8 versteckte Details im Nintendo Switch 2-Trailer, die uns erst auf den zweiten Blick aufgefallen sind

Bei der Switch 2-Ankündigung gab es so einiges zu sehen – ein genauer Blick lohnt sich dabei!

Die Geheimniskrämerei hat endlich ein Ende, genau wie die unzähligen Leaks. Nintendo hat die Switch 2 endlich enthüllt und damit auch gezeigt, wie der neue Handheld final aussehen wird. Im Trailer sind aber nicht nur einige ziemlich offensichtliche Neuerungen zu sehen, uns sind auch noch ein paar versteckte Details aufgefallen, die wir euch auf keinen Fall vorenthalten wollen.

Detail Nr. 1 – Die Beschichtung schimmert bei Lichteinfall

Bei der Switch 2 setzt Nintendo nahezu durchweg auf einen schwarzen Look in Kombination mit einer winzig kleinen, kobaltgrauen Pigmentierung. Die schimmert dann wohl auch leicht, sobald Licht auf sie fällt:

Die Switch 2-Rückseite reflektiert Licht weniger, wirkt also matter. Dafür deuten die feinen, grauen Pigmente eine edle Struktur an.

Das Design wirkt damit deutlich edler und weniger verspielt als noch bei der ersten Switch, Nintendos neue Konsole könnte sich also mehr an erwachsene oder jugendliche Spieler*innen richten.

Ein bisschen Farbe ist aber noch geblieben: Die Innenseite der Joy-Cons wurde genau wie die für sie vorgesehen Anschlüsse in ein helles Blau beziehungsweise Rot getaucht.

Es fehlt trotzdem noch an ein paar Farbtupfern.

Detail Nr. 2 – Die Joy-Cons haben dieses Mal sichtbare Anschlüsse

Während die Joy-Cons bei der originalen Switch auf Schienen ans Gehäuse geschoben wurden, können sie nun seitlich abgezogen werden. Dann offenbart sich am Display-Gehäuse auch eine Schnittstelle über den die Joy-Cons angeschlossen sind:

Die Steckverbindung ragt deutlich aus dem Gehäuse heraus.

Nur was macht diese Schnittstelle? Darüber dürften die neuen Joy-Cons geladen werden, genau wie die der ersten Switch. Dort waren die Kontakte dafür noch ganz unten an der Schiene versteckt. Da der Anschluss ziemlich breit wirkt, ist eine zusätzliche Datenübertragung möglich, um beispielsweise die Latenz der Controller zu verringern oder Zusatzfunktionen zu nutzen.

Einige Spieler*innen haben aber auch schon Angst, dass die Kontakte abbrechen könnten:

Detail Nr. 3 – Die Nintendo Switch 2 hat kleine Gummifüßchen

Der Tisch-Ständer für die Switch 2 hat ein schmales Design erhalten, der für genug Halt sorgen soll, um das Display auf einen Tisch zu stellen. Unterstützt wird er von zwei kleinen, abgerundeten Gummi-Erhebungen an jeder Seite, die verhindern sollen, dass der Bildschirm verrutscht:

Die Füßchen dürften für einen deutlich besseren Halt sorgen.

Ziemlich clever, denn auf rutschigen Oberflächen wird die Nintendo Switch 2 somit ein bisschen stabiler stehen.

Detail Nr. 4 – Da ist eine weitere Taste unter dem Home-Knopf!

Grundsätzlich ähneln die Bedienelemente der Nintendo Switch 2 sehr dem Erstling, eine Änderung gibt es aber dann doch. Unter der Home-Taste befindet sich ein quadratischer Knopf, dessen Funktion aber nicht weiter gezeigt wurde:

Sieht fast aus wie der Share-Button, aber es ist noch nicht klar, was die zusätzliche Taste bewirkt.

Hier wird vermutet, dass er für ein eventuell verbautes Mikrofon oder zusätzliche Nintendo Switch Online-Funktionen genutzt werden könnte. Genau werden wir es aber wohl erst nach der Switch 2-Direct im April und der darauffolgenden Hands-On-Tour wissen:

Detail Nr. 5 – Nicht alle Spiele sind abwärtskompatibel

Vielleicht haben es einige von euch übersehen, genau wie wir im ersten Moment: Zwar wird die Nintendo Switch 2 zu den allermeisten Switch 1-Spielen abwärtskompatibel sein – sowohl digital als auch physisch – einige werden aber wohl auch nicht funktionieren.

Dabei dürfte es vor allem um Titel mit besonderem Zubehör gehen, wie wir hier aufgeschlüsselt haben:

Detail Nr. 6 – An den Joy-Cons sind Linsen verbaut

Im Trailer ist kurz zusehen, dass zwischen den SL- und SR-Knöpfen an den Joy-Cons eine kleine Linse sitzt. Dahinter verbirgt sich höchstwahrscheinlich ein optischer Sensor, ähnlich wie bei einer Computer-Maus.

Die neuen Joy-Cons werden auf die Schlaufenerweiterungen gesetzt und können dann über den Tisch gleiten.

Damit lässt sich dann auch die Szene erklären, in der die modularen Controller wie Nager über einen Tisch flitzen. Wie genau die Funktion in Spielen genutzt wird, wurde nicht gezeigt, vielleicht können Aufbau- und Shooter-Titel fast so präzise wie am PC gesteuert werden.

Detail Nr. 7 – Es kommt ein zweiter USB-C-Port an die Oberseite

Im Gegensatz zur ersten Switch hat der Nachfolge-Handheld nicht nur einen, sondern zwei USB-C-Steckplätze. Der zusätzliche Port dürfte genutzt werden, um die Switch 2 bequemer beim Zocken zu laden, könnte aber auch für zusätzliche Hardware genutzt werden.

Neben dem Kopfhöreranschluss sitzt ein zweiter USB-C-Port an der Nintendo Switch 2.

Viele Headsets und Pro-Controller nutzen heutzutage USB-C-Sender, um eine niedrigere Latenz als bei einer Standard-Bluetooth-Verbindung zu ermöglichen. Vor allem der Sound könnte mit Blutooth-Kopfhörer somit komplett synchron zum Gameplay ausgegeben werden.

2:22 Nintendo enthüllt endlich die Switch 2 mit einem Trailer und zeigt die Konsole mit erstem Spiel

Detail Nr. 8 – Die Einschalttaste wurde vergrößert

Eine kleine aber willkommene Änderung: Die Power-Taste ist nicht mehr einfach nur ein winziger Knopf, sondern ist deutlich breiter und somit wohl auch ohne hinzusehen leichter zu erfühlen.

Die breitere Ein- und Ausschalttaste sieht doch gleich viel griffiger aus!

Viele Neuerungen, auch wenn die Switch 2 der ersten Switch sehr ähnelt

Dass Nintendo das Rad mit der Nintendo Switch 2 nicht neu erfinden würde, war irgendwo klar. Es handelt sich um sinnvolle Verbesserungen, die auch einen richtig interessanten Handheld-Nachfolger versprechen. Hier könnte ihr noch einmal nachlesen, was alles im Trailer gezeigt wurde:

Nintendo Switch 2 enthüllt: Alle Infos, Bilder und Trailer der plötzlichen Ankündigung auf einem Blick von Chris Werian

Bei einigen der versteckten Details müssen wir aber noch abwarten, wie sie letztendlich in der Praxis funktionieren – etwa in dem gezeigten Mario Kart-Ableger. Wie bei allen Nintendo-Konsolen davor erwarten wir jedoch, dass sich das Spieleunternehmen so ein paar Sachen einfallen lässt.

Welches Detail gefällt euch am besten oder verspricht für euch am meisten?