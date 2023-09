Lies of P-Spielzeit und Kapitel: Mit dem Pinocchio-Soulslike seid ihr eine Weile beschäftigt

Lies of P kann euch eine ganze Weile beschäftigen und dabei gut ins Schwitzen bringen.

Lies of P vermischt die bekannte Pinocchio-Geschichte mit einem düsteren Steampunk-Setting und knüppelhartem Souls-Gameplay – was erstaunlich gut funktioniert. Die empfehlenswerte Alternative zu Dark Souls und Co. erscheint am 19. September für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC und landet auch direkt im Game Pass.

Wer die Deluxe Edition vorbestellt hat, darf sogar schon drei Tage früher loslegen. Wie viel Zeit ihr für eure Reise durch die chaotische Stadt Krat und ihr Umland einplanen solltet, erfahrt ihr hier.

So lang braucht ihr für das Soulslike Lies of P

Vor Release nannten die Entwickler*innen eine Spielzeit von etwa 30 Stunden. Das ist gerade für einen Indie-Souls-Titel schon ganz schön umfangreich und entspricht in etwa der Hauptstory-Länge von Bloodborne oder Dark Souls 3.

Nachdem wir den Titel jetzt gezockt haben, können wir bestätigen, dass das in etwa hinkommt - aber nur unter einer Bedingung: nämlich, wenn ihr richtig locker durch alle Gebiete durch und an allen Endgegnern vorbei kommt.

Und jetzt kommt das, was wir bei allen Souls-Spielen dazu sagen: Die tatsächliche Spielzeit ist extrem individuell. Lies of P wirft euch etwa ab der Mitte des Abenteuers richtig knackige Boss-Brocken vor die Füße – sogar für Genre-Kenner*innen. Im Endgame zieht das sogar noch mal an.

Während die Gebiete an sich nicht allzu umfangreich und vergleichsweise eher einfach zu meistern sind, trefft ihr auch dort manchmal auf Türsteher-Minibosse, die euch schon mal ordentlich aufhalten können. Je nach eurer Genre-Erfahrung – und wie gut ihr parieren könnt – dürft ihr gleich mal einige Stunden obendrauf rechnen.

Warum Parieren so wichtig ist und was ihr noch über das Spiel wissen müsst, erfahrt ihr in unserem Test, in dem Lies of P 83 Punkte abstauben konnte:

Die Kapitel von Lies of P

Das Action-RPG ist sehr linear aufgebaut. Nach dem ersten Kapitel landet ihr in einem Hub-Areal und brecht von dort aus nacheinander in weitere Areale wie das Armenviertel, den Vergnügungsbezirk, ein Bergdorf samt Kathedrale oder eine Puppenmüllhalde auf. Die Reihenfolge gibt das Spiel vor.

7:38 Lies of P-Gameplay zeigt, wie unterschiedlich sich die coolen Steampunk-Waffen spielen

Insgesamt ist Lies of P in elf Kapitel unterteilt. Das Tutorial vor dem Hotel zählt als eigenes Kapitel. In den Abschnitten schaltet ihr nach und nach die Stargazer genannten Checkpoints frei, von denen aus ihr euch teleportieren könnt. In der Regel sind das vier Stück, manchmal aber auch nur zwei oder gleich fünf.

Jedes Kapitel stellt euch am Ende vor einen großen Boss, zwischendrin müsst ihr aber dann auch noch an Zwischenbossen vorbei. Die Entwickler*innen empfehlen übrigens, das Spiel mindestens dreimal durchzuzocken. Es gibt nämlich unterschiedliche Enden, je nach den Entscheidungen, die ihr trefft und auch im New Game Plus ändern sich ein paar Dinge. Ihr dürftet bei dieser zweiten Reise schneller sein.

Was haltet ihr von der Spielzeit? Ist euch das, gerade momentan zwischen den vielen Hochkarätern, zu lang oder seid ihr froh, dass ihr eine ganze Weile in das düstere Märchen eintauchen könnt?