Microsoft will Call of Duty auf PlayStation lassen, solange es PlayStation gibt

Wer wegen der geplanten Activision-Übernahme durch Microsoft befürchtet, Call of Duty könnte Xbox-Exklusiv werden, braucht wohl keine Angst mehr zu haben. Der Xbox-Chef Phil Spencer hat nun noch einmal bekräftigt, dass Microsoft beabsichtige, das Shooter-Franchise auf mehr und nicht weniger Plattformen zu veröffentlichen. Er geht sogar noch weiter: Der Plan sei, Call of Duty auf PS4, PS5 und deren Nachfolgern zu veröffentlichen, solange es PlayStation-Konsolen gebe.

War der ganze Ärger umsonst? Call of Duty soll auf PlayStation bleiben, solang es sie gibt

Worum geht's? Microsoft will Activision Blizzard King (ABK) übernehmen. Der Deal ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, aber trotzdem wurde bereits im Vorfeld heftig debattiert, ob bestimmte Spiele dann womöglich nicht mehr auf PS5 und Co veröffentlicht werden. Insbesondere Call of Duty stand dabei im Fokus.

Vermehrt hieß es, Call of Duy komme auch in den Game Pass (was Sony aber möglicherweise verhindert) und bleibe auf der PS4/PS5 – zumindest für einige Zeit. Wie lange genau und ob es danach ein Xbox-exklusives Franchise wird, wurde ebenfalls heiß diskutiert. Zwischenzeitlich war von einem Deal zwischen Sony und Microsoft bis 2027 die Rede:

65 0 Mehr zum Thema Call of Duty bis 2027 auf PlayStation - Angebot laut PlayStation-Chef trotzdem 'unangebracht'

Jetzt sieht es aber ganz danach aus, als würde Call of Duty bis ans Ende der PlayStation-Ära auch auf den Sony-Konsolen erscheinen. Zumindest erklärt der Xbox-Chef Phil Spencer, dass es Microsofts Absicht sei, die Shooter-Marke weiterhin auf den Sony-Geräten zu veröffentlichen, solange es welche gebe. Das hat er im Gespräch mit Same Brain zu Protokoll gegeben.

"Solange es da draußen eine PlayStation gibt, auf die wir es ausliefern können, ist unsere Absicht, Call of Duty weiterhin auf PlayStation zu veröffentlichen."

So deutlich ist der Xbox-Chef im Hinblick auf diese Angelegenheit noch nie geworden. Offenbar hat sich das Angebot mit den drei Call of Duty-Teilen bis 2027 also auch schon erledigt und die Sache könnte geklärt sein. Vorausgesetzt natürlich, dass der Übernahme-Deal überhaupt durchgewunken wird und stattfinden kann.

Phil Spencer hat vor Kurzem erst gesagt, er wolle Call of Duty am liebsten so ähnlich wie Minecraft behandeln. Das heißt, dass die Spielereihe im Idealfall auf möglichst vielen Plattformen erscheint, und zwar explizit auch auf der Nintendo Switch.

Das neueste Call of Duty, Modern Warfare 2 ist vor wenigen Tagen erst erschienen, hier seht ihr unser Testvideo zur Story-Kampagne:

Mehr zum Thema könnt ihr in diesen GamePro-Artikeln lesen:

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Seit etwas über einer Woche kann bereits die Singleplayer-Kampagne von CoD Modern Warfare 2 auf Xbox One, Xbox Series S/X, PC,PS4 und PS5 gespielt werden. Seit letztem Freitag ist auch der Multiplayer online, kämpft allerdings mit Problemen wie dem abgestellten Ping-System, entferntem Waffen-Tuning, Abstürzen und ähnlichem.

Auf welcher Plattform wollt ihr Call of Duty am liebsten spielen, oder ist euch das komplett egal und wenn, warum?