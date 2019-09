One Piece: 5 Jahre noch, dann sollen Manga & Anime zu Ende gehen

One Piece nähert sich seinem Höhepunkt und damit auch dem Ende – Aussagen wie diese jagen den Fans des Mangas und Animes gehörigen Schrecken ein. Immerhin läuft das Franchise nun schon stolze 20 Jahre und ist für viele kaum noch wegzudenken. Nichtsdestotrotz muss irgendwann Schluss sein.

Der Erfinder Eiichiro Oda gibt jetzt einen genaueren Zeitrahmen bekannt, den er sich überlegt hat: One Piece soll in fünf Jahren zu Ende gehen.

Das Ende naht: Mit One Piece ist in 5 Jahren möglicherweise Schluss

One Piece-Erfinder und -Zeichner Eiichiro Oda will den Manga – und damit unweigerlich irgendwann auch die Anime-Serie – in fünf Jahren beenden. Zumindest hat er das einer Reihe an japanischen YouTubern erklärt, die nachgefragt haben, wie wir dank dem Fan-Übersetzer Sandman_AP wissen.

1 hour ago, Japanese Youtubers called Fischer's posted a video of Oda’s studio. They held an interview with Oda. Here is my summary of the interview. Oda said he’d like to finish OP in 5 years. He kindly gave 7 autographs to each of the Youtubers.? Video: https://t.co/66lKhrod52 pic.twitter.com/MX0qWKXqwd — sandman (@sandman_AP) August 30, 2019

Damit gibt es jetzt endlich eine detailliertere Aussage zum drohenden Ende von One Piece. Es scheint also nicht innerhalb kürzester Zeit soweit, aber absehbar zu sein. Wir können uns mit dem Gedanken anfreunden und in fünf Jahren ist auch noch eine ganze Menge möglich. Das heißt, dass One Piece zu einem befriedigenden Ende finden kann.

Trauert nicht zu früh: Erstens sind fünf Jahre eine lange Zeit. Genug Zeit, um sich gedanklich und emotional vom Lieblins-Anime und -Manga zu verabschieden. Außerdem müssen die Aussagen von Eiichiro Oda aber auch gar nicht unbedingt bedeuten, dass in genau fünf Jahren wirklich schon Schluss ist.

Pläne können sich ändern: Wer weiß, wie viele Ideen dem Schöpfer des erfolgreichen Mangas noch in den Sinn kommen. Die Aussage, er würde One Piece gern in fünf Jahren beenden, muss auch nicht heißen, dass er das wirklich schafft.

One Piece-Fans feiern 900. Folge der Anime-Serie

Ist bei 1000 Schluss? Währenddessen hat der Anime mit Episode 900 einen ganz besonderen Meilenstein erreicht. Die Manga-Reihe war selbstverständlich schon früher dran, aber das hält die Fans natürlich nicht davon ab, die 900. Folge gebührend im Netz zu feiern. Nach wie vor glauben viele, das One Piece mit dem 1000. Kapitel enden könnte.

900 episodes of One Piece. Thank you Eiichiro Oda and Toei for continuing this legendary piece of work from my childhood all the way to adulthood. pic.twitter.com/cu0owCbmHo — Monkey D. Luffy #6 (@StrawHatShounen) September 1, 2019

Congratulations for 900 episodes, Oda san has worked very hard all these years I am very excited to see how the magnificent adventure of luffy and his friends continues in their search for the One Piece ??

?????????????????????????? pic.twitter.com/yuDhXz7ico — EMILY_[GOLDEN SUNRISE??] (@emilyonigelmai) September 1, 2019

I can't believe we are here, One Piece episode 900!!!



Cheers to the anime team, congrats on the milestone!

1000 here we come! pic.twitter.com/3EEfiIBQn1 — Jill @ One Piece Ep 764 (@PiratessUnluck) September 1, 2019

900 episodes of One Piece.. man what a journey!



This are some of my top moments?? pic.twitter.com/z4hsbCUgwh — Josie (@lordInosuke) September 1, 2019

900 episodes of One Piece ?? pic.twitter.com/MSWp4Ux87X — Adil Khan (@Adil_OPP) September 1, 2019

Also Folge 900 war an sich keine Besondere, außer es sind verdammt 900 #OnePiece Folgen. Also etwa 2 Jahre noch bis 1000. Wer aber Zoro liebt der hat seinen Spaß mit der Folge. Diese Animation und Blicke von Ihm. Er ist echt der MVP in diesem Arc. pic.twitter.com/y5XLUCWHIe — ?irel (@m1r3el) September 1, 2019

900 Folgen One Piece. Lysithea beschreibt meine Gefühle perfekt. pic.twitter.com/L1DRhsX3oU — ? (@Lambdashi) September 1, 2019

Was erhofft ihr euch noch von One Piece? Was glaubt ihr, wann Schluss sein könnte?