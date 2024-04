Neue Spiele der Woche bringen neues PS5-Exclusive und Anime-Spiel für Akira Toriyama-Fans

Diese Spiele erscheinen in dieser Woche für Konsolen.

Eine neue Woche ist angebrochen und damit gibt's auch wieder neue Spiele für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und Nintendo Switch. Wir geben euch hier eine Übersicht über die wichtigsten Releases in der Woche vom 22. bis 28. April.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Die Highlights der Woche

Stellar Blade

6:06 Stellar Blade - Das PS5-exklusive Action-RPG hat einen Releasetermin

Release: 26. April

26. April Plattformen: PS5

PS5 Genre: Action-Rollenspiel

Stellar Blade in ein neues Action-RPG des süd-koreanischen Entwicklers Shift Up und ist unter anderem von NieR: Automata inspiriert. In der Welt von Stellar Blade wurde die Erde von mächtigen Kreaturen verwüstet und die Menschheit ist in eine Weltraum-Kolonie geflohen.

In der Rolle von EVE ist es eure Aufgabe, die Erde zurückzuerobern. Dafür müsst ihr die monsterartigen Naytiba in präzisen Action-Kämpfen besiegen.

Sand Land

2:47 Sand Land: Neuer Trailer zum farbenfrohen Open-World-Actionspiel

Release: 25. April

25. April Plattformen: PS4, PS5, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox Series X/S Genre: Action-Adventure

Sand Land ist die Videospielumsetzung des gleichnamigen Mangas von Akira Toriyama, der auch Dragon Ball erschaffen hat. Als Dämonenprinz Beelzebub erkundet ihr hier die namensgebende Wüstenwelt auf der Suche nach einer Wasserquelle. Neben der bekannten Geschichte des Mangas bietet das Spiel auch noch eine neue Story und mit Forest Land sogar ein neues Areal.

Neue Spiele für PS4 und PS5

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23. April

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - 23. April

Tales of Kenzera: Zau - 23. April

- 23. April Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute - 25. April

Megaton Musashi: Wired - 25. April

SaGa: Emerald Beyond - 25. April

Another Crab's Treasure - 25. April

Sand Land - 25. April

- 25. April Stellar Blade - 26. April

- 26. April TopSpin 2K25 - 26. April

Welche PlayStation-Spiele 2024 erscheinen, erfahrt ihr in unserer Release-Liste für PS4 und in der Vorschauliste für PS5.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23. April

Tales of Kenzera: Zau - 23. April

- 23. April Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - 23. April

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute - 25. April

Another Crab's Treasure - 25. April

Sand Land - 26. April

- 26. April TopSpin 2K25 - 26. April

Welche Xbox-Spiele 2024 erscheinen, erfahrt ihr in unserer Release-Liste für Xbox Series X/S.

Neue Spiele für Nintendo Switch

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 23. April

Tales of Kenzera: Zau - 23. April

- 23. April Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants - 23. April

Assault Suit Leynos 2 Saturn Tribute - 25. April

Another Crab's Treasure - 25. April

Megaton Musashi: Wired - 25. April

SaGa: Emerald Beyond - 25. April

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board - 26. April

El Shaddai: Ascension of the Metatron HD Remaster - 28. April

Welche Nintendo Switch-Spiele 2024 erscheinen, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Release-Liste oder hier im Video:

11:00 Zum Jahresende dreht die Switch nochmal richtig auf: Diese Spielehits kommen schon bald

Vergesst PS Plus und den Xbox Game Pass nicht!

Auch für die Abo-Services von PlayStation und Xbox gibt es jeden Monat Neuzugänge. Oftmals handelt es sich dabei um keine brandneuen Titel, in diesem Monat könnt ihr mit PS Plus Extra/Premium aber sogar zwei Titel direkt zum Release auf der PlayStation spielen. Hier findet ihr die Übersicht:

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet – oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welches der Spiele seid ihr in dieser Woche am meisten gespannt?