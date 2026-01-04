Im 3. Anlauf durchgespielt: Meine Gedanken zu Zelda: Breath of the Wild und warum ich 9 Jahre gebraucht habe

Breath of the Wild hat Dennis über den ganzen Jahreswechsel hinweg begleitet.

Ein frohes Neues, ihr Lieben! Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gestartet. Da die Redaktion rund um den Jahreswechsel super dünn besetzt war und aufgrund der Urlaubszeit auch kein "Was zockt ihr"-Artikel erschienen ist, habe ich mir heute ein kleines Special überlegt.

Eines, in dem ich ein paar Gedanken zu Zelda: Breath of the Wild mit euch teile, das ich im dritten Anlauf rund um die Weihnachtszeit nun endlich durchgespielt habe und echt gespannt bin, wie ihr meine Punkte zum Open World-Spiel seht. Und war BotW noch nie euer Ding, kein Problem, dann verratet mir doch gerne, welches Spiel euch den Jahreswechsel versüßt hat oder welches ihr zuletzt nachgeholt habt.

3 Anläufe für BotW? Was war denn da los?

Erinnert ihr euch noch grob an die Anfänge von 2017, dem Gaming-Jahr, in dem binnen weniger Wochen echte Spielzeit-Klopper wie Breath of the Wild, Nier Automata, Horizon Zero Dawn oder Nioh erschienen sind?

Als damals großer Soulslike-Fan war Nioh im Februar natürlich ein absolutes Muss. Genauso wie Nier Automata im März, das ich als riesengroßer Fan des Vorgängers einfach sofort spielen musste. Da BotW allerdings freche vier Tage vor Automata erschienen ist und mit seiner Metascore-Wertung von 97 Punkten in aller Munde war, musste ich da natürlich ran – allerdings mit einer Prämisse!

Entweder BotW packt mich sofort oder es wird für Automata pausiert.

Und wie es so kommen musste, ist die Auswahl – wie bei Gaming-Abos – zu groß, ist man recht schnell geneigt zum nächsten Spiel zu wechseln, selbst wenn einem nur Kleinigkeiten nicht gefallen.

Und wenn ich mich recht erinnere, hatte damals schon das Zerbrechen der Waffen und die nicht ganz so dolle Technik auf der Switch 1 ausgereicht, um mal eben (für die nächsten 50 Stunden) in Nier Automata zu lunzen.

Und wie es dann oft so ist. Es erscheinen im Verlauf des Jahres immer mehr tolle Spiele und generell bin ich kein Typ, der einmal abgebrochene Spiele weiterspielt. Kurzum: Breath of the Wild war erst einmal weg vom Fenster.

Mein Titanen-Fluch

Als es dann 2020 mit der Pandemie losging und man außer zocken, Serien schauen und ungelenken Home Workouts nichts zu tun hatte, wanderte dann auch wieder Breath of the Wild in die Switch.

Diesmal sogar für stolze 20 Stunden, in denen dutzende Schreine gemeistert wurden und ich dann irgendwann bei den Zoras und auch dem Elefanten-Titanen gelandet bin.

Vah Ruta ist für viele der erste Titan, auf den man trifft.

Und bei Vah Ruta war die Reise dann für mich beendet und das "warum" ist simpel: Ich habe einfach nicht verstanden, was ich hier tun soll.

Vielleicht war es einer dieser dummen Momente, die wir alle mal haben. Vielleicht ist es aber auch einfach kein allzu dolles Spieldesign und eine kurzer Infotext wäre hilfreich gewesen. Vielleicht gibt es den und ich habe ihn überlesen. Who knows!

Die Erklärung packe ich vorsichtshalber in eine Spoiler-Box: