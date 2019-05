Wer den PS4-Hit gespielt hat, weiß, dass Marvel's Spider-Man nicht nur ein sehr gelungenes Open World-Abenteuer ist (im GamePro-Test gab es eine 85), sondern auch eine spannende Spider-Man-Story erzählt. Wer nun wissen will, wie es mit dem Peter Parker aus dem PS4-Universum weitergeht, darf sich jetzt freuen, denn die Geschichte geht ganz offiziell weiter.

Marvel Comics erzählt die Geschichte des PS4-Spider-Man weiter

Dies passiert zunächst aber nicht in einem direkten Nachfolger, sondern erst einmal "nur" über eine neue Comic-Reihe aus dem Hause Marvel Comics. Die sechs-teilige Comic-Reihe hört auf den Namen Spider-Man: Velocity und knüpft an das Ende des PS4-Blockbusters an.

Schon im August 2019 soll es losgehen:

So geht es weiter: Damit folgt der neue Comic auf die Spider-Man: City at War-Reihe, einen offiziellen Comic, der die Ereignisse aus dem Spiel nacherzählt hat. Wie der Name schon sagt, soll Spider-Man: Velocity auf die Geheimnisse hinter dem Velocity-Anzug eingehen, den Peter Parker selbst angefertigt hat.

Aber auch sonst wird die Geschichte fortgeführt. So wird mit Swarm ein neuer Bösewicht eingeführt und auch mit Mary Jane geht es weiter, die jetzt mit dem legendären Reporter Ben Urich eine neue Ermittlung startet.

Wie steht es um Marvel's Spider-Man 2?

Kommt Marvel's Spider-Man 2? Offizielle Infos zu einem Videospiel-Sequel gibt es hingegen noch immer nicht. Allerdings wurde schon mehrfach angedeutet, dass Insomniac Games an "Marvel's Spider-Man 2" arbeiten.

Das ist natürlich kein Wunder, wenn man bedenkt, wie gut sich das PS4-Debüt von Spider-Man verkauft hat.

