern macht auch noch jede Menge Laune. Und es gibt wohl kaum etwas Besseres als Technik, die auch noch Spaß macht.

5 – Dragon's Dogma 2

1:05 Dragon's Dogma 2: Der nächste große RPG-Hit 2024 ist da und hier ist der Launch-Trailer

Autoplay

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Engine: RE Engine

RE Engine Plattform: PS5 (Pro-optimiert), Xbox Series X|S, PC

Dragon's Dogma 2 hat zwar seine Framerate-Problemchen, die resultieren aber größtenteils daraus, dass das einzigartige Action-RPG sehr viel möchte. Wirklich viel zu viel. Das Spiel wurde speziell für eine Beleuchtung auf Ray-Tracing-Basis designt und das ist in fast jeder Szene zu sehen.

Die gleißende Sonne taucht die Spielwelt in einen warmen, sandfarbenen Ton, diffus reflektiertes Licht von Baumkronen und Büschen färbt Felsvorhänge und Säulen in ein saftiges Grün. Hinzu kommt eine präzise Schattendarstellung, die vor allem am Tag für einen hohen Realismusgrad sorgt.

Oben drauf kommen noch Physikeffekte bei Gräsern und den Charakteren, die der gesamten Spielwelt Gewicht und Plausibilität verleihen. Und natürlich gibt es auch noch verdammt coole Monster-Designs:

The Sphinx von Dragon's Dogma 2 zählt wohl zu den seltsamsten Monstern jemals.

Blöd nur: Dragon's Dogma 2 ruckelt leider durchgängig auf allen Plattformen, auf der PS5 Pro gibt es zudem Probleme mit einem nervigen Flimmern. Es gibt also keine Möglichkeit, das außergewöhnliche Spiel ruckelfrei und ohne Grafikfehler auf der Konsole zu zocken. Schade, denn kaum ein Spiel bringt so viele technische Stärken mit, wie Dragon's Dogma 2.

4 – Black Myth: Wukong

4:46 Neuer Trailer zu Black Myth: Wukong ist da und wow, sieht der gut aus!

Autoplay

Genre: Action

Action Engine: Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 Plattform: PS5 (Pro-optimiert), Xbox Series X|S, PC

Hachja, Black Myth. Am liebsten würden wir an dieser Stelle einfach nur schreiben, dass es am zackigen Affenschnetzler überhaupt nichts auszusetzen gibt. Er tolle Lichtstimmungen in unheimlich detaillierten Umgebungen darstellt, dabei grandiose Effekte und Animationen abfeuert und eigentlich alles super bei der technischen Umsetzung ist.

Aber gerade dahingehend hakte es bei so einigen (Unreal Engine 5-)Spielen in diesem Jahr und bei Black Myth: Wukong zu Release ganz besonders.

Kein einziger Bildmodus lief ruckelfrei, der Performance-Modus griff sogar auf 'Frame Generation' für 60 fps zurück, sprich: Jeder zweite Frame wird als Zwischenschritt vom vorherigen und dem nächsten gerenderten Bild generiert, statt in Echtzeit. Die Folge ist eine höhere Eingabelatenz als bei 30 fps und unzählige Bildartefakte. Wäh!

Wukong sieht klasse aus, ruckelte lange aber auch in jedem Bildmodus.

In diesem Zustand hätte sich Wukong nicht in unsere Liste geprügelt, erst kürzlich erschien jedoch ein immens wichtiges Update. Der Qualitätsmodus läuft jetzt endlich bei soliden 30 fps und für 120 Hertz-Displays gibt es einen stabilen 40 fps-Modus, der sich rund anfühlt und angemessen scharf aussieht.

Warum denn nicht gleich so!? Denn jetzt ist Wukong gut auf der Konsole spielbar und wird den Grafiklorbeeren auch gerecht. Auf der PS5 Pro ist das Spiel außerdem noch einmal eine Spur schärfer, die hochgradig detaillierten Umgebungen sind also richtig schön anzuschauen.

3 – Silent Hill 2 Remake

1:50 Silent Hill 2 zeigt neues Gameplay und enthüllt Release

Genre: Horror

Horror Engine: Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 Plattform: PS5 (Pro-optimiert), Xbox Series X|S, PC

Wohl kaum jemand hätte erwartet, dass Bloober Team nach einigen durchwachsenen Gruselspielen wie Blair Witch oder The Medium eine so gute Neuauflage von einem der besten Horror-Titel aller Zeiten abliefert. Technisch schöpft das Team aus dem Vollen, allein wie detailliert Silent Hill (der Ort) nachgebaut wurde, ist wirklich aller Ehren wert.

Hinzu kommt ein dichter, unheilvoller Nebel, der wie schon im Original die verlassenen Straßen überzieht und somit für jede Menge Atmosphäre sorgt. Großartig gesetzte Schatten, erstklassige Gegnermodelle sowie einige im Qualitätsmodus richtig schicke Reflexionen runden den Gesamteindruck ab.

Nicht überall steht der dichte Nebel, aber der Titel hat auch so grafisch genug zu bieten.

Aber es gibt auch ein paar Probleme: Vor allem Leistungsmodus ruckelt das Silent Hill 2-Remake gelegentlich, darüber hinaus geht die Auflösung häufiger in die Knie.

Zudem ist die Umsetzung auf der PS5 Pro von massiven Mängeln geplagt, PSSR harmoniert gar nicht mit dem Spiel und wurde wegen eines nervigen Flackerns zum Teil sogar wieder rausgepatcht.

Und auch vom Performance-Plus der Konsole profitiert der Titel bisher kaum, ruckelt also weitgehend an denselben Stellen. Für 2025 erwarten wir also noch ein paar Verbesserungen... oder zumindest erhoffen wir sie uns, denn das Spiel hat eine technisch saubere Präsentation einfach verdient!

2 – Horizon Zero Dawn Remastered

2:18 Horizon Zero Dawn bekommt ein eigenes PS5-Remaster spendiert und so gut sieht es aus

Autoplay

Genre: Open World-Adventure

Open World-Adventure Engine: Decima

Decima Plattform: PS5 (Pro-optimiert), PC

Es ist fast so, als hätte Guerrilla Games mit seiner Decima-Engine ein Dauerabo in unseren jährlichen Grafikbestenlisten. Horizon Forbidden West hat es 2022 bereits auf den zweiten Platz geschafft, das Addon Burning Shores im Folgejahr dann auf den obersten Platz des Siegertreppchens.

Und auch das von Nixxes aufgebohrte Remaster vom 2017 erschienen Horizon-Debüt Zero Dawn landet erneut auf den oberen Rängen. Wieso? Es sieht einfach wieder unheimlich gut aus.

Die gesamte Spielwelt wurde an die Qualität des Nachfolgers angeglichen, Zwischensequenzen und Charaktermodelle außerdem massiv aufgewertet. Was sich sonst noch alles im Remaster getan hat, könnt ihr hier nachlesen:

'Meilenweit vor dem Original' Grafik-Experten haben Horizon Zero Dawn Remastered getestet und sind schwer beeindruckt von Chris Werian

Zudem unterstützt Zero Dawn wie auch Forbidden West jetzt alle Techniken moderner Fernseher, VRR und 40 fps auf 120 Hertz-Displays sind also mit an Bord, genau wie eine herausragende HDR-Präsentation. Die gab es zwar schon im Original, im Remaster macht sie aufgrund der verbesserten Beleuchtung und der detaillierteren Vegetation aber noch mehr her.

Nur bei den Innenräumen… Da kann Guerrilla Games dann beim nächsten Ableger noch einiges mehr herausholen, da Schattierungen dort nicht so recht realistisch aussehen wollen. Aber dennoch reicht es insgesamt für einen absoluten Grafikhammer!

1 – Hellblade 2: Senua's Saga

13:20 Hellblade 2 ist das wohl schönste Spiel des Jahres - in anderer Hinsicht aber auch eine Enttäuschung

Autoplay

Genre: Horror

Horror Engine: Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 Plattform: Xbox Series X|S, PC

Das Team von Ninja Theory hat bereits mit dem ersten Hellblade bewiesen, dass sie grandiose Grafik auf Konsolen bringen können, mit Teil 2 haben die Entwickler*innen sich aber in jeder Hinsicht selbst übertroffen. Die ultra-detaillierten Umgebungen und Charaktermodelle gleichen stellenweise Aufnahmen aus der Realität und die raumfüllenden Beleuchtungseffekte sind eine absolute Wucht.

Solche Panoramen gibt es daher derzeit nur in Hellblade 2 zu sehen:

Näher an Fotorealismus kommt derzeit noch kein anderes Spiel.

Zwar musste Ninja Theory auch ein wenig tricksen, da das Spiel lediglich mit schwarzen Balken und einem 30 fps-Grafikmodus daherkommt, so schön, wie die nebelverhangenen, zerklüfteten Küstenstriche von Island eingefangen sind, können wir aber ganz gut damit leben.

Und wer weiß, vielleicht bringt es eine PS5 Pro-Version das Spiel irgendwann einmal auf 40 oder 60 fps. Bis dahin ist Hellblade 2 aber ein grafischer Ausnahmetitel für alle Xbox- und PC-Besitzer*innen und wir müssen an dieser Stelle auch lobend erwähnen, dass es derzeit kein besser optimiertes Unreal Engine 5-Spiel auf irgendeiner Plattform gibt.

Und was ist mit der PS5 Pro?

Sony hat im November die leistungsgesteigerte PS5 Pro auf den Markt gebracht, aber kein neues Spiel veröffentlicht, das die Power der Konsole auch wirklich ausreizt. Exklusivspiele wie Astro Bot und LEGO Horizon Adventures verzichteten sogar auf eine PS5 Pro-Optimierung, bisherige Pro-Patches haben also vor allem bereits erschienene Spiele aufgewertet.

Ein paar davon haben wir zum Release hier zusammengestellt:

Drei Patches stellen wir aber hier noch einmal besonders heraus, da sie in diesem Jahr erschienene Spiele so stark verbessern, dass die Titel es auch locker in die Top 8 geschäfft hätten, wäre da nicht die von uns festgelegte Pro-Einschränkung. Außerhalb des Rankings wären das demnach:

Warhammer 40.000 Space Marine 2

8:56 Warhammer 40,000: Space Marine 2 zeigt in knapp 9 Minuten Gameplay seine Bombast-Grafik

Autoplay

Genre: Third-Person-Shooter

Third-Person-Shooter Engine: SWARM

SWARM Plattform: PS5 (Pro-optimiert), Xbox Series X|S, PC

Space Marine 2 ist zwar ein äußerst schicker und explosiver Shooter, der hunderte Feinde gleichzeitig auf euch hetzt, zu Release hatte das Spiel allerdings an einer sehr niedrigen Auflösung und permanenten Framerate-Schwankungen zu knabbern.

Der Pro-Patch hält mit einer nahezu flimmerfreien PSSR-Implementierung dagegen und bringt ein paar zusätzliche Grafik-Details auf eure Fernseher:

PS5 Pro PS5

So sieht das Spiel dann noch einmal besser aus, aber ein paar Framerate-Wackler sind leider geblieben. Dennoch spielt sich der Metzel-Shooter auf der PS5 Pro weitaus besser als auf der Basis-PS5!

Final Fantasy 7 Rebirth

1:41 Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum nächsten großen Rollenspiel-Hit 2024

Autoplay

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Engine: Unreal Engine 4

Unreal Engine 4 Plattform: PS5 (Pro-optimiert), PC

Als eines der wenigen Spiele, die 2024 noch mit der altehrwürdigen Unreal Engine 4 erschienen sind, scheint Final Fantasy 7: Rebirth ein bisschen aus der Zeit gefallen sein. Aber das tut der Spielwelt keinen Abbruch – die sieht nämlich genauso erstklassig aus, wie die zahllosen Effekte in den Kämpfen und die schick modellierten Charaktere.

Auf der Basis-PS5 wird das Spiel jedoch von einer massiven Unschärfe geplagt, die erst auf der PS5 Pro mithilfe von PSSR deutlich zurückgefahren wird. Dünne Bildelemente wie Kabel oder Antennen flimmern im Umkehrschluss zwar ein klein wenig mehr als in der Standard-Version, aber die detaillierte Welt kommt deutlich besser zur Geltung.

Stellar Blade

0:38 Stellar Blade: Das ist Hauptfigur EVE aus dem kommenden PS5-Exclusive

Autoplay

Genre: Action

Action Engine: Unreal Engine 4

Unreal Engine 4 Plattform: PS5 (Pro-optimiert)

Unreal Engine 4 die Zweite. Stellar Blade bringt dystopische Set-Pieces voller Explosionen auf euren TV und die werden mit erstklassigen Animationen, grausigen Monster-Kreationen sowie tonnenweise Partikeleffekten gemixt.

Auf der Standard-PS5 sah das schon richtig gut aus, auf der Pro bekommen alle Grafikmodi aber noch einmal einen immensen Schärfe-Boost. PSSR glättet darüber hinaus die Haare der Kämpferin Eve und stellt sprühende Partikelfunken besser als das zuvor genutzte Temporal Anti-Aliasing dar.

Hier seht ihr beide Varianten in der Gegenüberstellung:

0:16 PSSR (PS5 Pro) vs. TAA (PS5) im Vergleich

Stellar Blade ist also auch ein absoluter Ausnahmetitel in Sachen Grafik, genau wie die anderen Vertreter in unserer Top 8 und den bisher besten PS5 Pro-Patches. Den ersten Platz hat sich Hellblade 2 aber absolut verdient und daran kann auch keine Pro-Optimierung rütteln!

Ein Mittelpunkt, aber auch ein neuer Anfang

Chris Werian Meine Güte, gab es in diesem Jahr viel zu berichten! Über viel Gutes – wie die tolle Grafik in Hellblade 2 oder die Physik-Spielchen in Astro Bot – aber auch über so manche Framerate- und Auflösungsverbrechen, die gefühlt die halbe Konsolenlandschaft im Würgegriff hatten.



Und irgendwann war dann auch noch die PS5 Pro da, die zwar Abhilfe schaffte, aber noch nicht den Einfluss hatte, den ich mir gern zum Launch gewünscht hätte. Sie wird uns noch einige Jahre bis zur PS6 begleiten und ich bin schon gespannt, wie sich die nächsten Pro-Optimierungen schlagen, vor allem im Bezug auf das noch oft flimmrige PSSR.



Am wichtigsten sind aber die Spiele und dahingehend bin ich mir noch nicht sicher, wie sich diese Generation in nächster Zeit entwickeln wird. Etliche Titel zeigen, was Xbox Series X|S und PS5 (Pro) können, aber es auch noch viel Luft nach oben. Im Hinblick auf Framerate und Optimierungsarbeiten, auf unscharfe Auflösungen und auf flimmernde Bildelemente. Mal sehen also, was 2025 bringt!

Was war euer Grafik-Highlight im Jahr 2025?