Neue Spiele der Woche bringen Kultspiel auf PS4/PS5, Xbox und Switch

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 08. - 14. August und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche beantworten.

Highlights der Woche

Cult of the Lamb

Release: 11. August

11. August Plattform: PS4/PS5, Xbox, Switch, PC

PS4/PS5, Xbox, Switch, PC Genre: Roguelite/Aufbau

Darum geht's: Als besessenes Lamm müsst ihr in Cult of the Lamb eure eigene düstere Sekte gründen. Anhänger und Ressourcen für euren Kult findet ihr in Dungeons, in denen aus der Iso-Perspektive mit Schwert, Axt, Dolch und Magie gekämpft wird. Das Spielprinzip ist ein Mix aus seichter Aufbaustrategie und Roguelites wie Hades.

Two Point Campus

Release: 09. August

Plattform: PS4/PS5, Xbox, Switch, PC

Genre: Wirtschaftssimulation

Darum geht's: Nach dem Krankenhaus ist in Two Point Campus die Uni an der Reihe, die wir mit dem bekannten Two Point-Humor aufbauen und managen sollen. Natürlich werden hier keine normalen Studienfächer gelehrt, wer hier Wissen anhäuft, wird besser in Zauberei, Spionage oder ist schon bald ein ehrbarer Ritter.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr oben im Video oder im ausführlichen Testbericht der Kolleg*innen von GameStar Plus.

Neue Spiele für PS4 und PS5

09. August - Two Point Campus

09. August - Classic Racers Elite

11. August - Cult of the Lamb

11. August - Rumbleverse

11. August - Arcade Paradise

12. August - Voyage

12. August - Super Bullet Break

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

09. August - Two Point Campus

11. August - Cult of the Lamb

11. August - Rumbleverse

11. August - Arcade Paradise

12. August - Voyage

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Neue Spiele für Nintendo Switch

08. August - Tyrant's Blessing

09. August - Two Point Campus

10. August - Cleo: A pirate's tale

10. August - Book Quest

10. August - Lost in Play

11. August - Cult of the Lamb

11. August - Arcade Paradise

11. August - Sengoku Princess

11. August - Cat Slide Tiles

11. August - Jeopardy! PlayShow

11. August - Last Threshold

12. August - Voyage

12. August - Super Bullet Break

12. August - Sakura MMO

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Vergesst PS Plus, Games With Gold und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services im August 2022 noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in dieser Woche am meisten?