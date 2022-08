Mario Kart 8 Deluxe versteckt in manchen seiner Item-Boxen mehr als man sieht

Es gibt nicht viele Spiele, die so regelmäßig in meinen Konsolen landen wie Mario Kart 8 Deluxe. Natürlich verbringe ich vermutlich nicht ansatzweise so viel Zeit auf den Pisten des Fun-Racers wie manche von euch, dennoch würde ich behaupten, dass ich viele der Geheimnisse und Details des Spiels nach über fünf Jahren mittlerweile kenne.

Doch wie mir der heutige Blick ins Mario Kart 8 Deluxe-Reddit verraten hat, gibt es auch nach dieser langen Zeit einige kleine Details, die ich noch nicht kannte. Der folgende Fakt mag für viele von euch möglicherweise nicht weltbewegend sein, ich finde ihn allerdings trotzdem interessant.

Zwei statt nur einer Münze

Denn wie Redditor angwy-birb bemerkt hat, versteckt sich in manchen Item-Boxen mehr, als das Auge zunächst sieht. Genauer gesagt geht es um die Item-Boxen, die euch – vermeintlich – eine Münze bescheren. Das Symbol für das Item deutet an, dass ihr bei der Aktivierung lediglich einen der schimmernden Taler einsackt.

Dem ist aber nicht so, denn stattdessen werden euch bei der Aktivierung des Items gleich ZWEI Münzen gutgeschrieben. Und ja, das mag eine vermeintliche Lappalie sein, die nichtsdestotrotz den eigenen Münz-Counter schneller in die Höhe schießen lassen kann – vorausgesetzt natürlich, ihr bekommt per Zufallsprinzip viele Münz-Items.

Tobias Veltin Tobi verfolgt die Mario Kart-Reihe seit ihren Anfängen auf dem SNES. Teil 8 hält er nicht zuletzt wegen des nahezu perfekt geschliffenen Gameplays und des üppigen Umfangs für den bislang besten Teil, den er dank praktischer Schlau-Steuerung sogar mit seiner kleinen Tochter spielen kann.

Münzen sind wichtiger als man denkt

Und das ist nicht zu unterschätzen. Denn die unscheinbaren Münzen erfüllen durchaus einen Zweck in Mario Kart 8 Deluxe. Welchen genau, erkläre ich in diesem separaten Artikel:

Abseits der Münzen gibt es noch weitere Kniffe und Tricks, die ihr auf den Strecken des Fun-Racers beachten solltet:

Mario Kart 8 Deluxe erschien im April 2017 und gehört seitdem zu den mit Abstand erfolgreichsten Spielen für die Nintendo Switch. Kein Wunder also, dass Nintendo den Titel bis Ende 2023 noch einmal mit weiteren Inhalten füttert: Über den Booster-Streckenpass kommen insgesamt 48 neue Strecken ins Spiel, Anfang August wurde die zweite DLC-Welle veröffentlicht.

Wusstet ihr das mit den zwei Münzen in den Münz-Boxen schon oder war euch das auch neu?