Neue Spiele der Woche bringen ein schwammtastisches Jump&Run auf PS4 und Xbox One

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 30. Januar bis zum 05. Februar und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche natürlich auch im neuen Jahr beantworten. Wie gewohnt starten wir mit den möglichen Highlights, weiter unten findet ihr dann eine Liste mit den wichtigsten Neuerscheinungen für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch.

Die Highlights der Woche

SpongeBob Schwammkopf: The Cosmic Shake

1:26 Im Trailer seht ihr die verschiedenen Welten aus The Cosmic Shake

Release: 31. Januar

31. Januar Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Genre: Jump&Run

Nach Battle for Bikini Bottom kommt in dieser Woche mit The Cosmic Shake ein weiterer 3D-Plattformer mit dem weltbesten Schwamm auf Konsolen und PC. SpongeBob zieht es diesmal vom Wilden Westen über eine Piratenwelt bis auf ein Filmset in insgesamt sieben verschieden Welten, die etwas linearer aufgebaut sind als zuletzt im Remake.

Wie uns das Spiel gefallen hat, erfahrt ihr heute Abend um 17 Uhr im GamePro-Test.

Season: Ein Brief an die Zukunft

1:24 Im neuen Trailer zu Season: A letter to the future erfahrt ihr mehr über die Geschichte

Release: 31. Januar

31. Januar Plattform: PS4, PS5, PC

PS4, PS5, PC Genre: Adventure

Mit Season: Ein Brief an die Zukunft erwartet euch in dieser Woche ein malerisches Third Person-Abenteuer, das euch in der Rolle einer jungen Frau auf eine melancholische Radtour schickt. Das Ziel von Estelle ist es, Erinnerungen an ihr Zeitalter für die Nachwelt in ihrem Tagebuch festzuhalten.

Wie Samara und Eleen das Adventure im GamePro-Test gefallen hat, erfahrt ihr hier:

6 5 Test Season hat uns trotz seichtem Gameplay tief berührt

Neue Spiele für PS4 und PS5

31. Januar - PowerWash Simulator

31. Januar - Raiden IV x Mikado Remix

31. Januar - We Were Here Forever

31. Januar - Season: Ein Brief an die Zukunft

31. Januar - Straylight

31. Januar - SpongeBob: The Cosmic Shake

01. Februar - Rhythm Sprout

02. Februar - Deliver Us Mars

02. Februar - Fashion Police Squad

02. Februar - Brave's Rage

02. Februar - Seed of Life

02. Februar - ExitMan Deluxe

03. Februar - Helvetii

Welche PlayStation-Spiele erscheinen 2023? Die Release-Listen mit den kommenden PS4-Spielen und natürlich auch den kommenden PS5-Spielen findet ihr zu Beginn des Jahres natürlich schon auf GamePro.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

31. Januar - Raiden IV x Mikado Remix

31. Januar - Age of Empires 2

31. Januar - We Were Here Forever

31. Januar - Inkulinati

31. Januar - SpongeBob: The Cosmic Shake

01. Februar - Rhythm Sprout

02. Februar - Deliver Us Mars

02. Februar - The Pathless

02. Februar - Fashion Police Squad

02. Februar - Metal Black S-Tribute

02. Februar - ExitMan Deluxe

03. Februar - Heirs of the Kings

03. Februar - Speedway Racing

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2023? Welche Titel voraussichtlich in diesem Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, findet ihr natürlich ebenfalls auf GamePro.

Neue Spiele für Nintendo Switch

31. Januar - PowerWash Simulator

31. Januar - SpongeBob: The Cosmic Shake

01. Februar - Albacete Warrior

01. Februar - Gunscape

01. Februar - Rhythm Sprout

02. Februar - Air Jet Fighter Combat

02. Februar - Oshiiro

02. Februar - Monster Girls and the Mysterious Adventure 2

02. Februar - Radiantflux Hyperfractal 4.0

02. Februar - The Pathless

02. Februar - Jumbo Airport Story

02. Februar - ExitMan Deluxe

02. Februar - Life ist Strange 2

02. Februar - Fashion Police Squad

02. Februar - Sakura Cupid

02. Februar - Active DBG

02. Februar - Drainus

02. Februar - Cuddly Forest Friends

03. Februar - Swap Puzzles

03. Februar - Pets at Work

03. Februar - Helvetii

03. Februar - Sport&Fun: Swimming

04. Februar - Seraph's Last Stand

Welche Switch-Spiele erscheinen 2023? Im verlinkten Artikel erfahrt ihr, welche Spiele in den kommenden Monaten für die Nintendo Switch erscheinen sollen.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im Februar 2023 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?