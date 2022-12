Need for Speed Unbound: Mit diesem Trick könnt ihr nervige Verfolgungsjagden einfach skippen

Need for Speed Unbound schickt uns in illegale Straßenrennen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir es mit der Polizei zu tun bekommen, die uns davon abhalten will, ordentlich Geld einzustreichen. Aber es gibt einen ziemlich einfachen Trick, den ihr anwenden könnt, um den Gesetzeshütern einfach zu entgehen und trotzdem die Kohle zu behalten.

Need for Speed Unbound lässt euch Polizei-Verfolgungsjagden einfach überspringen

Darum geht's: In Need for Speed ist euch die Polizei auf den Fersen. Je nach Heat-Stufe eures Fahrzeugs kann das ganz schön anstrengend werden und lange dauern. Außerdem besteht jedes Mal die Gefahr, dass ihr euer hart erfahrenes Geld aus der kompletten Session verliert, wenn ihr erwischt werdet. Aber das muss nicht sein!

So skippt ihr das Ganze einfach: Wenn ihr nach einem Rennen noch der Polizei entkommen müsst oder sie in der offenen Welt auf euch aufmerksam gemacht habt, besteht die Möglichkeit, die Verfolgungsjagd sofort zu beenden. Dafür müsst ihr einfach nur die aktuelle Spiele-Session beenden und ins Hauptmenü von Need for Speed Unbound zurückkehren. Danach setzt ihr die Story fort und zack – ist das Polizeiproblem gelöst.

Ihr behaltet sogar eure Kohle. Das Geld, das ihr in der Sitzung durch bereits absolvierte Rennen und andere Events eingestrichen habt, geht bei dem Reset nicht verloren. In der Regel solltet ihr einfach an der Tankstelle spawnen, die eurem vorherigen Punkt am nächsten war, sofern ihr sie schon entdeckt habt.

Es gibt auch einen Nachteil: Ihr bekommt so natürlich keine Extra-Belohnungen für das Entkommen vor der Polizei. Ihr könnt euer verdientes Geld also nicht noch weiter steigern. Aber dafür lauft ihr auch nicht Gefahr, die vor der Verfolgungsjagd gewonnene Kohle zu verlieren.

Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden. Hier noch einmal die einzelnen Schritte, wie ihr die Polizei-Verfolgungsjagd beenden könnt, in der TLDR-Übersicht:

Pausiert das Spiel

Beendet das Spiel und wechselt zum Hauptmenü

Setzt hier den Story-Modus fort

Spawnt in der Welt von NfS Unbound

Fahrt euer gutes Geld nach Hause – oder holt euch noch mehr

Hier könnt ihr euch anschauen, wie die Rennen in Need for Speed Unbound ablaufen:

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Mehr zum neuen Rennspiel findet ihr hier:

Need for Speed Unbound wurde letzten Freitag, am 2. Dezember, für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC veröffentlicht. Seitdem könnt ihr fleißig vor der Polizei wegfahren, Radarfallen auslösen und vieles mehr. Unseren großen GamePro-Test zu NFS Unbound findet ihr hier.

Habt ihr den Trick schon ausprobiert und wie findet ihr ihn? Wie entkommt ihr sonst immer der Polizei?