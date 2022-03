Neue Spiele der Woche bringen das 3D-Debüt eines kugelrunden Sympathieträgers

Langsam aber sicher bewegt sich der März auf die Zielgerade und hat in der kommenden Woche noch einige größere Releases zu bieten. In unserer Release-Liste für die Woche vom 21. bis zum 27. März 2022 findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie für Nintendo Switch. Und auf letztere kehrt in dieser Woche ein ganz besonderes knuffiges Kerlchen für sein neuestes Abenteuer zurück.

Spiele-Highlight der Woche

Kirby und das vergessene Land

Release: 25. März

25. März Plattformen: Switch

Switch Genre: Jump&Run

Darum geht's: In Kirby und das vergessene Land schlüpfen wir einmal mehr in die Rolle des rosa Knubbels und müssen in mehreren Welten die niedlichen Waddle Dees befreien. Dafür setzt Kirby diverse Fähigkeiten ein, verdrischt Gegner mit Gegner oder Hammer oder kann Feuer und Eis spucken. Neu im Kirby-Universum sind die Vollstopfen-Objekte, etwa ein Auto oder Glühbirnen. Werden die von Kirby verschluckt, kann er sich deren besondere Eigenschaften ebenfalls zunutze machen.

Der Switch-Titel ist dabei eine echte Premiere. Denn erstmals in seiner knapp 30-jährigen Historie hüpft und kämpft sich Kirby durch ein echtes 3D-Abenteuer. Bislang war der Knubbel lediglich in 2- oder 2,5D unterwegs gewesen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

24. März - A Memoir Blue

24. März - A Place for the Unwilling

24. März - Lumote: The Mastermote Chronicles

24. März - Relayer

24. März - The Ascent

25. März - Ghostwire: Tokyo

25. März - Tiny Tina's Wonderlands

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

23. März - A Place for the Unwilling

23. März - Richy's Nightmares

25. März - Aery: Calm Mind 2

25. März - BouncyBoi in Puzzle Land

25. März - Devastator

25. März - Tiny Tina's Wonderlands

Neue Spiele für Nintendo Switch

22. März - A Place for the Unwilling

22. März - Kraken Academy!!

23. März - Bunny Memory

23. März - Chippy

23. März - The Pizza Delivery Boy who saved the World

23. März - Thunder Kid: Hunt for the Robot Emperor

24. März - A Memoir Blue

24. März - Aery: Calm Mind 2

24. März - Andro Dunos 2

24. März - Broken Pipe

24. März - Disco Cannon Airlines

24. März - Mini Words Collection

24. März - OddBallers

24. März - Sky Gamblers: Air Supremacy 2

24. März - Super Nanaru

24. März - Tempest 4000

24. März - Valis: The Fantasm Soldier

24. März - Valis II

24. März - Valis III

24. März - World Soccer Kid

25. März - BouncyBoi in Puzzle Land

25. März - Devastator

25. März - Kirby und das vergessene Land

25. März - Niko and the Cubic Curse

25. März - Rune Factory 5

25. März - Taqoban

