PlayStation-Insider teast neben Spartacus 2 weitere Überraschungen in dieser Woche an

Sony soll in dieser Woche gleich drei dicke Bomben platzen lassen. Diese Information will zumindest Branchen-Größe Greg Miller von Kinda Funny Games haben. In einem ebenso faszinierenden wie ominösen Tweet spricht der Insider von einer "sehr interessanten Woche für Playstation – selbst wenn nur eines der drei Gerüchte wahr wird, von denen ich gehört habe."

Wann rechnet Miller mit den Enthüllungen? Um die News in seinem Podcast "PS I Love You XOXO" verarbeiten zu können, verschiebt er dessen Aufnahme auf Donnerstag. Das klingt ganz so, als würde er mit einer Präsentation am Mittwoch rechnen, was durchaus Sinn ergeben würde.

Spartacus ist quasi sicher

Eine der von Miller angedeuteten, aber nicht weiter ausgeführten Überraschungen – die eigentlich gar keine mehr ist – wird aller Voraussicht nach die offizielle Vorstellung von Spartacus sein, Sonys Abo-Konkurrent für den Game Pass. Dank einem Bericht von Bloomberg wissen wir bereits seit Ende letzter Woche, dass Sony in wenigen Tagen ihre Fusion von PS Plus und PS Now endlich präsentieren und vermutlich auch zeitnah einführen will. Mehr zu dem Service, erfahrt ihr hier:

PS Plus-Lineup wird am Mittwoch enthüllt: Und da wären wir wieder beim Datum. Sony wird am 30. März die neuen Spiele für PS Plus im April vorstellen. Da diese in Zukunft über Spartacus laufen sollen, ist es extrem wahrscheinlich, dass wir anstatt des üblichen PS Plus-Trailers ein großes Event beschert bekommen, in dessen Rahmen Spartacus gezeigt wird. Vermutlich trudelt heute oder morgen eine Ankündigung für die Show ein.

Was könnte hinter den anderen Überraschungen stecken?

Greg Miller spricht jedoch von drei Überraschungen. Was Sony abgesehen von Spartacus noch für diese Woche geplant hat – wenn es denn stimmen sollte –, darüber können wir nur spekulieren. Trotzdem gibt es nicht unendlich viele Möglichkeiten.

State of Play: Sony könnte in dieser Woche entweder eine weitere State of Play zeigen oder zumindest eine solche ankündigen. Mit einer umfangreichen Präsentation, die mehrere Titel beinhaltet, ist jedoch nicht zu rechnen – die letzte Ausgabe ist einfach noch nicht lange genug her. Eine Show für einen einzigen Titel, wie zuletzt bei Ghostwire: Tokyo und Hogwarts Legacy, ist da schon wahrscheinlicher. Sollte das der Fall sein, wäre God of War Ragnarök auf jeden Fall der sicherste Tipp.

Ragnarök soll Ende Sommer/Anfang Herbst erscheinen:

PSVR 2: Sonys neues VR-Headset soll noch in diesem Jahr erscheinen. Gut möglich, dass wir in den kommenden Tagen weitere Informationen, Ankündigungen oder vielleicht sogar Gameplay zu sehen bekommen. Bisher wissen wir bereits, wie das Gerät aussehen wird und welche Specs in dem Gehäuse stecken.

Neues Studio: Zehn Milliarden Dollar hat Sony noch in der Tasche, die für neue Studios oder sogar Publisher ausgegeben werden können. Zuletzt wurde die Übernahme des von Jade Raymond geführten Studios Haven bekannt gegeben, doch dieses dürfte Sony nicht viel gekostet haben. Gerüchte sprechen immer wieder von japanischen Größen wie Square Enix oder Capcom.

Spartacus, God of War, Studiokauf - was wünscht ihr euch von Sony in dieser Woche?