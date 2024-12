Mafia: The Old Country stellt seinen ganz neuen Protagonisten vor und verrät den Release-Zeitraum

Das neue Gangster-Abenteuer entführt uns in die Unterwelt Siziliens.

Mit Mafia: The Old Country wurde während der Opening Night Live im August der nächste Ableger der Gangster-Reihe angekündigt. Bei der Eröffnungsnacht der gamescom bekamen wir allerdings erst mal nur einen ganz kurzen Teaser-Trailer zu sehen, der noch vieles offen ließ.

Im Zuge der Game Awards haben wir heute neue Infos erhalten und einen ersten längeren Trailer zu sehen bekommen. Wir wissen jetzt unter anderem, dass wir in die Rolle eines ganz neuen Protagonisten namens Enzo schlüpfen. Außerdem wurde der Release-Zeitraum verraten. Das neue Mafia erscheint im Sommer 2025. Hier könnt ihr euch direkt den Trailer ansehen:

1:47 Mafia: The Old Country zeigt endlich mehr Material und verrät den Release

Das wissen wir über die Story und das Gameplay von Mafia: The Old Country

Im neuen Mafia lassen wir die USA hinter uns und erkunden mit dem Sizilien der 1900er-Jahren ein ganz klassisches Setting. Während Fans bereits spekuliert hatten, ob wir dort womöglich in die Rolle des aus Teil 1 bekannten Don Salieri schlüpfen, wissen wir jetzt: Nein, uns erwartet eine komplett neue Hauptfigur namens Enzo.

Der kennt bisher nur das brutale und wenig einträgliche Schuften in den Schwefelminen und träumt von einem besseren Leben. Die Chance darauf sieht er, als ihm die berüchtigte Verbrecherfamilie Torrisi anbietet, für sie zu arbeiten. Aber natürlich hat diese Aufstiegsmöglichkeit ihren Preis.

Hier geht's zur ausführlichen Preview von GameStar-Kollege Fabiano:

Mehr zum Thema Neue Details zu Mafia: The Old Country - Eine Rückkehr zu den Wurzeln war selten so konsequent von Fabiano Uslenghi

Enzo ist nun an den Ehrenkodex des Mafia-Clans gebunden und die Geschichte soll erwartungsgemäß düster ausfallen. Die sizilianische Unterwelt des Spiels ist geprägt von brutalen Regeln und strengen Ritualen.

The Old Country soll daneben so ziemlich alles bieten, was wir uns von einem neuen Mafia-Spiel erhoffen können: ein linear erzähltes Abenteuer mit großem Story-Fokus und vielen cinematischen Szenen. Gekämpft wird mit für Zeit und Setting typischen Waffen wie dem Stilettomesser, Revolvern oder der "Lupara", einer abgesägten Schrotflinte.

Nahkampf und Revolver sollen im Vordergrund stehen und auch Stealth wird eine große Rolle spielen. Durch die offene Spielwelt können wir nicht nur mit den frühen Automobilen kurven, sondern sie dieses Mal auch hoch zu Ross erkunden!

Wie gefällt euch das, was wir vom neuen Mafia gesehen haben, bisher?