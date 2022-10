Modern Warfare 2 sollte unbedingt eine der coolsten Waffen aus MW1 zurückbringen

24 Tage, also etwas länger als drei Wochen, dauert es noch, bis Call of Duty Modern Warfare 2 an den Start geht. Die kürzlich abgehaltene Beta gab schon einmal einen ersten Vorgeschmack darauf, was uns im Multiplayer des Shooters erwartet, der dieses Mal ja unter anderem mit einem Third-Person-Modus aufwarten kann.

Auch ich habe mich in ein paar Beta-Partien gestürzt und obwohl meine persönliche Vorfreude auf die Kampagne deutlich größer ist, überlege ich jetzt schon, mit welchen Loadouts und Knarren ich in ein paar Wochen im Multiplayer-Modus antreten will. Und als ich mir unsere Liste der bestätigten und möglichen Launch-Waffen von Modern Warfare 2 durchlas, erinnerte ich mich plötzlich an eine Waffe, die in Modern Warfare (2019) zu meinen absoluten Favoriten gehörte – und von der ich hoffe, dass sie auch in MW2 wieder dabei ist.

Anders, aber gerade deswegen gut

Um welche Waffe geht es genau? Um die Armbrust (Crossbow), die damals mit Update 1.13 ins Spiel kam und die wie der Rest des Arsenals diverse an sie gekoppelte Herausforderungen und Aufsätze mitbrachte. Die ist aufgrund der Munition (Bolzen) natürlich deutlich ausgefallener als die anderen Knarren im Spiel, wird aber gerade dadurch auch zu etwas Besonderem.

Aber nicht nur das: Denn die Armbrust ist die in meinen Augen mit Abstand befriedigendste Waffe in Modern Warfare 2019. Und das hat mehrere Gründe: Zum einen ist die Waffe ungemein effektiv, da ein Bolzen einen Gegner sofort erledigt. Es gibt durch die vergleichsweise langen Nachladezeiten und die Tatsache, dass nur ein Bolzen "im Magazin" ist, bei einem Duell mit einem Gegner also keine zweite Chance. Es gilt: "Triff oder stirb". Das sorgt für einen ungeheuren Nervenkitzel, macht Abschüsse mit der Armbrust aber auch enorm belohnend.

Und zum anderen finde ich, dass auch Waffengefühl und insbesondere das Treffer-Feedback sehr gelungen sind. Und obwohl die Waffe tendenziell auf kurze und mittlere Distanz ihre größten Stärken hat, war sie dennoch eine Zeitlang meine meist genutzte Allrounder-Waffe im ersten Modern Warfare.

Und offenbar sehe das nicht nur ich so: Auch auf Plattformen wie Reddit gibt es viele positive Meinungen zum Crossbow:

Noch keine Hinweise, dass der Crossbow im Spiel ist

Ich halte den Crossbow somit für eine der coolsten Waffen des Vorgängers und hoffe sehr auf eine Rückkehr im zweiten Teil. Konkrete Hinweise, dass es ein Comeback der Waffe tatsächlich im Spiel geben könnte, gibt es bislang noch nicht, auf der bisherigen Waffenliste taucht die Armbrust noch nicht auf.

Grund zur Hoffnung habe ich aber dennoch: Denn auch bei Modern Warfare 1 kam die Armbrust erst ein paar Monate später ins Spiel. Durch die Tatsache, dass sowohl Modern Warfare 2 als auch Warzone 2 mit Sicherheit lange supportet werden, halte ich es für nicht unrealistisch, dass Infinity Ward die Armbrust – oder eine Waffe ähnlicher Kategorie – irgendwann im Modern Warfare 2-Lebenszyklus nachschießt. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Call of Duty Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Wer die digitale Version vorbestellt hat, darf schon etwas früher ran – zumindest in der Kampagne. Diese wird nämlich für eben diese Vorbesteller*innen bereits ab dem 20. Oktober, also über eine Woche vor offiziellem Start, freigeschaltet.

Welche Waffe würdet ihr gerne im Multiplayer von Modern Warfare 2 (wieder)sehen?