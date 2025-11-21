Varsapura: Alle Informationen zum Release und was wir bisher über das neue Open World der Genshin Impact-Macher wissen

miHoyo hat überraschenderweise ihr neues Open World-Spiel Varsapura angekündigt. (© miHoyo / Hoyoverse)

Genshin Impact-Entwickler miHoyo war mit ihren Ankündigungen zum Pokémon-like Honkai: Nexus Anima und ihrem Animal Crossing-like Petit Planet noch lange nicht fertig. Denn sie hatten noch ein weiteres Ass im Ärmel: Varsapura, ein neues Open-World-Action-RPG in der Unreal Engine 5!

Damit ihr nicht den Überblick verliert und immer auf dem Laufenden bleibt, haben wir euch alles Wichtige zu miHoyos neuem Open World-Spiel hier zusammengefasst.

Release – Wann und in welcher Sprache erscheint Varsapura?

Releasedatum: Noch unbekannt

Noch unbekannt Genre: Action-RPG mit Open World

Action-RPG mit Open World Sprache: Englische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln (weitere Sprachen folgen)

miHoyo hat bisher nur den 31-minütigen Trailer veröffentlicht, der die Geschichte, den Ton und das Gameplay ihres neuen Action-RPGs zeigt – ohne Releasedatum oder Zeitraum für einen Closed Beta-Test.

Wichtig! In der Beschreibung des Trailers macht miHoyo darauf aufmerksam, dass sie im Moment nach Verstärkung für das Entwicklerteam suchen. Varsapura befindet sich also, trotz des langen Gameplay-Trailers, folglich noch in der Entwicklungsphase.

Es könnte also noch eine Weile dauern, bis für Varsapura eine geschlossene Beta veröffentlicht wird oder ein genaues Releasedatum folgt. Derzeit gibt es nur die englische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln, aber miHoyo verspricht, dass andere Sprachen ebenfalls noch folgen werden.

Ob es sich um einen weiteren Free 2 Play- oder Vollpreis-Titel handelt, ist ebenfalls noch unklar. Unserer Einschätzung nach wird es vermutlich wieder ein Free 2 Play-Titel werden, der Gacha-Mechaniken beinhaltet.

Gameplay und Trailer – So spielt sich Varsapura

31:06 Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay von ihrem neuen Open World-Spiel Varsapura

Autoplay

Der Gameplay-Trailer zeigt, wie das Open World-Spiel in der Unreal Engine 5 aussieht, die miHoyo erstmals für eines ihrer Spiele nutzt.

Da es sich hier um ein Action-RPG handelt, wird wie in Genshin Impact und Zenless Zone Zero in Echtzeit gekämpft. Im Laufe eurer Untersuchungen und Missionen müsst ihr auch Platformer-Passagen meistern und euch an Gegner heranschleichen.

Außerhalb der Kämpfe könnt ihr mit unterschiedlichen Charakteren interagieren. In wichtigen Gesprächen gibt euch miHoyo in Varsapura sogar mehrere Antwortmöglichkeiten, die das Gespräch in die eine oder andere Richtung lenken können: Empathy (Empathie), Persuasion (Überzeugung) und Deception (Täuschung).

Auch könnt ihr wie in Genshin Impact zwischen mehreren Charakteren wechseln – zumindest, sobald ihr sie freigeschaltet habt. Ein Fahrzeug wird es ebenfalls geben.

Worum es in Varsapura geht

In Varsapura schlüpft ihr in die Rolle eines Hauptcharakters, der gerade der mysteriösen Organisation “SEAL (Shadow Emergency Alliance)” beigetreten ist. Als Mitglied von SEAL untersucht ihr paranormale Vorkommnisse und Aktivitäten, die sich mit der Wahrnehmung des Menschen und der Spielerfigur befassen.

Genaueres zur Geschichte hat miHoyo noch nicht enthüllt. Die Umgebung und die Stadt sollen von Singapur inspiriert sein – oder sogar eine fiktive Version darstellen.

Was ist euer erster Eindruck von miHoyos neues Open World-Spiel und welche miHoyo-Titel spielt ihr schon?