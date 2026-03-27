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Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level

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Super Meat Boy 3D enthüllt Release und zeigt Dark World-Level

Dennis Müller
27.03.2026 | 07:57 Uhr

Gute Neuigkeiten! Super Meat Boy 3D erscheint bereits am 31. März 2026 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Im neuen Trailer könnt ihr euch einige der besonders schweren Dark World-Level des Platformers anschauen. 

Kommt ein GamePro-Test? Na logo! Dennis hat sich die Tage über durch die kurzen Level gehüpft und verrät euch am kommenden Montag um 17 Uhr, ob das Ding was taugt - und auch, wie oft er seinen Controller in den Monitor geschmissen hat. Das gehört bei einem SMB-Spiel doch schließlich dazu, oder?
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Super Meat Boy 3D

Genre: Action

Release: 2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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