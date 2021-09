Men in Black von Days Gone-Machern und Co.: Das sind die absurdesten „Leaks“ zum Playstation-Showcase

Heute Abend hält Sony endlich wieder eine richtige Playstation-Show ab, inklusive Trailern zu bekannten und neuen Projekten. Angeblich sollen eine ganze Menge spannender Ankündigungen dabei sein, bei denen wir sogar unseren "Verstand verlieren" sollen.

Klar, dass inzwischen diverse Gerüchte im Netz die Runde machen. Einige davon sind aber so absurd, dass sie uns mehr amüsieren als Hoffnung machen. Sollte sich einer dieser vermeintlichen Leaks als wahr herausstellen, würde das wohl tatsächlich unseren Verstand sprengen.

Die komischsten Fake-Leaks zum Playstation-Showcase

PSP 2: Fangen wir mit einem falschen Leak an, über den wir bereits berichteten. Angeblich werkelt Sony an einer PSP 2, und Renderbilder wurden auch gleich mitgeliefert. Der Handheld soll sogar PS5-Spiele abspielen können. Leider müssen wir sagen: Es handelt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen Fake, und ihr braucht in nächster Zeit nicht mit einem Sony-Handheld rechnen.

Men in Black: Auf Resetera möchte ein User erfahren haben, an was Sony Bend momentan arbeitet, die zuletzt Days Gone auf den Markt brachten. Es handelt sich um nichts weniger als ein Men in Black-Titel mit Open-World (vermutlicher Fake-Screenshot von EB Games inklusive). Erinnert ihr euch an MiB? Das Franchise, das vor über 20 Jahren einmal beliebt war und dem mit Sicherheit kein Multimillionen-Projekt von einem First-Party Playstation-Studio gewidmet wird. Genau, dieses MiB.

Komplette Show "geleakt": Und dann haben wir ganze Listen, die angeblich das komplette Lineup von heute Abend verraten. Ein vermeintliches Dokument von Sony mit genauen Uhrzeiten verspricht Premieren-Trailer von Final Fantasy-Produzent Yoshinori Kitase und Bloodborne-Produzent Teruyuki Toriyama. Garniert wird das Ganze mit einem Trailer und einem Entwickler-Interview zu Abandoned, dem angeblichen Kojima-Projekt.

Gibt es auch realistische Gerüchte?

Tatsächlich gibt es Leaks, die zumindest eine Berechtigung haben. Zum Beispiel rechnen einige Insider damit, dass wir God of War: Ragnarok endlich in einem richtigen Trailer zu Gesicht bekommen. Kratos steht auch bei der Community ganz oben auf der Wunschliste.

Und dann wäre da noch das Gerücht um einen neuen inFamous-Teil von Sucker Punch, die zuletzt Ghost of Tsushima entwickelten. Allerdings basiert diese Annahme lediglich auf einem Domain-Update, ist also alles andere als sicher.

Welche Spiele wollt ihr auf dem Playstation-Showcase sehen?