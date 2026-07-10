One Piece: Heroines – Wann kommt Episode 2? Alle Infos zum Release, Uhrzeit und Streamingdienst des neuen Spin-Offs

In der ersten Episode des Animes dreht sich alles um Nami! (© Eiichiro Oda, Jun Esaka, Shueisha / Toei Animation)

One Piece hat gerade einen großartigen Lauf, denn der beliebte Manga und Anime hat nicht nur aktuell eine deutsche Neuvertonung, eine zweite Staffel der Live-Action-Serie sowie ein Releasedatum der Remake-Serie von Studio Wit bekommen, sondern im Juli erschien auch die bereits angekündigte Spin-Off-Serie zur namensgebenden Roman-Reihe One Piece: Heroines.

Wann die nächsten Episoden erscheinen, worum es noch einmal in diesem Serien-Ableger geht und wo genau ihr den Anime anschauen könnt, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Dieser Artikel wird bei neuen Informationen aktualisiert, also schaut regelmäßig vorbei.

Release und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 2 von One Piece: Heroines?

Releasetag: Noch unbekannt

Noch unbekannt Uhrzeit: 23 Uhr deutscher Zeit

23 Uhr deutscher Zeit Streamingdienst: Crunchyroll, Netflix

Crunchyroll, Netflix Synchronisation: Japanische Originalvertonung mit deutschen Untertiteln

Während auf Crunchyroll die erste Episode zu One Piece: Heroines bereits am 05. Juli 2026 verfügbar war, erscheint dieselbe Folge auf Netflix eine Woche später. Das heißt also, dass auch zukünftige Folgen auf Netflix im Vergleich zu Crunchyroll um eine Woche verzögert erscheinen werden.

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann die zweite Episode des beliebten Spin-Offs erscheinen wird. Wir halten euch diesbzezüglich auf dem Laufenden.

0:37 One Piece Heroines zeigt Nami als Laufstegmodel und den Schuhdesigner Lebno

Autoplay

Worum es im Spin-Off One Piece: Heroines geht

One Piece: Heroines konzentriert sich hauptsächlich auf den weiblichen Cast der beliebten Hauptserie. Dabei bekommen Fans einen Blick in das Alltagsleben der Protagonistinnen Nami, Robin, Vivi, Perona, Boa, Tashigi, Reiju und Uta, die abseits der Hauptgeschichte von One Piece passieren.

Jede Folge ist einer weiblichen Figur gewidmet. Die Grundlage für die Geschichten liefert der namensgebende Roman One Piece: Heroines, der von Jun Esaka geschrieben, von Sayaka Suwa illustriert und von Eiichiro Oda persönlich abgesegnet wurde.

Wie viele Folgen One Piece: Heroines insgesamt haben wird

Offiziell wurde keine konkrete Episodenzahl genannt, aber wir gehen davon aus, dass der Anime nicht mehr als acht oder zehn Folgen insgesamt haben wird.

Die Roman-Vorlage umfasst selbst "nur" acht Kapitel, in denen jeweils eine der genannten weiblichen Figuren im Mittelpunkt steht – plus zwei Bonus-Kapitel, die sich um Nami und Robin drehen. Sollte der Anime sich also strikt an die Vorlage halten und auch die Bonus-Kapitel adaptieren, wird die Serie nach zehn Episoden abgeschlossen sein.

Ob Toei Animation darüber hinaus noch weitere Protagonistinnen abseits der Roman-Vorlage abdecken wird oder die Episoden am Stück in regulären Abständen veröffentlicht werden, ist noch unklar. Fans können sich jedenfalls darauf freuen, mehr über Nami, Robin, Vivi, Perona, Boa, Tashigi, Reiju und Uta in diesem Spin-Off zu erfahren.

Wie gefällt euch die neue Stilrichtung in diesem Spin-Off und welche Roman-Adaptionen von One Piece wünscht ihr euch in Zukunft?