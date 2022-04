LEGO Star Wars: Alle 380 spielbaren Charaktere in The Skywalker Saga

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ist nicht nur für Fans der Filmreihe so interessant, weil ihr die Geschichte nachspielen könnt. Es gibt auch über 380 spielbare Charaktere, in dessen Rollen ihr schlüpfen dürft. Wir zeigen euch auf einem Blick, welche Figuren spielbar sind.

Wir werden diese Liste beim Release von neuen Charakteren und DLC-Packs für euch stets aktualisieren.

Das sind alle 380 Charaktere in einer Liste

Wie im Spiel unterteilen wir die Figuren den einzelnen Kategorien Jedi, Sith, Schurke und Co., damit ihr einen besseren Überblick habt.

Jedi

Aayla Secura

Anakin (E. II)

Anakin (E. II, Umhang)

Anakin (E. III)

Anakin (E. III, Umhang)

Barriss Offee

Ben Kenobi (Tatooine)

Ben Kenobi (Tatooine, Kapuze)

Ben Solo

Jocasta Nu

Ki-Adi-Mundi

Kit Fisto

Leia (Training)

Luke (E. V, Jedi)

Luke (Training, Rückblende)

Luke (Jabbas Palast)

Luke (Hoth)

Luke (E. V, ohne Jacke)

Luke (Yoda Huckepack)

Luke (Episode VI)

Luke (Endor)

Luke (alt, Crait)

Luke (alt, Rückblende)

Luminara Unduli

Mace Windu

Mace Windu (Umhang)

Obi-Wan (Episode III)

Obi Wan (E. III, Umhang)

Obi-Wan (Episode I)

Obi-Wan (E. I, ohne Umhang)

Obi-Wan (Episode II)

Obi-Wan (E. II, Gewand)

Obi-Wan (klassisch)

Plo Koon

Qui-Gon Jinn

Qui-Gon (Umhang)

Qui-Gon (verkleidet, Tatooine)

Rey Skywalker

Rey (graue Jedikleidung)

Rey (Kijimi, Mantel)

Rey (E. VII, Jedi)

Rey (Episode IX)

Shaak Ti

Yaddle

Yarael Poof

Yoda

Held

Admiral Ackbar

Admiral Holdo

Aftab Ackbar

Bail Organa

Beaumont Kim

Biggs Darklighter

Boolio

Boss Nass

C'ai Threnalli

Captain Antilles

Captain Panaka

Captain Tarpals

Captain Typho

Cara Dune

Commander Cody

Commander D'Acy

Commander Gree

Ello Asty

Enfys Nest

Finn (Episode VII)

Finn (Bacta-Anzug)

Finn (Crait)

Finn (Episode IX)

Finn (Mantel, Kijimi)

Finn (Jacke, weißes Hemd)

Garven Dreis (Rot Eins)

General Leia Organa

General Leia (Verband)

General Leia (silbergraues Gewand)

General Leia (schwarzes Gewand)

General Leia (E. IX)

General Rieekan

General Rieekan (Hoth, Kapuze)

Grakchawwaa

Jannah

Jar Jar Binks

Jar Jar (Senator)

Jek Porkins

Jess Pava

Kaydel Connix

Kaydel Connix (Episode IX)

Klonsoldat (Phase I)

Klontruppler (Commander)

Klontruppler (Captain)

Klontruppler (Lieutenant)

Klonsoldat (Sergeant)

Klonsoldat (Phase II)

Klontruppler (501. Legion)

Klontruppler (Wache, Coruscant)

Klontruppler (212. Angriffsbataillon)

Klonsoldat (Kashyyyk)

Krieger (Gungan)

Leia (Episode IV)

Leia (Jabbas Palast)

Leia (Wolkenstadt)

Leia (Endor)

Leia (Endor, Mütze)

Leia (Ewok-Dorf)

Leia (E. V, Hoth)

Leia (Episode V)

Luke (Episode IV)

Luke (Zeremonie)

Luke (Rebellenpilot)

Mon Mothma

Nien Nunb

Padmé (Schiff)

Padmé (Klauen)

Padmé (Dienerin, orange)

Padmé (Schlacht von Naboo)

Padmé (Pilotin)

Padmé (Pilotin, Helm)

Padmé (schwanger)

Padmé (silberner Umhang)

Padmé (verkleidet, Tatooine)

Poe (schwarze Jacke, Widerstand)

Poe (Episode IX)

Poe (Jacke)

Poe (Kijimi, Mantel)

Poe (Pilot)

Poe (Pilot, Helm)

Rebellenfreund

Ric Olié

Rose Tico

Rose Tico (Crait)

Rose Tico (Episode IX)

Tallie Lintra

Tarfful

Temmin Wexley

Theron Nett

Wedge Antilles

Wrobie Tyce

Zev Senesca (Rogue 2)

Schrottsammler

Chief Chirpa

Jawa

Kuiil

Logray

Paploo

Rey (Episode VII)

Rey (E. VII, Starkiller-Basis)

Rey (Schrottsammlerin)

Teebo

Teedo

Tusken-Räuber

Wicket

Schurke

Bala-Tik

Chewbacca

Chewbacca (jung)

DJ

Doktor Evazan

Han Solo (Episode IV)

Han Solo (Episode V)

Han Solo (Endor)

Han Solo (Hoth)

Han Solo (Hoth, Kapuze)

Han Solo (Karbonit, Hemd)

Han Solo (Episode VII)

Han Solo (jung)

Lando (Episode IX)

Lando (Einsiedler)

Lando (Episode V)

Lando (E. VI, General)

Lando (Han Solos Kleidung)

Lando (Jabbas Palast)

Lando (jung)

Maz Kanata

Ponda Baba

Qi'ra

Sidon Ithano

Tasu Leech

Tobias Beckett

Wandernder Wookiee

Zorii Bliss

Kopfgeldjäger

4-LOM

Aurra Sing

Bazine Netal

Boba Fett

Bossk

Carib Diss

Dengar

Der Mandalorianer

Greedo

Greef Karga

IG-11

IG-88

Jango Fett

Jango Fett (Alltag)

Leia (als Boushh verkleidet)

Rothgar Deng

Zam Wesell (Gestaltwandlerin)

Zam Wesell (Mensch)

Zuckuss

Bösewicht

Ap'lek

B1 Kampfdroide

B1 Kampfdroide (Commander)

B1 Kampfdroide (Geonosis)

B1 Kampfdroide (schwer)

B1 Kampfdroide (Kashyyyk)

B1 Kampfdroide (Wache)

Captain (Imperium)

Captain Canady

Captain Peavey

Captain Phasma

Captain Phasma (rissiger Helm)

Cardo

Commander Jir

DJ (Erste Ordnung)

FN-2199

Finn (FN-2187)

Finn (FN-2187, ohne Helm)

Finn (Erste Ordnung)

Finn (E. VIII, Supremacy)

Flammentruppler der Ersten Ordnung

General Grievous

General Hux

Geschütztechniker (Imperium)

Han Solo (Sturmtruppler)

Han Solo (Sturmtruppler, o. Helm)

Imperiale Garde

Jet-Truppler (Erste Ordnung)

Jäger-Pilot d. Spezialeinheiten E.O.

Kuruk

Luke (Sturmtruppler)

Luke (Sturmtruppler, ohne Helm)

OOM-9

Oberste Wache

Offizier der Ersten Ordnung

Offizier der Ersten Ordnung (Kijimi)

Pryde

Rose Tico (Erste Ordnung)

Rose Tico (E. VIII, Supremacy)

Sandtruppler

Sandtruppler (Commander)

Sandtruppler (Sergeant)

Schneetruppler

Schneetruppler der Ersten Ordnung

Kaltwetter-Angriffstruppler E.O.

Sith-Jet-Truppler

Sith-Truppler

Spürtruppler

Spürtruppler (Kashyyyk)

Sturmtruppler

Sturmtruppler (Imperium, Commander)

Sturmtruppler (Imperium, Sergeant)

Sturmtruppler (Erste Ordnung)

Sturmtruppler (Erste Ordnung, Fahrer)

Sturmtruppler (Erste Ordnung, Sergeant)

Sturmtruppler (Offizier, Erste Ordnung)

Sturmtruppler (Erste Ordnung, schwer)

Sturmtruppler (Erste Ordnung, Truppführer)

TIE-Jäger-Pilot

TIE-Jäger-Pilot (Erste Ordnung)

Tarkin

Trudgen

Truppler der Imperialen Flotte Ushar

Vicrul

Dunkle Seite

Anakin (gelbe Augen)

Anakin (angekohlt)

Count Dooku

Darth Maul

Darth Maul (ohne Umhang)

Darth Vader

Darth Vader (ohne Helm)

Darth Vader (klassisch)

Der Imperator

Der Imperator (Klon)

Kylo Ren

Kylo Ren (Episode IX)

Kylo Ren (ohne Helm)

Kylo Ren (ohne Helm, Narbe)

Kylo Ren (ohne Oberteil)

Palpatine (vernarbt)

Palpatine (Senator)

Palpatine (Kanzler, grau)

Palpatine (Kanzler, rot)

Rey (Sith)

Snoke

Astromech-Droide

BB-8

BB-8 (verkleidet)

BB-9E

G8-R3

K3-R1

R2-A6

R2-B1

R2-D2

R2-D2 (Sumpf)

R2-D2 (Kellner)

R2-KT

R2-N3

R2-Q5

R2-R9

R4-M9

R4-P17

R5-2JE

R5-D4

R5-M2

Protokoll-Droid

C-3PO

C-3PO (Kijimi, Mantel)

C-3PO (Episode 1)

C-3PO (roter Arm)

C-3PO (rote Augen)

C-3PO (rostig)

E-3PO

K-3PO

ME-8D9

R-3PO

RA-7

T1-PP

TC-14

Andere

2-1B

8D8

AD-4M

Alcida-Auka

Anakin (Episode I)

Anakin (Podrenner)

Anakin (Pilot)

B2 Super-Kampfdroide

Babu Frik

Bib Fortuna

Boba Fett (jung)

Bobbajo

D-0

Dellso Prin

Dexter Jettster

Diener der Sith

Droideka

EV-9D9 Überwachungsdroide

Figrin D'an

Fode und Beed

Gasgano

Gonk-Droide

Gonkatine

Grebe-Korora

Greeata Jendowanian

Grummgar

Han Solo (Karbonit)

IG-101 Magna-Wache

Imperialer Suchdroide

Jabba der Hutte

Jango Fett (Klon)

Jubnuk

Klaud

Königin Amidala

LC-24

Lama Su

Lobot

Luke (alt, Regenmantel)

Luke (alt, Ahch-To)

Malakili

Mama die Huttin

Mas Amedda

Mausdroide

Mawhonic

Max Rebo

Meistercodeknacker

Mister Bones

Mustafarianer

Nambi Ghima

Nute Gunray

Ody Mandrell

Oola

Pitdroide

Poggle der Geringere

Prätorianergarde (1. Gardist)

Prätorianergarde (7. Gardist)

Prätorianergarde (3. Gardist)

Prätorianergarde (8. Gardist)

Rancor

Ratts Tyerell

Ree-Yees

Roger

Rune Haako

Salacious Crumb

Sebulba

Senatswache

Shmi

Sith-Suchdroide

Sy Snootles

Temiri Blagg

Tion Medon

Ubbla Mollbro

Ugnaught

Unkar Plutt

Wampa

Watto

Weequay

Willrow Hood

So schaltet ihr Charaktere frei

In Lego Star Wars: The Skywalker Saga gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten, wie ihr die Charaktere freischalten könnt.

Story-Fortschritt : Sobald ihr weit genug in den Episoden seid, schaltet ihr automatisch einige Figuren frei.

: Sobald ihr weit genug in den Episoden seid, schaltet ihr automatisch einige Figuren frei. Steinchen : Überall in der Welt findet ihr kleine Steinchen, die ihr dazu nutzen könnt, um weitere Charaktere zu kaufen. Die Möglichkeit, diese erwerben zu können, bekommt ihr ebenfalls durch Fortschritt im Spiel.

: Überall in der Welt findet ihr kleine Steinchen, die ihr dazu nutzen könnt, um weitere Charaktere zu kaufen. Die Möglichkeit, diese erwerben zu können, bekommt ihr ebenfalls durch Fortschritt im Spiel. Kostenpflichtige DLCs: In der Deluxe-Edition oder in den jeweiligen Stores gibt es bereits einige DLC-Pakete, die Figuren aus Filmen wie Rogue One oder Serien wie The Mandalorian hinzufügen. Es sollen im Laufe der Zeit noch weitere Pakete folgen.

Ihr wollt Codes? Dann haben wir was für euch hier auf GamePro.de. In unserer Übersicht fassen wir für euch alle Codes zusammen, die es bisher für LEGO Star Wars: The Skywalker Saga gibt. Mit diesen bekommt ihr neue Fahrzeuge aber auch einige Charaktere, die ihr nur so erhalten könnt.

Gibt es noch Star Wars-Charaktere, die ihr gerne hättet oder ist euer Liebling dabei?