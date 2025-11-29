90% Rabatt im PS Store - Eines meiner absoluten Rennspiel-Highlights der letzten Jahre bekommt ihr aktuell ziemlich günstig

Wer immer schon ein wenig in NfS Unbound rumdüsen wollte, kann das nun zum kleinen Preis tun.

Der Black Friday hat auch in den Gaming-Stores für ordentliche Rabatte gesorgt. Nachdem ich mich ein wenig durch den PlayStation Store gewühlt habe, ist mir ein Sale aufgefallen, den ich euch nicht vorenthalten möchte: das letzte Need for Speed.

Um dieses Need for Speed-Angebot geht es

Spiel: Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound Angebot: 7,99 (statt 79,99 Euro, das sind 90% Rabatt)

7,99 (statt 79,99 Euro, das sind 90% Rabatt) gültig bis: 2. Dezember 2025 um 00:59 MEZ

1:34 Need for Speed Unbound - Der erste Trailer versprüht starke Underground-Vibes

Autoplay

Nicht nur im PS Store günstiger: Auch auf Steam und im Microsoft Store für die Xbox findet ihr das Rennspiel gerade zu einem rabattierten Preis. Für 7,99 Euro könnt ihr es auch auf Xbox Series X/S abstauben, wohingegen der Preis auf Steam sogar bei 6,99 Euro liegt.

Darum solltet ihr euch NfS Unbound für diesen Preis anschauen

Need for Speed Unbound ist in erster Linie etwas für alle, die mehr Wert auf das Gameplay legen. Denn vor allem dort kann der Arcade-Racer punkten.

Tolles Fahrgefühl: Das Spiel punktet durch seine gute Fahrphysik (auch dank 60 FPS). Das führt nicht nur zu motivierenden Rennen, sondern auch zu spaßigeren Events.

Das Spiel punktet durch seine gute Fahrphysik (auch dank 60 FPS). Das führt nicht nur zu motivierenden Rennen, sondern auch zu spaßigeren Events. Ein Customization-Traum: Unbound bietet dank seines abwechslungsreichen Fuhrparks, dem tiefgreifenden Tuning-System und vielen Tags (Comic-Effekte wie Flügel, Rauch etc.) sehr viel Spielraum für individuelle Anpassungen – egal ob auf technischer oder optischer Seite.

Unbound bietet dank seines abwechslungsreichen Fuhrparks, dem tiefgreifenden Tuning-System und vielen Tags (Comic-Effekte wie Flügel, Rauch etc.) sehr viel Spielraum für individuelle Anpassungen – egal ob auf technischer oder optischer Seite. Einzigartiger Artstyle : Der Comic-Stil ist natürlich auch Geschmackssache, aber er bringt auch unbestreitbar Abwechslung in das Racer-Genre.

: Der Comic-Stil ist natürlich auch Geschmackssache, aber er bringt auch unbestreitbar Abwechslung in das Racer-Genre. Die richtigen Updates: Durch die sogenannten Volume-Updates wurde Unbound nach und nach um Inhalte aus alten Serienteilen erweitert. Mit dabei war etwa aus Hot Pursuit die Möglichkeit, sich hinter das Steuer eines Polizeiwagens zu setzen. Volumen 7 brachte dagegen eine bessere Drift-Physik und Drag Racing, was vor allem Underground-Fans gefreut hat.

In meinem Unbound-Test hat das zum Release 2022 auch ohne die Updates schon zu einer guten Wertung geführt. Es gibt aber auch nach wie vor noch Kritik am Spiel, die ich damals auch bemängelt habe.

Dazu zählt der bereits erwähnte Comic-Look, der nicht bei allen gut ankommt, aber sich mittlerweile reduzieren lässt. Daneben ist es vor allem die Story mit ihren Cringe-Dialogen.

Für wen Unbound etwas ist und wer lieber die Finger davon lassen sollte?

Sofern euch das Fahrgefühl wichtiger ist als die Präsentation, ist Unbound zu diesem Preis definitiv einen Blick wert.

Das Gameplay stimmt und dank der vielen Updates hat sich Unbound in den letzten Jahren in die richtige Richtung entwickelt, wie auch Kollege Jonas findet. Es ist mittlerweile fast wie ein "Best-of" der früheren Need for Speed-Spiele. Falls ihr dazu noch den Comic-Look mögt und das obercoole Gequatsche ignorieren könnt, umso besser.

Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr bislang mit Need for Speed Unbound geliebäugelt und holt es euch jetzt zu diesem Preis?