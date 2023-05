Link verliert in Zelda TotK all seine Fähigkeiten und landet auf einer mysteriösen Himmelsinsel – dem Tutorialgebiet.

Am Tutorial in Zelda Tears of the Kingdom scheiden sich die Geister. Während sich viele Fans über die Herangehensweise des Einführungs-Gebietes freuen, kommt es bei einigen überhaupt nicht gut an. Vor allem der Umfang wird kritisiert, manch einem Menschen ist das Ganze aber auch zu wenig intuitiv gestaltet. Wieder andere beklagen sich über zu viel Händchen halten.

Zelda TotK: Das Tutorial stellt manche Spieler*innen vor Herausforderungen

Darum geht's: Eigentlich funktioniert das Tutorial-Gebiet von Zelda TotK fast genau wie das von Zelda BotW. Aber es fällt nochmal etwas größer aus und ist etwas anders strukturiert, das sorgt für Irritation.

Ihr könnt auf den ersten TotK-Himmelsinseln locker zwei, drei oder sogar noch viel mehr Stunden verbringen. Je nachdem, wie schnell ihr die vier Schreine absolviert und den Weg zu ihnen findet – und selbstverständlich hängt es auch davon ab, wie lange ihr euch an irgendwelchen Ultrahand-Bau-Experimenten versucht.

Das wird kritisiert: Die gigantischen Ausmaße des Tutorial-Gebietes stoßen bei einigen Leuten auf wenig Gegenliebe. Vor allem in Kombination mit einigen nicht so intuitiven Anforderungen sei es durchaus problematisch, den Weg zu finden. Es sei einfach verwirrend und dadurch eine große Herausforderung und könnte abschreckend wirken:

Einige Spieler*innen benötigen laut eigenen Angaben vier, fünf oder sogar zehn Stunden für das Tutorial. Bei letzterem liegt es aber wohl vor allem daran, dass die Person einfach so lange nach Herzenslust irgendwelche Nonsens-Konstrukte erdacht und gebastelt hat.

Wer so viel Spaß mit dem Experimentieren hat, dürfte sich wohl kaum über den Umfang des Tutorials beschweren. Andere kreiden dem Spiel aber an, dass die Einführung einfach zu lang sei. Manchen Spieler*innen war zum Beispiel auch unklar, wie der Schrein im Eisgebiet erreicht werden kann. Falls es euch auch so geht, haben wir da etwas für euch:

Unser Tipp: Achtet auf die Hinweise, die ihr von den Konstrukten bekommt und folgt den Questmarkern beziehungsweise dem Quest-Log, wenn ihr Probleme im Tutorial von Zelda TotK haben solltet (aber auch generell, zumindest in den ersten Stunden des Spiels, um alle Fähigkeiten freizuschalten). Ansonsten nehmt euch die Zeit, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und genießt die Freiheit.

Wie lange habt ihr für das Tutorial gebraucht und wie hat es euch gefallen? Was hättet ihr euch anders gewünscht?