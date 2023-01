Pokémon Karmesin + Purpur: Neuer 7-Sterne-Raid mit mysteriösem Pokémon angekündigt

Für Pokémon Karmesin & Purpur wurde das nun dritte Tera-Raid-Event der Stufe 7 angekündigt. Welches Pokémon uns dabei erwartet, ist allerdings noch nicht klar. Da es sich bei Stufe 7 aber um die stärkste Form der Raids handelt und wir mit Glurak und Liberlo bereits die Chance auf zwei besondere Pokémon hatten, solltet ihr auch diese Termine im Auge behalten. (via VGC)

Von wann bis wann läuft der Tera-Raid?

Termin 1: 27. Januar 1:00 Uhr bis 30. Januar 00:50 Uhr deutscher Zeit

27. Januar 1:00 Uhr bis 30. Januar 00:50 Uhr deutscher Zeit Termin 2: 10. Februar 1:00 Uhr bis 13. Februar 00:59 Uhr deutscher

Besonderes Event-Pokémon mit Tera-Typ Gift

Aktuell ist noch nicht bekannt, welches das dritte Pokémon wird, das wir in einem Stufe 7-Raid fangen können. Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich dabei erneut um eines handelt, dass es so nicht in Karmesin und Purpur zu fangen gibt. Was wir dagegen schon wissen, ist der Tera-Typ und damit auch das Level.

Event-Pokémon: noch unbekannt

noch unbekannt Tera-Typ: Gift

Gift Tera-Stufe: 7 (Level 100)

Wichtig: Ihr habt zwar an zwei Terminen die Möglichkeit, euch das Pokémon zu schnappen, es kann aber nur einmal pro Speicherstand gefangen werden. Und das auch nur, wenn ihr überhaupt Zugang zu dem 7-Sterne-Raid habt.

Was bedeutet 7-Sterne? Stufe 7 ist die höchste Sternen-Stufe, die ein Tera-Raid in Karmesin/Purpur haben kann, aber nur freigeschaltet wird, wenn ihr Stufe 6 erreicht habt (Hauptgeschichte beendet, Akademie-Turnier abgeschlossen, zehnmal einen Stufe 4-Raid erledigt). Pokémon, die euch bei Stufe 7 begegnen, besitzen Level 100 und haben damit den höchsten Schwierigkeitsgrad.

Falls ihr mehr über die Terakristallisierung und die Raids erfahren wollt, schaut hier rein:

Pokémon Karmesin/Purpur Das ist Terakristallisierung und so funktioniert es

Weiteres Tera-Raid-Event für Februar angekündigt

Neben diesem besonderen Raid-Event wurde auch eines für das Mäuse-Pokémon Zwieps angekündigt, das vom 13. bis 16. Februar läuft. Das Pokémon lohnt sich alleine schon für seine starke Attacke "Mäuseplage".

Um bei den Events immer auf dem Laufenden zu bleiben, schaut gerne regelmäßig in unseren Übersichtsartikel “Pokémon Karmesin & Purpur-Tera-Raids: Alle aktuellen Events im Überblick”. Gleiches gilt für alle Geheimgeschenke, über die ihr im Spiel immer wieder Gratis-Items abstauben könnt.