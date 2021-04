Die nächste Resident Evil Village-Demo kommt heute für PS4/PS5

Spieler:innen, die eine Kaufentscheidung zu Resident Evil 8 abwägen müssen, können sich aktuell nicht über genug Möglichkeiten beschweren, das Spiel vorab zu testen. Vor rund einer Woche erschien bereits eine PS4- und PS5-Demo, in der ihr innerhalb von 30 Minuten das Dorf erkunden konntet. Heute folgt die nächste Demo.

Termin, Uhrzeit und Inhalt der dritten Demo von Resident Evil 8

Zu welcher Uhrzeit erscheint die Demo? Alle Interessierten können heute um 19 Uhr die neue Demo zu Resident Evil Village auf PS4 und PS5 spielen. Habt ihr die Gameplay-Demo bereits letzte Woche heruntergeladen, müsst ihr nur zu gegebener Zeit die Demo starten, damit der neue Abschnitt spielbar wird.

Wie lange kann ich die Demo spielen? Die neue Demo ist wie schon die letzte Demo auf eine Spielzeit von 30 Minuten begrenzt.

Nach Ablauf der Zeit ist die Demo nicht mehr für euch zugänglich. Beachtet, dass ihr lediglich bis zum 26. April um 1 Uhr Zeit habt, die Demo zu beenden.

Worum geht es in der Demo? Dieses Mal verschlägt es Spieler:innen in das Schloss Dimitrescu. Wenn ihr nicht gerade um euer Leben kämpft, könnt ihr euch am prachtvoll gestalteten Innenleben des Schlosses erfreuen. Im Kellergewölbe erwarten euch dafür umso grausamere Kreaturen, die euch das Fürchten lehren:

"Der Kontrast innerhalb des Schlosses Dimitrescu - zwischen den hell erleuchteten Räumen oben und den kalten, dunklen Kammern unten - ist nur ein kleines Beispiel für diese unterschiedlichen Umgebungen, in denen sich Ethan Winters wiederfindet, während er verzweifelt nach seiner Tochter Rose sucht."

Features der PlayStation 5-Version

PS5-Spieler:innen haben einige Vorteile gegenüber PS4-Spieler:innen. Capcom verspricht Features wie 3D-Audio, Raytracing und die Nutzung der adaptiven Trigger. Mit den adaptiven Triggern sollen Fans das Zusatzgewicht der Waffen in den Händen spüren können.

Trotzdem betont Capcom, dass Spieler:innen auf PS4 ein genauso immersives Spielerlebnis haben sollen wie PS5-Spieler:innen.

Was ist mit den anderen Plattformen? Auch Xbox- und PC-Spieler:innen kommen zu gegebener Zeit in den Genuss der Demo. Vom 30. April bis zum 3. Mai haben Interessierte Zeit, die Demo zu starten und insgesamt 60 Minuten für die Erkundung des Dorfes und Schloss Dimitrescu zu nutzen.

Was es sonst noch aus der Welt von Resident Evil zu berichten gibt, findet ihr auf GamePro.de:

Eindruck der ersten beiden Demos

Resident Evil Village wird am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Unser Redakteur Dennis hat sich nach den ersten zwei Demos bereits eine erste Meinung zu Resident Evil Village gebildet und wie diese ausfällt, könnt ihr in seiner Kolumne nachlesen.

Werdet ihr euch in dem Schloss Dimitrescu einen Besuch abstatten?