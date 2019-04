In Marvel's Spider-Man bekommt es Peter Parker mit einer Reihe an Bösewichten aus dem umfangreichen Spider-Man-Universum zu tun. Und wenn Entwickler Insomniac Games tatsächlich an einem Nachfolger zum PS4-Hit arbeiten sollte, erwartet uns wohl auch in kommenden Spider-Man-Abenteuern nichts anderes.

Comic zum PS4-Spiel führt neuen Bösewicht ein

Kommt der Bienen-Mann? Womöglich wissen wir jetzt sogar schon vom ersten Neuzugang in der Schar an Feinden, die Marvel's Spider-Man 2 bereithalten könnte. Im offiziellen Begleit-Comic des PS4-exklusiven Spiels feierte nämlich nun Bösewicht S.W.A.R.M. (Symbiotic Warfare Anthophila Restraining Model) sein Debüt. (via GameRant)

In Ausgabe #2 von Spider-Man: City of War wird der Fiesling, der komplett aus Bienen besteht und diese im Kampf einsetzt, offiziell in die Welt von Marvel's Spider-Man eingeführt. Und das heizt nun die Gerüchte an, dass Swarm in einem möglichen Nachfolger ebenfalls eine größere Rolle spielen wird.

Erste Konzepte gibt es schon: Tatsächlich war Swarm sogar für einen Auftritt im ersten Marvel's Spider-Man vorgesehen, ist dann aber letztlich doch der Schere zum Opfer gefallen. Die Konzeptzeichnungen und das Artwork zum Charakter liegt aber natürlich weiterhin bei Insomniac Games in der Schublade.

Wer genau aufpasst, hört sogar, dass Swarm in Marvel's Spider-Man ganz nebenbei erwähnt wird, als J. Jonah Jameson ihn als "Nazi, der aus Bienen gemacht ist" bezeichnet.

Achtung, Spoiler! Diese Bösewichte sind ebenfalls wahrscheinlich

Auf zwei Bösewichte, die im nächsten Spiel eine Rolle spielen könnten, deutet Marvel's Spider-Man hingegen selbst hin. Am Ende gibt es nämlich sowohl einen Hinweis auf Green Goblin als auch Venom zu finden, die jeweils in der Hierarchie der Spider-Fiesling weit über Swarm stehen dürften.

Ob und wann ein Nachfolger zu Marvel's Spider-Man 2 erscheint, wissen wir nicht. Gut möglich aber, dass ein eventuelles Sequel auf erst auf der PS5 stattfinden wird.

Welche Spider-Man-Bösewichte fehlen euch noch?