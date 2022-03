Pokémon Karmesin/Purpur: Erster Hinweis auf neue Evoli-Entwicklung aufgetaucht

Evoli ist eines der beliebtesten Pokémon und ist nicht mehr aus der Reihe wegzudenken. Mit den unterschiedlichen Entwicklungen hat eigentlich jeder Fan seine Evoli-Form, die ihr oder ihm am liebsten ist. Einer Theorie nach, die bisher immer stimmte, gibt es jetzt Hoffnungen auf eine neue Entwicklung in Pokémon Karmesin und Purpur.

Wird Evoli in einem Anime gefangen, dann gibt's neue Entwicklungen

Die letzte neue Evoli-Entwicklung war Feelinara in Pokémon X/Y und dafür da, den neuen Typ Fee vorzustellen. Seitdem mussten sich Evoli-Fans mit dem zufrieden geben, was es bisher gab. Das könnte sich jetzt aber laut einer neuen Theorie ändern, wie die Seite The Gamer herausgefunden hat. Das hängt damit zusammen, dass im neuen Anime ein Evoli gefangen wurde.

Das ist die Theorie: Eigentlich ist es ja nichts Besonderes, wenn ein Evoli in der Serie gefangen wird – zumal das Hundemonster nicht gerade selten ist. Aber jedes Mal, wenn das im Anime passiert ist, dann steckte etwas mehr dahinter. Denn im Laufe der Serie verwandelt sich das Evoli irgendwann in eine komplett neue Entwicklung, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Das ist zuvor schon bei Psiana, Nachtara, Glaziola und Feelinara passiert.

Das ist der aktuelle Fall: Im neuen Anime Pokémon Master Journeys hat der Charakter Chloe ein Evoli gefangen. Deshalb hoffen jetzt viele, dass im Laufe der Serie die Entwicklung stattfinden wird. Ihre Premiere könnte diese Form dann aber in Pokémon Karmesin und Purpur feiern. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber noch nicht dafür und es bleibt bei einer Theorie.

Alle bisher bekannten Infos zu der 9. Pokémon-Generation, die Ende des Jahres für die Nintendo Switch erscheint, findet ihr in unserer großen Zusammenfassung:

Was für einen Pokémon-Typ der Evoli-Entwicklung würdet ihr euch wünschen?