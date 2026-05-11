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Jellycat: Neuer Hase, Bartholomew Bär und die Sommerkollektion erscheint morgen - Release-Uhrzeit, Preise, Verfügbarkeit und mehr im Live-Ticker

Die Sommerkollektion mit neuem Bashful Bunny, einem Kostüm für Bartholomew Bear und mehr steht bevor. Wir begleiten den Release im Live-Ticker.

Profilbild von Sebastian Zeitz

Sebastian Zeitz
11.05.2026 | 19:10 Uhr

Es gibt ab heute wieder neue Jellycats im Verkauf - darunter ein neuer Hase. Es gibt ab heute wieder neue Jellycats im Verkauf - darunter ein neuer Hase.

Jellycat ist zurück mit einigen neuen Plüschtieren und dem ersten Teil der Sommerkollektion. Dieses Mal sind vor allem Tiere mit dabei, die gerne am Strand oder im Meer den Sommer verbringen. Aber natürlich gibt es auch einen neuen Bashful Bunny und ein Bartholomew Bear-Kostüm. Wir begleiten den Launch in unserem Live-Ticker.

Der Release der Sommerkollektion im Live-Ticker

Montag, 11.05.2026

19:10 Uhr

Morgen startet der Verkauf von neun neuen Jellycat-Produkten. Es ist noch nicht bekannt, wann dieser genau losgeht, weshalb wir euch hier auf dem Laufenden halten werden.

Jellycat-Launch am 12. Mai: Alle wichtigen Infos

  • Datum: 12. Mai
  • Uhrzeit: unbekannt, Verkauf startet vermutlich irgendwann vormittags bis nachmittags
  • Preise: zwischen 38 bis 75 Euro

Am Dienstag, dem 12. Mai, veröffentlicht Jellycat die erste Welle der neuen Sommerkollektion. Es gibt keine feste Uhrzeit, wann der Verkauf auf der offiziellen Webseite an den Start geht. Alle Produkte werden voraussichtlich auch bei Händlern lokal erhältlich sein.

Wir listen euch hier alle neuen Jellycats mit Preisen auf:

  • Bartholomew Bear Seefahrer Outfit: 75,00 Euro
  • Maffles Manatee: 75,00 Euro
  • Fancy Carp: 38,00 Euro
  • Puddlesea Bunny: 40,00 Euro
  • Roarwell Sea Lion: 55,00 Euro
  • Keli Pelican: 75,00 Euro
  • Larry Lobster Matrosen Outfit: 75,00 Euro
  • Pinchsnap Crab: 55,00 Euro
  • Amuseables Sun Roller Skates: 55,00 Euro

So lief der Early Access-Launch ab

Bereits am Montag, dem 11. Mai, ging ein Early Access für manche der Plüschtiere los. So konnten die hochrangigsten Mitglieder im Purrrks-Programm (ein kostenloser Club, um Punkte für Käufe auf der Webseite zu erhalten) bereits loslegen. Es waren also nur Mitglieder im Rang Emerald Racers sowie Ruby Cruisers beim Early Access dabei.

Innerhalb des Early Access kann es passieren, dass manche Kontingente schnell aufgebraucht sind, der Erfahrung nach gibt es zum Launch aber genug Plüschtiere. Verfügbar sind Bartholomew Bär im Seefahrer Outfit, Puddlesea Bunny, Maffles Manatee, Roarwell Sea Lion und Fancy Carp.

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Lokale Handelspartner sind eure beste Chance: Schafft ihr es nicht, am 12. Mai euer begehrtes Jellycat online zu bekommen, dann sucht am besten direkt einen lokalen Partner auf, falls ihr einen in der Nähe habt. Alle Produkte im neuen Launch werden auch dort angeboten und sind teilweise dort auch schon vorher verfügbar.

Holt ihr euch einen der neuen Jellycats?

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