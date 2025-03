Kingdom Come Deliverance 2-Patch 1.2 hat ein offizielles Release-Datum - Update erscheint bereits in der nächsten Woche

Da freut sich Heinrich: Wir wissen jetzt, wann es neue Frisuren und Bärte für ihn gibt.

Viele Kingdom Come: Deliverance 2-Fans freuen sich aktuell auf das riesige Update, das Entwickler Warhorse bisher nur für "Mitte März" angekündigt hatte.

In Patch 1.2 stecken nicht nur über 1000 Fixes, sondern auch der neue Barber Shop, dank dem ihr Heinrich unterschiedliche Frisuren und Bärte verpassen könnt. Jetzt hat Warhorse das genaue Datum verraten.

KCD2 Patch 1.2 kommt schon ganz bald

Warhorse hat das Datum für das Update auf X (ehemals Twitter) bekanntgegeben. Nur noch eine Woche müsst ihr euch gedulden.

Wann erscheint Patch 1.2 für KCD2? Am 13. März

Patch 1.2 arrives in #KCD2 on March 13! Barber Mode, modding, and a trove of updates await. https://t.co/aGDcqvBUej — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) March 6, 2025

Das erwartet euch in Patch 1.2

Bereits letzte Woche hat Warhorse in einem Stream ausgiebig berichtet, was uns in nächster Zeit im mittelalterlichen Böhmen bevorsteht. Das große Update dürfte mit seinen Fixes an so ziemlich allen Stellen im Spiel ansetzen.

Wir dürfen gespannt sein, ob auch der Beleuchtungs-Glitch gefixt wird, der dafür sorgt, dass NPCs hin und wieder aus Mündern und Augen leuchten, wenn sie vor Lichtquellen, beziehungsweise Fenstern stehen.

Verbesserte Controller-Steuerung: Eine besonders spannende Info, die der Entwickler bereits geteilt hat, ist, dass sich auch bei der Controllersteuerung, die wir im Test als etwas umständlich bemängelt haben, etwas tun soll. Hier soll es sogar Tastenneubelegungen geben.

Wir werden uns den Patch natürlich für euch anschauen und euch über die wichtigsten Verbesserungen ausführlich berichten.

KCD2-Patch 1.2 - Patch Notes noch nicht bekannt

Die gesamten Patch Notes, die ziemlich umfangreich ausfallen dürften, hat Warhorse dagegen noch nicht geteilt. Wir halten aber natürlich für euch die Augen offen und informieren euch, sobald sie geteilt werden.

1:23 Kingdom Come: Deliverance 2-Trailer verrät, welche DLC-Inhalte nach dem Launch kommen

Dafür hat der Entwickler aber schon mehr darüber verraten, was uns dieses Jahr noch in KCD2 erwartet. Eine Zusammenfassung erhaltet ihr im oben eingebundenen Trailer. Dazu gehört unter anderem auch ein Story-DLC, der uns ins Kloster führt, was bei Fans von Teil 1 Erinnerungen wecken dürfte.

