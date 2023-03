PS Plus-Spiel begeistert Abonnent*innen mit überragender Grafik

Uncharted: The Lost Legacy fristet völlig zu unrecht ein Schattendasein neben Uncharted 4.

Wer ein PS Plus Extra- oder PS Plus Premium-Abo hat, kann seit Kurzem auch die Uncharted: Legacy of Thieves-Collection auf der PS5 spielen. Das lohnt sich: Die aufpolierten PS5-Versionen der beiden PS4-Hits Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy können sich wirklich sehen lassen. Die Grafik überrascht und begeistert aktuell viele Abonnent*innen.

PS Plus-Abonnent*innen sind überrascht, wie gut die Grafik der PS5-Uncharted-Collection aussieht

Darum geht's: Seit Anfang März gehört auch die Uncharted: Legacy of Thieves-Collection zu den Spielen, die ihr mit einem PS Plus Extra- oder PS Plus-Premium-Abo spielen könnt. Eine Gelegenheit, die viele Fans nun nutzen – und wobei sie eine große Überraschung erleben.

So gut ist die Grafik: Sowohl Uncharted 4 als auch das Standalone-Spinoff Lost Legacy sahen bereits auf der PS4 überragend gut aus. Aber dank des PS5-Upgrades der Legyacy of Thieves-Collection wirken beide Titel auf der PS5 nochmal deutlich flüssiger und hübscher.

Überzeugt euch am besten selbst davon:

Das sagen die Abonnent*innen: Vor allem kommt natürlich die erhöhte Framerate auf der PS5 gut an. Es macht einfach einen gewaltigen Unterschied, in fluffig-flüssigen 60 FPS (oder gar 120) zu spielen. Wer sich einmal daran gewöhnt hat, will nicht mehr zu 30 FPS zurück. Dazu kommt die hohe 4K-Auflösung (egal ob mit oder ohne Upscaling) und zusammen ergibt sich die bisher schickste Grafik.

Dass die Spiele sowieso schon gut aussehen, ist unbestritten. Aber Uncharted hat schlicht noch nie so gut ausgesehen wie in dieser Version. So kommen der Bombast, die Atmosphäre und die unglaublichen Schauplätze einfach noch viel besser zur Geltung.

Auf Reddit häufen sich dementsprechend Kommentare von Leuten, die förmlich umgehauen wurden. Viele berichten, sie hätten nur mal kurz reinschauen wollen und seien dann so gebannt gewesen, dass sie das komplette Spiel nochmal durchgezockt haben.

Neben all den begeisterten Bemerkungen über die extrem gutaussehende Grafik erfreuen sich aber einige auch an den kleinen, angenehmen Quality of Life-Verbesserungen: Im Vergleich zu Uncharted 4 oder Lost Legacy auf der PS4 haben sich in der PS5-Version auch die Ladezeiten drastisch verringert.

Zusätzlich dazu dürfen natürlich auch einige begeisterte Kommentare nicht fehlen, die sich um die verbesserte Haptik dank des PS5-Controllers DualSense freuen. Dasselbe gilt für den 3D Audio-Sound der PS5-Versionen.

Habt ihr die Uncharted-Collection vielleicht auch jetzt erst über PS Plus entdeckt? Was davon ist euer Favorit?