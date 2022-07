Leak: Pokémon Karmesin/Purpur gewährt uns in einem Punkt so viel Freiheit, dass es sinnlos ist

In Pokémon Karmesin und Purpur erwartet uns eine offene Spielwelt, die wir erstmals wahlweise komplett alleine oder mit bis zu drei weiteren Personen erkunden können. Dabei wird uns kein fester Pfad vorgegeben, wir können komplett frei entscheiden, welche Gebiete wir zuerst erkunden wollen. Jede Menge Freiheiten also, um das Spiel so anzugehen, wie wir wollen.

Zumindest in der Theorie, denn laut einem neuen Leak wird uns das Spiel wohl doch ziemlich deutlich machen, wann wir wohin reisen sollten.

Pokémon-Arenen, die nicht mitleveln

Der Leak kommt über Twitter mal wieder von CentroLeaks, die bereits in der Vergangenheit mit Gerüchten um die Pokémon-Reihe ins Schwarze getroffen haben. Konkret geht es darum, dass die Arenen im Spiel wohl frei zugänglich sind und wir sie in beliebiger Reihenfolge abschließen können.

Kein Level-Scaling: Das klingt zwar erst einmal ziemlich positiv, immerhin bekommen wir auch hier die Freiheit zu entscheiden, wann und wie wir die Arenaleiter*innen aufsuchen wollen, allerdings gibt es einen großen Haken bei der Sache. Laut dem Leak sollen die Arenen nämlich nicht mit unserer Teamstärke mitleveln sondern feste Level haben:

Kann das wirklich stimmen?

Das hat in der Vergangenheit Sinn gemacht, als wir die Arenen noch linear abgearbeitet haben, funktioniert aber mit dem offenen Erkundungs-Ansatz weniger.

Zwar gibt es auch in anderen Open World-Spielen wie etwa Elden Ring schwerere und leichtere Gebiete, die als eine Art Barriere für schwache Charaktere dienen, aber da kann zumindest das Skill-Level der Spieler*innen einen Unterschied machen. In Pokémon-Spielen bedeutet das eher mühsames Grinden, wenn wir mit einer schwereren Arena anfangen wollen, zumal die Arenen mit niedrigerem Level danach überhaupt keine Herausforderung mehr darstellen dürften.

Entsprechend stellt sich natürlich die Frage, wie viel Sinn dieses Feature machen würde und ob es überhaupt so im fertigen Spiel landet. Zwar gilt CentroLeaks durchaus als verlässliche Quelle, die in der Vergangenheit etwa die Remakes von Pokémon Diamant und Perle vorausgesagt hat, aber die Information könnte auch schlicht veraltet sein. Immerhin handelt es sich bei der geleakten Version des Spiels, die den Personen hinter CentroLeaks vorliegt, nicht um das fertige Spiel.

Welche neuen Features es tatsächlich zu Karmesin und Purpur schaffen, zeigt dieser Trailer:

Was sagt ihr zu dem Gerücht, findet ihr das Feature auch fragwürdig, oder würdet ihr euch darauf freuen, die schwersten Arenaleiter*innen zuerst herauszufordern?