One Punch Man Season 3: Wann erscheint Episode 6? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und Animationsstudio

Nach über sechs langen Jahren geht die Geschichte des übermächtigen Teilzeit-Superhelden Saitama in der dritten Season von One Punch Man weiter.

Myki Trieu
10.11.2025 | 16:50 Uhr

Saitama prügelt sich wieder als Teilzeit-Superheld in der dritten Season von One Punch Man mit neuen, gefährlichen Gegnern. (© ONE, Yusuke Murata J.C. Staff) Saitama prügelt sich wieder als Teilzeit-Superheld in der dritten Season von One Punch Man mit neuen, gefährlichen Gegnern. (© ONE, Yusuke Murata / J.C. Staff)

Seit dem Abschluss der zweiten Staffel von One Punch Man sind über sechs Jahre vergangen, und die dritte Season steht endlich kurz vor der Tür. Es dauert nur noch wenige Tage bis zum Release der ersten Episode am Wochenende. Wir verraten euch, wann und wo ihr sie anschauen könnt.

Letztes Update am 10. November: Wir haben den Artikel nach dem Release der neuesten Episode angepasst.

Datum und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 6 von One Punch Man Season 3?

  • Datum: 16. November 2025
  • Sendezeit: gegen 18:15 Uhr deutscher Zeit
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchro: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Da seit der zweiten Season schon mehrere Jahre vergangen sind und das Animationsteam hinter der dritten Staffel von One Punch Man sichergehen wollte, dass Zuschauer*innen noch auf dem Laufenden sind, wurde am 5. Oktober 2025 die Recap-Folge “Episode 0” ausgestrahlt.

Video starten 0:43 One Punch Man kehrt nach 6 Jahren in Season 3 zurück - zusammen mit den stärksten Helden der Welt

Wie viele Folgen wird One Punch Man Staffel 3 haben?

Die ersten beiden Staffeln umfassten jeweils 12 bis 13 Episoden. Es ist also davon auszugehen, dass auch die dritte Season wieder mindestens 12 Episoden bekommen wird.

Welches Studio ist für die Produktion dieser Staffel zuständig?

J.C. Staff war für die Produktion der zweiten Staffel von One Punch Man verantwortlich, während die erste Staffel von Madhouse umgesetzt wurde. Trotz der wiederholten negativen Reaktionen von Fans zur Qualität der zweiten Staffel übernimmt das Animationsstudio J.C. Staff auch die Produktion der dritten Season der beliebten Anime-Serie.

Ob Zuschauer*innen nach wie vor die Qualität der Serie bemängeln werden oder nicht, bleibt bis zum Release der allerersten Episode noch offen – Episode 0 ist immerhin nur ein Recap!

Das ist bisher passiert und so wird es weitergehen

In der letzten Episode hat es Garou geschafft, in das Versteck der Monster-Vereinigung vorzudringen und den kleinen Jungen aus den vorherigen Episoden zu retten. Dabei vernichtete der von Rache getriebene Garou auch sämtliche Gegner, die sich ihm in den Weg gestellt und ihn in der Vergangenheit erniedrigt haben.

Saitama lässt es in der Zwischenzeit etwas ruhiger angehen und versucht den Ursprung des Erdbebens und des Lärms ausfindig zu machen. Am Ende wird ihm klar, dass der Radau doch von unten kommt und hat womöglich das Versteck der Monster-Vereinigung dadurch gefunden.

In der nächsten Folge wird Saitama womöglich Garou unbeabsichtigt zu Hilfe kommen und die Monster-Vereinigung im Alleingang zur Strecke bringen.

Seid ihr gespannt auf One Punch Man Season 3 oder haben euch die negativen Meinungen zur zweiten Staffel abgeschreckt?

