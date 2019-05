One Piece: Auf dieses Wiedersehen haben Fans gewartet

One Piece vereint in Kapitel 943 zwei alte Bekannte miteinander, die sich für One Piece-Verhältnisse ewig nicht mehr gesehen haben. Die Fans haben darauf auch eine kleine Ewigkeit gewartet, jetzt ist es soweit: Sanji und Lorenor Zorro treffen zum ersten Mal seit dem Dressrosa-Arc wieder aufeinander. Die Helden begegnen sich allerdings unter widrigen Umständen.

Manga löst Rätsel der SMILE-Frucht & vereint Sanji mit Zorro

One Piece lüftet Geheimnis: Im neuesten Manga-Kapitel von One Piece wird geklärt, was es mit der mysteriösen SMILE-Frucht auf sich hat. Wie sie funktioniert und genutzt wurde, um die Einwohner Wanos zu beeinflussen, sorgt für großen Ärger.

Toko will ihren Vater retten: Das junge Mädchen begibt sich in große Gefahr, als sie versucht, ihren Vater zu retten. Dadurch muss sie allerdings selbst gerettet werden: Orochi entdeckt sie und legt an, um sie zu erschießen.

Zorro und Sanji wieder vereint: Orochi feuert mit seinem Gewehr mehrere Kugeln auf Tokos Kopf ab. In letzter Sekunde gelingt es Sanji und Zorro gleichzeitig, die Barriere zu durchbrechen, die Schüsse aufzuhalten und Toko zu retten.

Die Bürger sind schockiert, die beiden Helden wieder Seite an Seite zu sehen. Auch Sanji und Lorenor Zorro zeigen sich überrascht: Sie wussten zwar, dass der jeweils andere in der Nähe sein muss, haben aber offenbar nicht damit gerechnet, sich unter diesen Umständen zu begegnen.

One Piece teast gigantisches Strohhut-Geheimnis an

Wenn ihr selbst mal in die Haut von Lorenor Zorro schlüpfen wollt, bekommt ihr mit dem One Piece: World Seeker-DLC die Gelegenheit dazu. Falls ihr immer schon mal wissen wolltet, wie die drei Schwerter Zorros als Menschen aussehen würden: Ziemlich bescheuert.

