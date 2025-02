Karmesin und Purpur schenkt euch endlich wieder ein Gratis-Pokémon mit neuem Code - aber ihr habt nur noch wenige Tage Zeit

Für Karmesin und Purpur gibt es ein neues Geheimgeschenk.

Diese Woche dreht sich voll und ganz um das Thema Pokémon. Am 27. Februar findet der Pokémon Day statt, an dem es voraussichtlich neue Infos zu Legenden: Z-A geben wird, aber nicht nur das: Auch Karmesin und Purpur-Spieler*innen dürfen sich über ein frisches Geheimgeschenk freuen und nach längerer Zeit lässt das Open World-Abenteuer mal wieder ein Pokémon springen.

Schnappt euch neues Geheimgeschenk für Karmesin und Purpur (Februar 2025)

Neuer Geheimgeschenk-Code für Februar 2025: EU1C25SUNNYDAY

verfügbar bis: Samstag, 01. März 2025 (um 00:59 Uhr deutscher Zeit)

Was steckt drin? Papungha. Das Pokémon wurde vom Gewinner Marco Silva in den Lateinamerikanischen Internationalmeisterschaften in den Kampf geschickt.

Papungha bekommt ihr jetzt geschenkt.

Papungha erhaltet ihr im Zuge der Verteilung auf Level 50 und verfügt über die Attacken Schlafpuder, Sonnentag, Rückenwind sowie Wutpulver.

Alle aktiven Geheimgeschenke für Karmesin und Purpur findet ihr hier:

Mehr zum Thema Pokémon Karmesin/Purpur Geheimgeschenke: Alle aktuellen Codes im Überblick von Annika Bavendiek

Wie ihr Geheimgeschenke in Pokémon Karmesin und Purpur einlöst

Ein Geheimgeschenk in Karmesin und Purpur anzufordern, erfordert nur wenige Schritte:

Menü öffnen (mit dem X-Knopf) PokéPortal aufrufen "Geheimgeschenk" wählen dann auf "Geschenk empfangen" gehen (kommt auf die Art des Empfangens an) Geheimgeschenk überprüfen

Per Internet empfangen

Per Seriencode empfangen: Hier dann entsprechenden Code EU1C25SUNNYDAY (für besagtes Pokémon) eingeben.

4:13 Pokémon Karmesin und Purpur: Trailer stellt den zweiten DLC 'Die Indigoblaue Scheibe' vor

Autoplay

Pokémon Presents zum Pokémon Day 2025 angekündigt

Und wie schon erwähnt: Am 27. Februar, also diesen Donnerstag, findet der alljährliche Pokémon Day statt.

Passend dazu wird The Pokémon Company einen Pokémon Presents-Livestream abhalten. Im Zuge des Events wird's nach einem Jahr Funkstille voraussichtlich endlich neue Infos zum kommenden Rollenspiel Pokémon-Legenden: Z-A geben. Alle Infos zur Pokémon Presents findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.

Werdet ihr das neue Geheimgeschenk einlösen?