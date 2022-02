It Takes Two: "Das beste Spiel 2021" wird verfilmt

It Takes Two war für viele die große Spieleüberraschung 2021. Nach den ebenfalls beliebten Spielen Brothers: A Tale of Two Sons und A Way Out traf Hazelight Studios mit dem bunten und humorvollen Koop-Abenteuer voll ins Schwarze und konnte sogar den Preis für das beste Spiel bei den Game Awards 2021 absahnen. Das bescherte dem Titel eine Menge Aufmerksamkeit, und jetzt gibt es offenbar ein Wettbieten um die Rechte an der Marke, die demnächst verfilmt werden soll.

It Takes Two bald auf Bildschirm oder Leinwand

Hazelight-Chef freut sich schon: Einst wurde Josef Fares für seinen Satz "Fuck the Oscars!" bekannt, den er einst auf den Game Awards in die Kamera brüllte. Damit wollte er wohl seine Liebe zum interaktiven Medium Videospiel ausdrücken. Gegen eine Verfilmung seines erfolgreichsten Titels hat der Exzentriker aber nichts - ganz im Gegenteil (via Variety):

Die Welt von It Takes Two zu entwerfen, war für das Team und mich eine Menge Spaß. Da das Spiel eine starke Geschichte mit vielen verrückten Charakteren und ebenso verrückte Koop-Action bietet, ist das Potenzial für eine Kino- oder Fernseh-Adaption riesig.

Darum geht es in It Takes Two: So bunt der Plattformer auch rüberkommen mag, so düster ist stellenweise die Story von It Takes Two. Wir übernehmen die Rollen von Cody und May, einem Ehepaar, das kurz vor der Scheidung steht. Durch einen Zauber werden die beiden zu Miniaturausgaben ihrer selbst und müssen auf dem Familiengrundstück eine Menge Abenteuer bestehen und ihre Streitigkeiten aus der Welt schaffen, um zu ihrer Tochter Rose zurückkehren zu können.

Warum It Takes Two so gut ist, lest ihr in unserem Test:

Wer die Produktion übernimmt, ist noch offen: Als Koop-Partner für die geplanten Umsetzungen, hat sich Hazelight Studios dj2 Entertainment gesucht, die bereits für die Sonic the Hedgehog-Filme verantwortlich waren. Gemeinsam haben sie die Rechte an It Takes Two ausgeschrieben und warten momentan ab, wer am meisten bietet. Deshalb ist auch noch nicht klar, ob wir eine Serie, einen Film oder sogar beides bekommen werden.

Kommt es zu Problemen mit den Namensrechten?

Ein Hürde könnte den geplanten Projekten jedoch im Weg stehen. GTA-Publisher Take-Two erhebt nämlich Anspruch auf den Markennamen von It Takes Two. Klingt absurd, ist aber so. Take-Two selbst sah sich vor einigen Jahren einem ähnlichen Fall ausgesetzt, als Komiker Michael "Bully" Herbig die Veröffentlichung des Spiels Bully: Die Ehrenrunde unter diesem Namen in Deutschland verhindern wollte.

Würdet ihr euch auf eine Verfilmung über It Takes Two freuen? Und in welchem Stil?