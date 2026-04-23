Pokémon-Fan entdeckt, dass Champion Troy in Rubin und Saphir richtig einfach besiegt werden kann - weil er einen schweren Fehler macht

Pokémon-Champion Troy Trumm aka Steven Stone im Anime (Bild: The Pokémon Company)

Eigentlich sollen die Champions der Pokémon-Liga so etwas wie den finalen Boss der Spiele darstellen. Aber nicht immer sind sie schwierig zu besiegen, wie zum Beispiel die Rubin- und Saphir-Editionen zeigen. Champion Troy lässt sich mit einem simplen Kniff einfach austricksen, weil sein Team schlecht aufgestellt ist.

Pokémon-Champion in Rubin und Saphir lässt sich perfekt mit Ninjatom besiegen

Troy Trumm aka Steven Stone kann euch in Pokémon Rubin & Saphir ordentlich das Leben schwer machen. Sein Team besteht aus Metagross, Stoloss und Panzaeron, wenn ihr ihm gegenübertretet. Eigentlich eine schlagkräftige Truppe, lässt sich die Zusammenstellung aber extrem gut ausschalten, wenn ihr ein Ninjatom einsetzt.

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Dann müsst ihr einfach nur schnellstmöglich dafür sorgen, dass das Panzaeron von Troy aus dem Kampf genommen wird. Knockt ihr es zügig als Erstes aus, sollte der Rest aber überhaupt kein Problem mehr sein. Was daran liegt, dass weder Metagross noch Stoloss hier über eine Attacke verfügen, die eurem Ninjatom überhaupt etwas anhaben kann.

Das Besondere an dem Ninjatom-Pokémon ist nämlich, dass dank der Wunderwache-Fähigkeit nur besonders effektive Attacken in der Lage sind, es überhaupt zu treffen. Das Geist-Pokémon geht zwar mit vielen Nachteilen an den Start (es hat zum Beispiel nur 1 KP), verfügt dafür aber eben über diesen entscheidenden Vorteil.

Wenn das feindliche Team nicht mit Feuer-, Gesteins-, Unlicht-, Flug- oder Geist-Attacken angreifen kann oder in der Lage ist, Attacken wie Egelsamen, Toxin oder Irrlicht einzusetzen, ist es ihm praktisch unmöglich, das Ninjatom auszuschalten. Es kann dann einfach gar nicht besiegt werden und kurzen Prozess mit seinen Feinden machen.

Wie zum Beispiel hier zu sehen ist:

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Das sorgt in den Kommentaren dieses Reddit-Beitrags natürlich für Be- und Entgeisterung. Da wird zum Beispiel fleißig debattiert, wieso das Stoloss keine einzige Attacke mit einem Typen-Bonus (STAB) beherrscht, die hier zum Einsatz kommen könnte. Insbesondere gegen das Ninjatom würde sich natürlich eine Gesteins-Attacke anbieten.

Allerdings gibt es dafür wohl eine eigentlich ziemlich coole, thematische Erklärung. Die Spezial-Moves des Stoloss-Pokémon sind wahrscheinlich an den legendären Pokémon ausgerichtet: Donner für Kyogre, Solarstrahl für Groudon und Drachenklaue für Rayquaza. Das passt inhaltlich natürlich perfekt, ist aber als Kampf-Strategie eher mäßig, wie mehrere Personen in den Kommentaren schreiben.

Wusstet ihr, dass das Ninjatom so mächtig sein kann, insbesondere in diesem Kampf?