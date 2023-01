Neue Spiele der Woche bringen neben One Piece den ersten Geheimtipp des Jahres

Welche Konsolenspiele erscheinen in der Woche vom 09. bis zum 15. Januar und welche davon sollte ich näher im Blick behalten? Genau diese Frage wollen wir euch zu Beginn jeder Woche natürlich auch im neuen Jahr beantworten. Wie gewohnt starten wir mit den möglichen Highlights, weiter unten findet ihr dann eine Liste mit den wichtigsten Neuerscheinungen für PS4/PS5, Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch.

Der Blockbuster der Woche

One Piece Odyssey

Release: 13. Januar

13. Januar Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Nach dem eher enttäuschenden World Seeker, wollen Ruffy und die Strohhutpiraten in One Piece Odyssey einen neuen Versuch starten, Fans mit ihrem neuen Abenteuer zu überzeugen. Serienschöpfer Eiichiro Oda ist direkt an der Entwicklung des rundenbasierten Rollenspiels beteiligt und hat neben der Story auch neue Charaktere entworfen.

Wir konnten One Piece Odyssey bereits anspielen. Unsere Preview zum Rollenspiel könnt ihr euch hier durchlesen:

Der Geheimtipp der Woche

Children of Silentown

Release: 11. Januar

11. Januar Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC Genre: Point&Click-Adventure

Mit Children of Silentown könnte uns das erste Indie-Highlight im neuen Jahr bevorstehen. Im düsteren 2D-Adventure schlüpfen wir in die Rolle der kleinen Lucy, die in einem unheimlichen Wald aufgewachsen ist, in dem in letzter Zeit andauernd Personen verschwinden. Es gilt herauszufinden, wer hinter den Entführungen steckt.

Das Point&Click will uns mit einer geheimnisvollen und herzergreifenden Geschichte begeistern, viele skurrile Figuren bieten und uns spielerisch mit Rätseln und Minispielen bei Laune halten.

Neue Spiele für PS4 und PS5

11. Januar - Children of Silentown

12. Januar - Breakers Collection

12. Januar - Vengeful Guardian: Moondrider

13. Januar - Dragon Ball Z: Kakarot (PS5)

13. Januar - Aurora's Journey and the Pitiful Lackey

13. Januar - Dungeon Munchies

13. Januar - One Piece Odyssey

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

11. Januar - Children of Silentown

12. Januar - Breakers Collection

13. Januar - Dragon Ball Z: Kakarot (Xbox Series X/S)

13. Januar - One Piece Odyssey

13. Januar - Space Raiders in Space

Neue Spiele für Nintendo Switch

09. Januar - Scrap Riders

11. Januar - Children of Silentown

12. Januar - Lone Ruin

12. Januar - Suhoshin

12. Januar - Kids Party Checkers

12. Januar - UnderDungeon

12. Januar - Chasing Static

12. Januar - Terror of Hemasaurus

12. Januar - Breakers Collection

12. Januar - Drago Noka

12. Januar - Vengeful Guardian: Moonrider

13. Januar - Dragon Fury

13. Januar - Memorrha

