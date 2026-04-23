Pokémon-Fan entdeckt, dass Champion Troy in Rubin und Saphir richtig einfach besiegt werden kann - weil er einen schweren Fehler macht

Pokémon Rubin & Saphir-Spieler*innen, denen das noch nicht aufgefallen war, können es kaum fassen. In dem Gen 3-Klassiker lässt sich Troys Truppe durch einen dicken Fauxpas sehr einfach ausdribbeln.

Profilbild von David Molke

David Molke
23.04.2026 | 11:45 Uhr

Pokémon-Champion Troy Trumm aka Steven Stone im Anime (Bild: The Pokémon Company) Pokémon-Champion Troy Trumm aka Steven Stone im Anime (Bild: The Pokémon Company)

Eigentlich sollen die Champions der Pokémon-Liga so etwas wie den finalen Boss der Spiele darstellen. Aber nicht immer sind sie schwierig zu besiegen, wie zum Beispiel die Rubin- und Saphir-Editionen zeigen. Champion Troy lässt sich mit einem simplen Kniff einfach austricksen, weil sein Team schlecht aufgestellt ist.

Pokémon-Champion in Rubin und Saphir lässt sich perfekt mit Ninjatom besiegen

Troy Trumm aka Steven Stone kann euch in Pokémon Rubin & Saphir ordentlich das Leben schwer machen. Sein Team besteht aus Metagross, Stoloss und Panzaeron, wenn ihr ihm gegenübertretet. Eigentlich eine schlagkräftige Truppe, lässt sich die Zusammenstellung aber extrem gut ausschalten, wenn ihr ein Ninjatom einsetzt.

Video starten 1:21 Temtem Pioneers: Die Pokémon-Alternative stellt im Enthüllungs-Trailer ihre Echtzeitkämpfe vor

Dann müsst ihr einfach nur schnellstmöglich dafür sorgen, dass das Panzaeron von Troy aus dem Kampf genommen wird. Knockt ihr es zügig als Erstes aus, sollte der Rest aber überhaupt kein Problem mehr sein. Was daran liegt, dass weder Metagross noch Stoloss hier über eine Attacke verfügen, die eurem Ninjatom überhaupt etwas anhaben kann.

Das Besondere an dem Ninjatom-Pokémon ist nämlich, dass dank der Wunderwache-Fähigkeit nur besonders effektive Attacken in der Lage sind, es überhaupt zu treffen. Das Geist-Pokémon geht zwar mit vielen Nachteilen an den Start (es hat zum Beispiel nur 1 KP), verfügt dafür aber eben über diesen entscheidenden Vorteil.

Wenn das feindliche Team nicht mit Feuer-, Gesteins-, Unlicht-, Flug- oder Geist-Attacken angreifen kann oder in der Lage ist, Attacken wie Egelsamen, Toxin oder Irrlicht einzusetzen, ist es ihm praktisch unmöglich, das Ninjatom auszuschalten. Es kann dann einfach gar nicht besiegt werden und kurzen Prozess mit seinen Feinden machen.

Wie zum Beispiel hier zu sehen ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das sorgt in den Kommentaren dieses Reddit-Beitrags natürlich für Be- und Entgeisterung. Da wird zum Beispiel fleißig debattiert, wieso das Stoloss keine einzige Attacke mit einem Typen-Bonus (STAB) beherrscht, die hier zum Einsatz kommen könnte. Insbesondere gegen das Ninjatom würde sich natürlich eine Gesteins-Attacke anbieten.

Mehr:
Paar will heiraten: Vor der Hochzeit entdeckt er zufällig Pokémon-Karten auf dem Dachboden, verkauft 3 für 37.741 Euro und finanziert damit alles
von David Molke
Wir haben in Pokémon Pokopia schon viel gesehen, aber ein fliegendes PokéCenter hatten wir nicht auf der Bingo-Karte
von Annika Bavendiek
Kind staubt viel zu wertvolle Glurak-Karte beim Pokémon TCG-Tausch ab, ihr Vater fühlt sich schuldig und tut das Richtige - "wäre falsch gewesen, sie zu behalten"
von Samara Summer

Allerdings gibt es dafür wohl eine eigentlich ziemlich coole, thematische Erklärung. Die Spezial-Moves des Stoloss-Pokémon sind wahrscheinlich an den legendären Pokémon ausgerichtet: Donner für Kyogre, Solarstrahl für Groudon und Drachenklaue für Rayquaza. Das passt inhaltlich natürlich perfekt, ist aber als Kampf-Strategie eher mäßig, wie mehrere Personen in den Kommentaren schreiben.

Wusstet ihr, dass das Ninjatom so mächtig sein kann, insbesondere in diesem Kampf?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Rubin und Saphir

Pokémon Rubin und Saphir

Genre: Rollenspiel

Release: 01.08.2003 (GBA)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Pokémon-Fan entdeckt, dass Champion Troy in Rubin und Saphir richtig einfach besiegt werden kann - weil er einen schweren Fehler macht

vor 5 Tagen

Die wenigsten kennen die Pokémon Super PAK Editionen, dabei gehören sie zu den seltensten und wertvollsten Bundles der Gameboy-Ära

vor 2 Wochen

Neurowissenschaftler sagen: Wer in den 90er Jahren aufgewachsen ist, hat einen besonderen Platz für Pokémon im Gehirn

10.10.2025

Pokémon-Fan demonstriert, wie schwierig es ist, die Taschenmonster von den ersten Editionen auf die neuesten Spiele zu übertragen

31.08.2025

Trollender Shiny-Jäger kraxelt in Pokémon Smaragd perfekt den Himmelturm hoch, trifft direkt Shiny-Rayquaza und besiegt es sofort mit Level 100 Mewtu
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley verschenkt wieder ein neues Gratis-Item - das ist der Code zum Tag der Erde 2026

vor 56 Minuten

Disney Dreamlight Valley verschenkt wieder ein neues Gratis-Item - das ist der Code zum Tag der Erde 2026
Pokémon-Fan entdeckt, dass Champion Troy in Rubin und Saphir richtig einfach besiegt werden kann - weil er einen schweren Fehler macht

vor einer Stunde

Pokémon-Fan entdeckt, dass Champion Troy in Rubin und Saphir richtig einfach besiegt werden kann - weil er einen schweren Fehler macht
Die Story des Super Mario-Films hat tatsächlich Auswirkungen auf die Story zukünftiger Spiele   1  

vor 3 Stunden

Die Story des Super Mario-Films hat tatsächlich Auswirkungen auf die Story zukünftiger Spiele
Crimson Desert Update 1.04.00 ist endlich live, bringt Schwierigkeitsgrade und einen Haufen anderer Änderungen   2     1

vor 5 Stunden

Crimson Desert Update 1.04.00 ist endlich live, bringt Schwierigkeitsgrade und einen Haufen anderer Änderungen
mehr anzeigen