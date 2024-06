Nach der Nintendo Direct: Die Switch-Roadmap für 2024 - Diese großen Spiele erscheinen noch bis Ende des Jahres

Hier findet ihr alle potentiellen Highlights für die Nintendo Switch bis Ende des Jahres.

Während der vergangenen Nintendo Direct wurde ein ganzer Schwung an neuen Spielen enthüllt, die noch bis Ende 2024 auf der Nintendo Switch landen sollen. Damit ihr den Überblick nicht verliert, listen wir für euch hier im Artikel alle potentiellen Highlights vom neuen 2D-Zelda bis zum kommenden Mario Party auf.

Eine vollständige Release-Liste für die Switch findet ihr übrigens hier:

Nintendo Switch-Spiele 2024: Diese Games sind für das aktuelle Jahr bestätigt von Sebastian Zeitz

Luigi's Mansion 2 HD

2:04 2024 geht Luigi auf der Switch erneut auf Geisterjagd.

Release: 27. Juni

Das erwartet euch: Trieb Luigi vor gut 11 Jahren bereits auf dem Nintendo 3DS sein Unwesen, kommt der mutige Geisterjäger jetzt Ende des Monats in einem HD-Remaster zurück auf die Nintendo Switch.

Alleine oder mit bis zu drei Mitspieler*innen müsst ihr euch eigentlich friedlichen Gespenstern im gruseligen Nachtschattental stellen, beziehungsweise sie erst mit dem Stroboblitz blenden und dann mit Luigi's Schreckweg aufsaugen, die sich durch das Zerbrechen des Finstermondes in fiese Kreaturen verwandelt haben.

Zelda: Echoes of Wisdom

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Release: 26. September

Das erwartet euch: Im September dürfen wir erstmals in einem der großen Hauptableger in der Rolle der Prinzessin spielen, die sich diesmal anstelle des verschwundenen Link den Gefahren Hyrules entgegenstellt.

Echoes of Wisdom kommt im hübschen "2D"-Look von Link's Awakening (2019) daher und soll uns gameplaytechnisch mit einer Mechanik kreativ fordern, die es uns dank Zeldas Zauberstab erlaubt, Gegenstände zu duplizieren und überall in der Welt zu platzieren.

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin

3:00 Im Trailer seht ihr Gameplay aus der Animal Crossing-Alternative.

Release: 10. Oktober

Das erwartet euch: In "Die Zeitdiebin" schickt uns die Lebenssimulation auf eine heruntergekommene Insel, die wir ganz nach unseren Wünschen gestalten und dabei sogar die Zeit manipulieren dürfen. Zudem pflegen wir Freundschaften mit den Bewohner*innenm, gehen Berufen vom Magier bis zum Handwerker nach und können sogar gegen Drachen kämpfen.

Speziell Animal Crossing-Fans, die eine weitere gemütliche Sim suchen, kommen in Fantasy Life i hoffentlich voll auf ihre Kosten.

Super Mario Party Jamboree

2:02 Neues Super Mario Party erscheint noch dieses Jahr mit 110 Minispielen

Release: 17. Oktober

Das erwartet euch: Im heimischen Wohnzimmer oder online mit bis zu 20 Spieler*innen können wir uns ab Oktober im neuen Mario Party duellieren. Dabei erwartet uns mit 110 Minispielen die bislang größte Sammlung der Reihe, die wir auf 5 neuen und 2 alten Spielbrettern zocken dürfen.

In Jamboree wählt ihr zu Spielbeginn eins der beliebten Nintendo-Maskottchen von Mario bis Prinzessin Peach und würfelt euch über eine Brettspiel-Oberwelt, sammelt Münzen durch Minispiele und versucht die Partie mit der größten Anzahl gewonnener Sterne als Sieger abzuschließen.

Mario & Luigi: Brothership

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Release: 07. November

Das erwartet euch: Mario und Luigi starten in Brothership ihr neues gemeinsames Abenteuer – und das erstmals in 3D und einem, wie der Trailer zeigt, vollkommen neuem Look.

Mit ihrem Schiff bereisen die beiden Brüder die Spielwelt Konektania und feuern sich mit der Bordkanone auf verschiedene Inseln, in denen vom tropischen Regenwald bis zur wuseligen Großstadt für allerhand Abwechslung gesorgt ist. Gekämpft wird rundenbasiert und mit gemeinsamen Angriffen, in denen das richtige Timing gefragt ist.

Weitere vielversprechende Switch-Spiele bis Ende 2024

Dragon Quest 3 HD-2D Remake (14. November)

(14. November) Stray (Herbst 2024)

(Herbst 2024) LEGO Horizon Adventures (Bis Jahresende)

Mit dem Remake von Dragon Quest 3 dürfen wir zudem auf der Nintendo Switch den Rollenspiel-Klassiker in frischem Gewand nachholen, bekommen einen Port vom Katzenabenteuer Stray und PlayStation bringt zudem den Mix aus LEGO und Horizon zum Release auch auf die Nintendo-Konsole.

Auf welches susstehende Switch-Spiel 2024 freut ihr euch am meisten?

Wie immer sind wir gespannt, welcher kommende Titel für die Switch bei euch am höchsten im Kurs steht. Da wir heute besonders fies sind, müsst ihr euch für einen Favoriten entscheiden.

Verratet uns auch gerne in den Kommentaren, wie zufrieden ihr mit den Spielen bis Ende des Jahres seid und auch, wie euch das Switch-Jahr 2024 generell gefällt.

Zur Erinnerung: Bislang sind unter anderem Princess Peach Showtime, Paper Mario: Die Legende vom Äonentor oder die Neuauflage von Mario vs. Donkey Kong als Exklusivspiele für die Switch in diesem Jahr erschienen.