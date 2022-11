Neue Spiele der Woche: Im Wilden Westen bricht die Shooter-Hölle aus

In der Woche vom 21 bis 27. November 2022 erwarten euch wieder neu Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In unserer wöchentlichen Release-Liste verraten wir euch die wichtigsten Neuerscheinungen.

Das Highlight der Woche: Evil West

Release: 22. November 2022

22. November 2022 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Darum geht's: Die Entwickler*innen von Flying Wild Hog sind fleißig und bringen nach dem spaßigen Shadow Warrior 3 mit Evil West noch einen dämonischen Shooter heraus, der im Wilden Westen angesiedelt ist. Dort erwarten euch aber nicht die üblichen Schießereien mit Banditen und Gesetzeshütern menschlicher Natur, sondern Vampire und Dämonen, die die Kleinstädte überrennen.

Aus der Third-Person-Sicht macht ihr mit traditionelle, aber auch exotischen Waffen wie beispielsweise einen Sägeblatt-Werfer, den Blutsaugern das Leben schwer. Das verspricht nicht nur alleine brutale Ballereien, sondern lässt sich auch zu zweit im Koop spielen.

Mehr zu Evil West lest ihr in unserer Spielvorstellung:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

22. November - Evil West

22. November - Ship of Fools

22. November - Saint Kotar

22. November - Just Dance 2023

22. November - Gungrave G.O.R.E

23. November - Finding the Soul Orb

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr dagegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

22. November - Evil West

22. November - Ship of Fools

22. November - Bus Simulator 21

22. November - Saint Kotar

22. November - Just Dance 2023

22. November - Gungrave G.O.R.E

23. November - Finding the Soul Orb

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

22. November - Ship of Fools

22. November - Saint Kotar

22. November - Just Dance 2023

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2022 findet ihr in diesem Listenartikel.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im November 2022

Im November gibt es natürlich auch wieder viele neue Titel, die ihr durch Abo-Services ohne Zusatzkosten spielen könnt.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?