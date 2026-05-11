Jellycat: Neuer Hase, Bartholomew Bär und die Sommerkollektion erscheint morgen - Release-Uhrzeit, Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker

Es gibt ab heute wieder neue Jellycats im Verkauf - darunter ein neuer Hase.

Jellycat ist zurück mit einigen neuen Plüschtieren und dem ersten Teil der Sommerkollektion. Dieses Mal sind vor allem Tiere mit dabei, die gerne am Strand oder im Meer den Sommer verbringen. Aber natürlich gibt es auch einen neuen Bashful Bunny und ein Bartholomew Bear-Kostüm. Wir begleiten den Launch in unserem Live-Ticker.

Der Release der Sommerkollektion im Live-Ticker

19:10 Uhr Morgen startet der Verkauf von neun neuen Jellycat-Produkten. Es ist noch nicht bekannt, wann dieser genau losgeht, weshalb wir euch hier auf dem Laufenden halten werden.

Jellycat-Launch am 12. Mai: Alle wichtigen Infos

Datum : 12. Mai

: 12. Mai Uhrzeit : unbekannt, Verkauf startet vermutlich irgendwann vormittags bis nachmittags

: unbekannt, Verkauf startet vermutlich irgendwann vormittags bis nachmittags Preise: zwischen 38 bis 75 Euro

Wir listen euch hier alle neuen Jellycats mit Preisen auf:

Bartholomew Bear Seefahrer Outfit : 75,00 Euro

: 75,00 Euro Maffles Manatee : 75,00 Euro

: 75,00 Euro Fancy Carp : 38,00 Euro

: 38,00 Euro Puddlesea Bunny : 40,00 Euro

: 40,00 Euro Roarwell Sea Lion : 55,00 Euro

: 55,00 Euro Keli Pelican : 75,00 Euro

: 75,00 Euro Larry Lobster Matrosen Outfit : 75,00 Euro

: 75,00 Euro Pinchsnap Crab : 55,00 Euro

: 55,00 Euro Amuseables Sun Roller Skates: 55,00 Euro

So lief der Early Access-Launch ab

Bereits am Montag, dem 11. Mai, ging ein Early Access für manche der Plüschtiere los. So konnten die hochrangigsten Mitglieder im Purrrks-Programm (ein kostenloser Club, um Punkte für Käufe auf der Webseite zu erhalten) bereits loslegen. Es waren also nur Mitglieder im Rang Emerald Racers sowie Ruby Cruisers beim Early Access dabei.

Innerhalb des Early Access kann es passieren, dass manche Kontingente schnell aufgebraucht sind, der Erfahrung nach gibt es zum Launch aber genug Plüschtiere. Verfügbar sind Bartholomew Bär im Seefahrer Outfit, Puddlesea Bunny, Maffles Manatee, Roarwell Sea Lion und Fancy Carp.

Lokale Handelspartner sind eure beste Chance: Schafft ihr es nicht, am 12. Mai euer begehrtes Jellycat online zu bekommen, dann sucht am besten direkt einen lokalen Partner auf, falls ihr einen in der Nähe habt. Alle Produkte im neuen Launch werden auch dort angeboten und sind teilweise dort auch schon vorher verfügbar.