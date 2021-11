No Man's Sky x Mass Effect: Ihr könnt euch bald wieder die Normandy verdienen

Hello Games haben sich zum Jahreswechsel noch einmal etwas für No Man's Sky ausgedacht: Die vier Expeditionen, die über das Jahr verteilt im Spiel stattfanden, bekommen alle nochmal einen kurzen Auftritt, damit wir uns Belohnungen holen können, die wir in der ersten Runde vielleicht verpasst haben. Das Highlight ist dabei die aus der Mass Effect-Serie bekannte Normandy, die ihr euch schon bald erneut sichern könnt (via Eurogamer).

No Man's Sky-Expeditionen als Live-Service

So funktionieren Expeditionen in No Man's Sky: Expedition ist eigentlich nur ein anderer Name für ein Live-Event. Es handelt sich um einen speziellen Spielmodus, in dem alle auf dem selben Planeten beginnen und im Rahmen einer Gemeinschaftsexpedition zu unterschiedlichen Meilensteinen aufbrechen, die verschiedene Aufgaben mit sich bringen. Habt ihr das Event abgeschlossen, wandelt sich euer Spielstand vom Expeditions-Modus wieder in den Normal-Modus um und dürft die etwaige Belohnungen behalten.

Die Termine aller vier Expeditionen:

Expedition 1 (Pioneers): 24. November bis 7. Dezember

Expedition 2 (Beachhead): 8. Dezember bis 21. Dezember

Expedition 3 (Cartographers): 22. Dezember bis 4. Januar

Expedition 4 (Emergence): 5. Januar bis 19. Januar

Die Normandy ist Teil von Expedition 2

Wenn ihr das Raumschiff von Commander Shepard und seiner Crew ergattern wollt, müsst ihr noch ein wenig Geduld haben, denn die Normandy könnt ihr euch nur im Rahmen von Expedition 2 holen. Beachhead endete damals überraschend mit einem Auftritt des bekannten Schiffs. Heute wissen wir was uns erwartet, also rein ins Cockpit.

Und hier noch der Trailer zur Normandy in No Man's Sky:

Noch mehr zum Thema Mass Effect:

Hello Games nimmt die Ankündigung der Expeditions-Rückkehr auch zum Anlass, um die letzten fünf Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. Es ist schon erstaunlich, was aus dem Indie-Titel nach dem suboptimalen Launch geworden ist. „17 große Veröffentlichung“ stehen neben vielen Updates und Patches inzwischen für No Man's Sky bereit. Zuletzt wurde die Erweiterung Frontiers released. „Wir sind sehr stolz, dieses Abenteuer mit euch zu bestreiten“, richten sich die Entwickler*innen an die Fans. Auch für 2022 sollen bereits „spannende Pläne“ existieren.

Spielt ihr noch No Man's Sky? Und holt ihr euch die Normandy?