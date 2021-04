Mario Kart 9 hat ein Problem: Vorgänger ist einfach zu beliebt

Mario Kart 8 Deluxe weist seit dem Release stetig hohe Verkaufszahlen auf. Die Switch-Version ist schon vor vier Jahren erschienen, die Wii U-Version sogar vor sieben Jahren. Trotzdem ist es ständig in den Top 10 der meistverkauftesten Switch-Titel des Monats zu finden und genau diese Tatsache könnte einem Nachfolger einen Strich durch die Rechnung machen.

Mario Kart 8 Deluxe zu beliebt

Auf Twitter gab Mat Piscatella, ehemaliger Mitarbeiter bei Warner Bros. Games und Activision, einige interessante Verkaufszahlen zum März 2021 aus den USA bekannt. Auch in diesem Monat verkaufte sich der Racing-Titel Mario Kart 8 Deluxe sprichwörtlich wie warme Semmeln.

Wie gut hat sich Mario Kart 8 Deluxe verkauft? Werden alle digitalen und physischen Verkäufe zusammengerechnet, so ergibt sich, dass Mario Kart 8 Deluxe auf Platz 6 der am meisten verkauftesten Videospiele in den USA landet. Damit ist es in den Vereinigten Staaten das erfolgreichste Rennspiel aller Zeiten.

Warum ist das schlecht für Mario Kart 9? Bei so einem großen Erfolg von Mario Kart 8 Deluxe würde Nintendo sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie den Nachfolger zu früh ankündigen. Dementsprechend müssen wir uns wohl noch einige Zeit gedulden, bis Mario Kart 9 erscheinen wird.

Nintendos Erfolgsgarant

Schon in der Vergangenheit war Mario Kart ein Verkaufsgarant. Für die Wii U erreichte Mario Kart 8 mit 8,44 Millionen verkauften Exemplaren den ersten Platz der am meisten verkauften Wii U-Spiele. Auf dem Nintendo 3DS zeichnet sich das gleiche Bild ab, hier liegt Mario Kart 7 mit 18,38 Millionen verkauften Einheiten auf dem Siegertreppchen.

Welche anderen Switch-Titel uns dafür in Zukunft erwarten, sehr ihr in der GamePro-Übersicht:

Gerüchte widersprechen dem

Obwohl es eigentlich noch zu früh wäre, über einen Nachfolger nachzudenken, kursieren bereits erste Gerüchte zu einem Release von Mario Kart 9 zum Jahresende von 2021. Doch da es sich hierbei lediglich um Gerüchte handelt, sollten wir unsere Erwartungen für dieses Jahr erst einmal herunterschrauben.

Habt ihr Mario Kart 8 Deluxe bereits satt und würdet euch über einen Nachfolger freuen?