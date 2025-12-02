"Wer ist das und wieso ist sie in meinem Fotorahmen?" Spieler sieht in seinem In Game-Haus plötzlich Foto von einer "realen Person" im Spiel und ist ordentlich verwirrt

Ein Spieler ist verwirrt, als plötzlich dieses real aussehende Foto hinter ihm erscheint. (Bild: © Reddit / LJ_Winters)

Videospiele entführen uns oftmals in fremde Welten, damit wir uns vom realen Alltag entspannen können. Das dürfte vor allem auf Cozy Games wie das Dress-Up-Abenteuer Infinity Nikki zutreffen. Deswegen können wir die Überraschung eines Fans nur allzu gut nachvollziehen, als er plötzlich das Foto einer realen Person im Spiel entdeckt.

Infinity Nikki-Fan entdeckt Foto von realer Person im Spiel

Infinity-Nikki-Spieler*in und Redditor LJ_Winters erlebt beim Einkleiden der Spielfigur ein blaues Wunder, als plötzlich ein Foto einer realen Person im In-Game-Haus auftaucht.

Dabei handelt es sich scheinbar um ein Porträt-Foto eines jungen Mädchens. Das ist auch der Grund, weshalb wir den Beitrag mit dem Screenshot nicht prominenter einbetten, um allenfalls die Personenrechte des Mädchens zu schützen.

Der Fall ist besonders merkwürdig, denn wie der Redditor Ok-Pomelo-1298 anmerkt, besitzt Infinity Nikki eigentlich einen Schutz gegen das Hochladen von Third-Party-Bildern – also Bildern, die nicht aus dem Spiel selbst stammen. Das ist auch der Grund, weshalb Beitragsersteller*in LJ_Winters und die User in den Kommentaren nicht verstehen, wie das Foto es ins Spiel geschafft hat.

Die Detektivarbeit beginnt: Der Vorfall beschäftigt LJ_Winters so sehr, dass der Redditor mit einer Bild-Rückwärtssuche nach dem Ursprung des Fotos sucht – und er wird sogar fündig. Das Ergebnis ist ein TikTok-Account, der dasselbe Foto als Profilbild benutzt.

Doch es wird noch kurioser: LJ_Winters ist nicht die einzige Person, die eine Rückwärtssuche startet und fündig wird. In den Kommentaren entdecken wir einen weiteren Redditor, der ebenfalls auf einen TikTok-Account stößt – jedoch auf einen anderen als noch LJ_Winters zuvor.

Das lässt uns Zweifel an der Authentizität des Fotos erheben. Es müsste schon ein enormer Zufall sein, dass ein- und dieselbe Person zwei verschiedene TikTok-Accounts mit demselben Profilbild hat.

Entweder hat sich jemand anderes das Profilbild unrechtmäßig geschnappt oder das “Foto“ war schon von Anfang an KI-generiert. Darauf deuten auch die KI-generierten Videos der TikTok-Accounts hin.

Reaktionen und Vermutungen Community

Unabhängig davon, wie des Rätsels Lösung aussieht, ist der Fall definitiv skurril. Für viele User in den Kommentaren ist der Vorfall sogar einfach nur unheimlich.

Die logischste Erklärung dürfte sein, dass es sich beim Foto im Bilderrahmen um einen Bug handelt, weil LJ_Winters zuvor einen anderen Screenshot hochgeladen hatte. Der wird im Spielmenü auch gewöhnlich angezeigt, nur das Endresultat im Bilderrahmen ist eben anders.

Der Bug sei LJ_Winters am selben Tag schon mehrfach passiert, jedoch mit leeren beziehungsweise fehlenden Motiven anstelle des Fotos.

Deswegen erscheint uns die Erklärung des Users Lexi2890 plausibel: Vielleicht haben die Entwickler*innen von Infold Games mit Platzhalter-Bildern herumexperimentiert und getestet, wie sie in der In-Game-Galerie aussehen. Das möglicherweise KI-generierte Foto könnte dann ein Überbleibsel dieser Tests sein, das vergessen wurde.

Seid ihr in Infinity Nikki schon einmal auf ähnlich skurrile Bugs gestoßen?