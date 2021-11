Nintendo Switch OLED – Welches Zubehör passt und welches nicht mehr?

Die Nintendo Switch OLED unterscheidet sich nicht nur durch das neue, bessere OLED-Display von dem bisherigen Modell, sondern unter anderem auch durch den größeren Bildschirm von 7 Zoll statt 6,2 Zoll. Trotzdem ist die Switch OLED insgesamt nicht viel größer, lediglich in der Breite hat sie mit 242 mm drei Millimeter zugelegt. Der größte Teil des Zubehörs für die ältere Nintendo Switch passt daher auch beim OLED-Modell noch problemlos, aber es gibt ein paar Ausnahmen. In diesem Artikel liefern wir euch einen Überblick.

Switch-Taschen

Tragetaschen sind in der Regel nicht so knapp bemessen, dass die wenigen zusätzlichen Millimeter in der Breite einen Unterschied machen. Selbst Hartschalenkoffer bieten dafür in der Regel genügend Spielraum. Problematisch könnte es höchstens werden, wenn es innerhalb der Tasche ein spezielles und sehr knapp bemessenes Fach aus Hartplastik für die Konsole gibt, wie es gelegentlich bei hochwertigen Switch-Taschen vorkommen kann. Bei vielen Taschen findet ihr in den Produktbeschreibungen bereits Angaben dazu, ob sie für die Switch OLED geeignet sind.

Joy-Con-Zubehör und Ersatz-Joy-Cons

Mit Joy-Con-Zubehör sollte es keine Probleme geben, denn an diesen hat sich bei der Nintendo Switch OLED nichts verändert (und leider auch nichts verbessert). Sämtliches Joy-Con-Zubehör, von der Hülle bis zum Tennisschläger oder Ring Fit Adventure passt daher noch. Auch bei Joy-Con-Ersatzprodukten von Drittherstellern wie beispielsweise dem Hori Split Pad Pro sollte es keinerlei Probleme geben.

Displayschutzfolien & Displayschutzglas

Was hingegen Probleme bereiten kann, sind Displayschutzfolien und Displayschutzglas. Vor allem Letzteres ist teilweise millimetergenau angepasst, um perfekt zu sitzen. Bei Ersteren kommt es zwar nicht unbedingt auf den Millimeter an, aber der Bildschirm der Switch OLED ist immerhin 0,8 Zoll bzw. über zwei Zentimeter in der Diagonalen größer. Displayschutzfolien, die für das alte Switch-Modell maßgeschneidert sind, sind deshalb möglicherweise zu klein. Ein großes Problem ist das allerdings nicht, weil es bereits neue, an die Nintendo Switch OLED angepasste Displayschutzfolie gibt:

Schutzhüllen & Rückenabdeckungen

Auch bei Schutzhüllen, die die Rückseite der Switch bedecken, ist nicht garantiert, dass für die alte Switch gedachte Exemplare noch passen. Zwar kommt es hier weniger auf die Größe des Bildschirms als auf die Gesamtgröße der Switch an. Insbesondere bei Schutzhüllen aus Hartplastik können aber schon die wenigen Millimeter Unterschied in der Breite zu viel sein. Bei Modellen aus Silikon könnte der Spielraum etwas größer sein. Dennoch würden wir euch bei Schutzhüllen generell raten, genau auf Angaben des Herstellers und auf Nutzerreviews zu achten. Ein paar erste speziell für die Nintendo Switch OLED gedachte Schutzhüllen gibt es sogar schon:

Griffe und Halterungen für den Handheld-Modus

Für Griffe und Halterungen, die für die Switch im Handheld-Modus gedacht sind, gilt Ähnliches wie für Schutzhüllen. Die wenigen Millimeter Unterschied in der Breite können bereits dazu führen, dass die Switch nicht mehr richtig passt. Das gilt aber natürlich nicht für diejenigen Halterungen, die in der Breite verstellbar sind. Diese sollten mit der Switch OLED ungefähr so gut oder schlecht funktionieren wie mit dem alten Switch-Modell. Leider ist die Auswahl an Griffen, die auch auf die Switch OLED passen, bislang noch nicht allzu groß und die wenigen, die es gibt, sind teils nicht sehr hochwertig. Aber sicherlich wird es bald neue Modelle geben.

Standfüße

Standfüße für die Nintendo Switch dürften in aller Regel auch beim OLED-Modell noch passen, weil es hier zumeist nicht auf die Breite, sondern auf die Höhe und Dicke der Konsole ankommt. In dieser Hinsicht hat sich bei der Switch OLED nichts geändert. Die Frage ist eher, ob man noch einen zusätzlichen Standfuß braucht, weil die Nintendo Switch OLED bereits selbst einen ziemlich guten besitzt. Ein zusätzlicher Kauf dürfte sich deshalb höchstens lohnen, wenn euch der Betrachtungswinkel mit dem Standard-Standfuß nicht passt oder ihr die Switch gerne etwas höher als direkt auf der Tischplatte aufstellen möchtet.

Switch-Controller

Bei den Controllern hat sich durch die Switch OLED nichts geändert. Neben dem selbstverständlich kompatiblen Nintendo Switch Pro Controller sollten deshalb auch alle anderen Switch-Controller mit dem neuen OLED-Modell ohne Probleme funktionieren. Sollte es doch Schwierigkeiten geben, dürfte das eher an inkompatibler Firmware liegen. Das wäre aber kein spezielles Problem der Switch OLED, sondern eines, das generell bei Firmware-Updates der Konsole auftreten kann, insbesondere bei nicht lizenzierten Controllern von Drittherstellern. Der Hersteller sollte in diesem Fall für ein entsprechendes Update der Controller-Firmware sorgen. Solche Probleme sind aber selten, auch bei Billigprodukten.

