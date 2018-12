Offenbar steht uns eine neue Ankündigung zu Monster Hunter World bevor. Und diese soll laut Producer Ryozo Tsujimoto Fans des Spiels glücklich machen (via Wccftech).

Das erklärte der Produzent während der Game Awards 2018, wo Monster Hunter World die Auszeichnung für das beste Rollenspiel des Jahres einheimsen durfte. In seiner Dankesrede erklärte er:

"Bald werden wir eine Ankündigung machen, die alle glücklich machen wird."

Auf Nachfrage von Geoff Keighley, wann das der Fall sein würde, erklärte er "in ein paar Tagen."

Wann kommt die Ankündigung? Wie mittlerweile bekannt ist, wird Capcom am 10. Dezember um 15 Uhr ein "Special Developer Update" via Videopräsentation zu Monster Hunter World veröffentlichen. Wir dürfen also davon ausgehen, dass die Ankündigung im Zuge der Präsentation stattfinden wird.

Wo können wir die Präsentation sehen? Die rund 15-minütige Show könnt ihr via YouTube oder Twitch verfolgen. Oder direkt bei uns:

Was wird gezeigt? Bisher wurden nur die "aktuellsten News" zu Monster Hunter World angekündigt. Capcom und die Entwickler des Spiels wollen den ersten Jahrestag des Spiels im Januar 2019 gebührend feiern. Das voraufgezeichnete Video wird moderiert von Ryozo Tsujimoto.

Was könnte angekündigt werden? In Anbetracht der Tatsache, dass die einjährige Monsterjagd gefeiert werden soll, könnte es sein, dass Capcom im Zuge dessen eine Game of the Year-Edition von Monster Hunter World vorstellt. Ebenfalls nicht unwahrscheinlich ist die Vorstellung von weiteren Kollaborationen wie die Horizon Zero Dawn-Quest oder die Street Fighter-Quest.

Monster Hunter World erschien im Januar 2018 und konnte sich im GamePro-Test eine Wertung von 89 sichern.

Alles zu Monster Hunter World

Gameplay, Test, Guides uvw.

Was erhofft ihr euch von dem Update?