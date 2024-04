One Piece: Wann erscheint Kapitel 1113? Release, Story und Leaks zum kommenden Manga-Kapitel

Ruffy und seine Freunde freuen sich schon auf das neue Kapitel in One Piece. (© Bild: Eiichiro Oda)

Der One Piece-Manga wird seit über 25 Jahren fast jede Woche mit einem neuen Kapitel fortgesetzt. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen zum Release-Datum, möglichen Leaks und mehr zum kommenden Kapitel 1113 zusammen.

Wann erscheint One Piece 1113? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint das Kapitel 1113? 28. April 2024 um 17 Uhr

28. April 2024 um 17 Uhr Wo ihr das neue Kapitel lesen könnt: MangaPlus

MangaPlus Aktuelle Arc: Egghead

Der One Piece-Manga ist seit dem 21. April 2024 von der Pause zurück und es werden wieder wöchentlich neue Kapitel erscheinen.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zum aktuellen Manga-Kapitel von One Piece.

Das ist in Kapitel 1112 passiert

Im vorherigen Kapitel ging der Kampf gegen die Gorosei weiter und die fünf Weisen waren auf dem Weg zu Dr. Vegapunk, um seine Übertragung aufzuhalten. Die Strohhüte versuchen währenddessen von der Einrichtung zu fliehen.

In Kapitel 1112 zerstören Mars und York den Senderraum, aber die Übertragung wurde nicht gestoppt. York findet heraus, dass die Teleschnecke, die Dr. Vegapunk für dafür nutzt, in Punk Records sein muss.

Ruffy verwandelt sich derzeit wieder von seiner Gear 5-Form wieder zurück. Dorry und Broggy versorgen ihn mit Essen, während die beiden gleichzeitig weiter mit Ju Peter und Mercury kämpfen.

Saturn erreicht die Thousand Sunny und Nusjuro kommt am großen Krieger-Piraten-Schiff an. Mars hingegen erreicht Punk Records und findet somit auch die Teleschnecke von Dr. Vegapunk.

Leaks und was als nächstes in Kapitel 1113 passieren könnte

Spoilerwarnung! Es gibt derzeit bereits Leaks und Bilder zum kommenden Kapitel. Im folgenden Abschnitt werden genau diese Leaks aufgegriffen.

Das Kapitel geht genau dort weiter, wo es aufgehört hat: Mars kommt bei Punk Records an. Er ist schockiert darüber, Vegapunks Kopf in einem großen Tank zu finden. Während Mars die Teleschnecke zerstören will, stellt sich diese als Köder heraus. Während uns erzählt wird, wie viel Einfluss Vegapunk auf die Welt haben wird, endet der Countdown und er startet die Übertragung.

Die fünf Weisen spekulieren über die Nachricht, während die Welt darauf reagiert. Sanji schafft es gerade noch rechtzeitig Nusjuro anzugreifen. Die Kämpfe zwischen den Strohhut-Piraten und der Gorosei intensivieren sich. Vegapunk enthüllt, dass er für seine Sünden sterben muss und die Übertragung mit seinem Tod beginnt.

Saturn attackiert Robin und der Kampf gegen ihn geht in die nächste Runde. Bevor das Kapitel zu Ende geht, macht Vegapunk noch eine letzte historische Ankündigung: Die Welt soll im Ozean versinken.

Was sind eure Theorien und Meinungen zum kommenden Kapitel von One Piece?