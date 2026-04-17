Die wenigsten kennen die Pokémon Super PAK Editionen, dabei gehören sie zu den seltensten und wertvollsten Bundles der Gameboy-Ära

Die beiden GBA Advance-Spiele Pokémon Rubin und Saphir sind auch in sogenannten Super PAK-Editionen erschienen, und die haben es wirklich in sich.

David Molke
17.04.2026 | 19:46 Uhr

So sieht sozusagen das Cover der Pokémon Rubin Super Pak Edition aus (Bild: reddit.comuserSylvarias). So sieht sozusagen das Cover der Pokémon Rubin Super Pak Edition aus (Bild: reddit.com/user/Sylvarias/).

Pokémon-Spiele und -Karten sind mittlerweile extrem begehrt und je nach Zustand und Seltenheitsgrad extrem teuer. Dabei genießen die limitierten Super Pak-Editionen aus der Game Boy Advance SP-Zeit allerdings überraschend wenig Aufmerksamkeit. Unter Sammler*innen sind sie aber trotzdem heiß begehrt.

Pokémon-Sammler präsentiert stolz die Pokémon Rubin & Saphir Super Pak-Editionen

Zum Release von Pokémon Rubin und Saphir gab es auch in der PAL-Region zwei limitierte Sonder-Editionen. Bei denen war nicht nur ein spezieller GBA SP im jeweiligen Pokémon-Look enthalten, sondern natürlich auch noch das Spiel sowie eine eigens für diese Edition angefertigte Trage-Tasche für den Handheld.

Video starten 1:17 Weil No Man's Sky den Devs offenbar noch nicht groß genug war, gibt es jetzt auch noch Pokémon-Kämpfe!

Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir schon darüber berichtet, wie einer Person angeblich plötzlich wieder eingefallen ist, eine dieser ziemlich seltenen Pokémon-Editionen zu besitzen. Jetzt sind wir aber auch noch über ein Video gestolpert, das beide Fassungen im Detail zeigt.

Der YouTuber und Pokémon-Superfan BaumBlau hat eigentlich sogar drei Super Pak-Editionen zur Hand. Eine gehört aber wohl seinem Bruder, aber das macht für unsere Zwecke natürlich keinen Unterschied. Es ist schon richtig cool, sich diese Editionen in so einem verhältnismäßig guten Zustand anschauen zu können:

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Wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich sowohl bei der Rubin- als auch bei der Saphir-Edition um gebrauchte Ausgaben. Sie wurden beide bereits geöffnet und die Kartons sind jeweils leider auch ein bisschen ramponiert. Aber nichtsdestotrotz ist alles mit dabei, es handelt sich also zumindest um CIB (Complete in Box)-Fassungen, die ordentlich was wert sein dürften.

Da die Super Pak-Editionen aber so selten sind, ist es gar nicht so einfach, die genauen Preise für diese Sammlerstücke herauszufinden. Bei Ebay konnten wir zwar einige Exemplare entdecken, aber keine bereits verkauften. Bei Price Charting schwanken die Preise zwischen 1.400 und 3.300 US-Dollar beziehungsweise 2.150 und 4.700 Dollar für die Saphir-Edition.

Besonders aussagekräftig sind die Preise aber nicht, weil bisher nur so wenige Exemplare erfasst worden sind. Dasselbe gilt für die Ebay-Listings der Editionen, die bisher noch nicht verkauft wurden. Dort wird zum Beispiel eine noch eingeschweißte Super Pak-Edition von Pokémon Rubin für 9.999 Euro angeboten. Aber ob sie irgendwer zu diesem Preis auch kauft, steht natürlich in den Sternen.

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BaumBlau hat allerdings noch ein echtes Schmankerl in petto: Er besitzt die womöglich erste und einzige gegradete Version dieser Rubin-Super Pak-Edition. Er hat sie doppelt und die bessere, teilweise noch eingeschweißte Variante eingeschickt, um ihren Zustand bewerten zu lassen. Dementsprechend stolz ist er auf sein Schätzchen, das von der VGA mit einer 75er-Wertung versehen wurde.

Wie findet ihr die Super Pak-Editionen? Kanntet ihr sie schon oder hattet vielleicht sogar selbst eine?

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Pokémon Rubin und Saphir

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Genre: Rollenspiel

Release: 01.08.2003 (GBA)

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