Nach 9 Jahren PS-Exklusivität bringen Fans Bloodborne endlich auf den PC - und Fans freuen sich über ein minutenlanges Schwarzbild

A hunter must hunt! Auch am PC! Nun ja, schön wäre es...

Das düstere cthulhuesque Action-RPG Bloodborne ist ein absoluter Kritiker- und Fan-Liebling, aber gleichzeitig auch der schwarze Fleck in der modernen FromSoftware-Ära. Als einziger Souls-Titel des japanischen Studios hat es der knackige Schnetzler nie auf eine andere Plattform als die PS4 geschafft, obwohl angeblich schon seit Jahren eine spielbare PC-Version bei Sony herumliegt.

Ob diese Fassung jemals das Tageslicht erblickt, ist völlig unklar, jedoch können Fans wieder hoffen. Seit einigen Monaten macht die Emulation von PS4-Spielen riesige Fortschritte und auch Bloodborne kann jetzt endlich am PC gestartet werden. Von Spielbarkeit kann aber noch nicht die Rede sein.

Rechtlicher Hinweis zur Emulation:

Umgeht ihr einen Kopierschutz, macht ihr euch strafbar. Das gilt auch für das Erstellen oder Herunterladen einer Raubkopie für Emulatoren. In unserem Artikel beziehen wir uns daher auf legale Spiele-Backups oder in diesem Fall auf die kostenlose Demo-Version von Bloodborne, die als Netzwerk-Test veröffentlicht wurde.

Eine Handvoll PS4-Spiele laufen erstmals auf dem PC

PC-Emulation von PS4-Spielen war bis vor einigen Monaten eigentlich kein Thema, da die hochkomplexe Architektur der Konsole sowie ihre kaum dokumentierte Software-Umgebung eine gewaltige Hürde für Entwickler*innen darstellte.

Mittlerweile wurden jedoch große Fortschritte erzielt, weshalb knapp 100 grafisch simple Titel wie Super Meat Boy und Cat Quest auf dem PC spielbar sind.

Wenn auch mit sehr fragwürdigen Framerates unter 10 fps…

Wie groß das Performance-Problem der PS4-Emulation ist, wird dann bei aufwendigen AAA-Titeln wie Bloodborne deutlich, von dem sich Fans seit Jahren ein PC-Remaster oder zumindest eine Portierung erhoffen.

Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt, dass der Titel in einer Vorab-Demo gestartet werden kann. Also… zumindest theoretisch, denn bis auf ein schwarzes Bild und grausam verzerrtem Ton bekommen wir ab Sekunde 58 eigentlich noch nicht viel zu sehen:

Der verwendete fpPS4-Emulator schafft derzeit nicht mehr als diesen schwarzen Frame zu rendern, dieser läuft dafür aber immerhin mit 30 Bildern pro Sekunde! An echtes Gameplay mit spielbaren Bildraten ist jedoch noch keineswegs zu denken.

Nur ein schwarzer Frame, aber eine gigantische Errungenschaft

Viel gibt es von Bloodborne auf dem PC noch nicht zu sehen, dennoch markiert der Start des Spiels sowie die Audio-Wiedergabe und eine theoretische Grafikdarstellung einen riesigen Fortschritt. Fast 10 Jahre lang war nicht einmal rudimentäre Emulation denkbar.

Das merken auch die Kommentierenden unter dem Video an. A.Lordran schreibt zum Beispiel:

Als damals PS2- und PS3-Emulatoren aufkamen, liefen die Spiele auch in 4 fps und dass trotz Black Screen. Es ist beeindruckend, 30 fps zu halten, auch, wenn das Bild schwarz ist!

Bis Bloodborne dann tatsächlich über einen Emulator auf einem PC läuft, dürften jedoch noch einige Jährchen ins Land ziehen, analog zur PS3, die selbst für heutige Systeme schwer zu zähmen ist.

Klassiker auf modernen Konsolen: PS3-Emulation könnte sogar für die PS5 zu schwierig sein von Chris Werian

Emulation wird nach und nach besser

Streng genommen handelt es sich bei fpPS4 eigentlich gar nicht um einen reinen Emulator, sondern um eine sogenannte Kompatibilitätsschicht. Diese übersetzt Instruktionen von einem Betriebssystem zu einem anderen.

So funktioniert zum Beispiel auch die Proton getaufte Software vom Steam Deck, diese übersetzt Windows-Spiele zu Linux. Wie gut Spiele trotz der zusätzlichen Schicht laufen können, haben wir in unserem Test zum PC-Handheld herausgefunden:

Steam Deck im Test: Zwischen Technik-Himmel und Komfort-Hölle von Chris Werian

fpPS4 entspricht also einem ähnlichen Konzept, aufgrund der geschlossenen Plattform der PS4 ist allerdings viel weniger über das "OrbisOS" genannte Betriebssystem der Konsole bekannt.

Finger weg von Fake-Emulatoren!

Seit geraumer Zeit zirkulieren vielversprechend klingende PS4-Emulatoren, bei denen es sich allerdings oft um reine Viren-Schleudern handelt.

In den Google-Ergebnissen thront beispielsweise der PCSX4-Emulator ganz weit oben, der mit der namentlichen Anspielung auf den beliebten PS2-Emulator PCSX2 sowie einem Homepage-Design ähnlich zum RPCS3-PS3-Emulator versucht, euch zu täuschen.

Es wird noch Jahre dauern, bis ein PS4-Emulator wirklich nutzbar sein wird und bis dahin werden sich die Namen wohl auch noch ständig ändern. Lasst also die Finger von solch einem Quatsch!

So steht es um offizielle PS4-Portierungen

Sony ist emsig dabei, PS4- und PS5-Spiele auf den PC zu portieren, am 21. März steht beispielsweise eine Umsetzung von Horizon Forbidden West an:

Horizon Forbidden West auf PC: Ultrawide, Upscaling und mehr - das sind die exklusiven Features von Duy Linh Dinh

Mit The Last of Us Part 2, God of War Ragnarök und Marvel's Spider-Man 2 hat der PlayStation-Gigant allerdings noch einige Titel in der Warteschlange, die ihren Weg auf den PC auf lange Sicht finden dürften, schon allein aufgrund ihres immensen Erfolgs.

Ein offizieller Bloodborne-Port könnte deshalb noch ein ganzes Weilchen auf sich warten lassen…

Was glaubt ihr erscheint früher: Eine offizielle PC-Portierung von Bloodborne oder eine emulierte Fassung von Fans?